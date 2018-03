Forsikringsbransjen med tips for å sikre seg mot sprengkulden: – De verste skadetilfellene har kostet over én million

Sprengkulden: - De verste skadetilfellene har kostet over én million

Saken oppdateres.

Den såkalte sibir-kulden har lagt seg over store deler av landet, og med det følger faren for store frostskader på hus og eiendeler.

Nå kommer forsikringsbransjen med oppfordringer til hva du bør tenke på for å unngå å gå på skadesmeller i hjemmet.

Sprengte rør

Informasjonsdirektør Jon Berge Mange i If Skadeforsikring sier det er skader knyttet til sprengte vannrør som utgjør den største faren i kulden.

Han sier et frossent vannrør som sprenger kan bli fryktelig dyrt.

– Vi har hatt skrekkeksempler der rør har sprukket på bad i andre etasje, og ført til lekkasjer i hele underetasjen. Et tilfelle resulterte i skader for over én million kroner, sier Berge.

Han tror mange vil huske vinteren 2010. Da førte en kraftig kuldeperiode til at If fikk inn 15.000 frostskader.

– Det ble en kostbar periode for forsikringsbransjen, sier Berge.

Obs på dårlig trykk

Informasjonsdirektøren sier skademeldingene allerede har begynt å komme inn, men understreker at faren med vannskader er at de ofte ikke kommer til syne før etter en tid.

– Det er ikke nødvendigvis slik at man merker skaden med en gang. Mange sprukne rør ligger inne i veggen eller langsmed en yttervegg. Det er gjerne først når været blir mildere og røret tiner at skaden oppdages.

Man bør i mellomtiden være obs på tegn på at noe kan være galt:

– Dersom du hører rare lyder eller merker at det er lavt trykk i vasken, bør du kontakte rørlegger, sier Berge.

Flere branner i kulden

Øystein Thoresen, kommunikasjonsdirektør i Gjensidige, mener det er større risiko for brann enn vannskader mens kulden fortsatt er som verst.

– Ekstra fyring, gjerne med peis, er nok en av grunnene til at vi har sett mye boligbranner i det siste. Det er ikke alltid peisen er ferdig utbrent når du er klar til å gå og legge deg. Risikoen for brann er kanskje større enn vannskadene akkurat nå, sier Thoresen.

Han sier de forventer å få inn flere skademeldinger når gradestokken stiger igjen. Han tror imidlertid det hjelper at det i år er mye snø som isolerer husene fra den verste frosten.

– Hadde det vært helt bart rundt omkring, så hadde vi nok merket mer pågang, sier Thoresen.

Hans sterkeste oppfordring til de som merker at ikke alt er som det skal i hjemmet, er å kontakte fagfolk.

– Vi har hatt noen tilfeller der folk har prøvd å tine frosne rør selv med gassbrenner eller hårføner. Det er aldri en god idé, sier Thoresen.

Fem tips fra If for å unngå frostskader

Ha varmeovner på minst 12 grader i rom med røropplegg. Se til at eventuelle varmeovner som er lite brukt er i godt stand, og ikke utgjør brannfare. Kontakt elektriker eller kjøp ny ovn ved tvil.

Steng luker og kjellervinduer det trekker kaldt fra.

Skal du reise bort: Steng hovedstoppekranen.

Steng alle utekraner skikkelig, og skru av alle utvendige plastkoblinger.

Reis og sjekk at alt er i orden hvis du har en hytte du ikke har sett til på en stund.

Ikke glem hytta

Informasjonsdirektør Berge i If minner også om at de samme risikoene gjelder for fritidsboliger.

– Mange glemmer å stenge hovedkranen på hytta, sier han.

I tillegg opplyser If at mange sliter med å starte bilen i kulden.

Forsikringsselskapet har opprettet en egen frosttelefon for å veilede folk som sliter i sprengkulden.