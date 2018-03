Flere eier to boliger nå enn tidligere. Det skjer til tross for boliglånsforskriften.

Boliglånsforskriften

Finansdepartementet fastsatte 14. desember 2016 en midlertidig boliglånsforskrift for nye lån med pant i bolig.

Forskriften trådte i kraft 1. januar 2017 og skal gjelde frem til 30. juni 2018.

Forskriften endret kravet til egenkapital (40 prosent) ved lån til sekundærbolig i Oslo.

Regjeringen innførte dessuten en ny bestemmelse om at kundens samlede lån ikke skal overstige fem ganger brutto inntekt, samt strammet inn betingelsene for avdragsfrihet. Dette gjelder for hele landet.

Målet med forskriften er å bidra til en mer bærekraftig utvikling i boliglånsmarkedet.

Finansdepartementet har bedt Finanstilsynet om å gi en vurdering av hvordan forskriften fungerer. Finanstilsynets svar er ventet innen 1. mars 2018.

Kilder: Huseiernes Landsforbund og regjeringen.no