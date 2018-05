Fra furu til fargefest: – Farger gjør meg glad. Denne stilen er meg.

Pia Noreger og Pål Jackman har gjort det gamle bedehuset om til et koselig hjem: – Man blir aldri ferdig med et gammelt hus som dette.

Heidi Synøve Sørensen (44) boltrer seg i farger og mønstre når hun pusser opp og innreder et helt 80-tallshus. Men det skjer ikke uten øye for detaljer.

– Jeg hadde turkis spisestue i forrige bolig og savnet fargen, forteller Sørensen.

Dermed malte den nyslåtte huseieren kjøkkentaket turkis før hun begynte jakten på riktig gulv. I stedet for å gå for en dempende variant høynet hun med klikklinoleum i turkis og koksgrått, i skrålagt sjakkmønster. I tillegg krydret hun kjøkkenets spisedel med gulfarger i alt fra det grafiskmønstrede tapetet til de tunge gardinene.

Også skallstolene rundt bordet måtte bli gule. Arbeidsdelen består derimot av en helt rolig, hvit innredning med svarte detaljer og hvite fliser.

– Slik har jeg fått delt kjøkkenet i to soner, sier den oppussingsglade 44-åringen, som innrømmer at hverken innfallsmetoden eller den utpregede miks-og-triks-stilen er for alle.

Rosa detaljer

– Farger gjør meg glad. Denne stilen er meg. Når jeg hjelper andre med fargevalg, leser jeg både deres måte å te seg på og å kle seg på for å finne det som passer dem, understreker Sørensen.

Hun har jobbet med farger og interiør i mange år, blant annet som innehaver av en fargehandel. Huset hun tok over i fjor høst, ble bygget i 1983 og hadde typisk mye furu og panel. Nå pusser hun opp, rom for rom, uten å se for seg hvordan alt til slutt skal bli.

Ute i stuen går det samme grafiske tapetet fra kjøkkenet igjen, men her i en mørkeblå farge.

– Jeg hadde bestemt meg for at jeg ville ha et retropreg i stuen og visste med en gang jeg så dette i butikken, at jeg hadde funnet tapetet mitt. Med både skimmer og rosa i detaljene gir det et mer trendy preg enn de rene 60-tallskopiene, mener huseieren.

Legg en plan!

Også for «nybegynneren» som ønsker å prøve seg litt mer med farger og mønstre, kan tapet være måten å starte på.

– Å bruke en grafisk tapet er en fin måte å tilnærme seg mønsterbruk på, sier Dagny Thurmann-Moe, som driver Dagny Fargestudio og har skrevet boken «Farger til folket!»

– Lim gjerne tapetet på alle fire veggene siden denne typen mønster gir en større romfølelse, tipser fargeeksperten. Hun anbefaler å bruke en del treverk ellers i innredningen for å roe uttrykket litt ned.

Tips til oppussing med mønstre og farger Lag en fargeplan med hovedfarger, aksentfarger og én kontrastfarge før du går i gang. Tapet med mønster gir en større romfølelse, så bruk det gjerne i hele rommet. Bruk av treverk er fint for å dempe uttrykket. Bruk farger fra tapetet i interiøret for å skape harmoni. Skal du male store flater, så vurder fargene hver for seg for å se hvordan de blir i rommet, ikke sett dem opp mot hverandre. Bruk hele prøvespannet! Gjør en grundig jobb fra starten av, totalt sett vil du spare tid på det. Ta ett rom av gangen, slik får du snart et strøkent rom å trekke deg tilbake til. Kilde: Heidi Synøve Sørensen og Dagny Thurmann-Moe.

– Og ved å tilføre interiøret fargenyanser fra tapetet skaper du harmoni.

For den som ikke stoler på egne impulser i like stor grad som Sørensen, er det smart å legge en plan for fargebruken før man går i gang.

Velg én eller to hovedfarger til de største flatene. Disse bør akkompagneres av såkalte aksentfarger som skal få hovedfargene til å stråle.

– Dette kan være andre farger i samme fargestyrke, eller nyanser av samme farge, forklarer Thurmann-Moe.

Finn også én kontrastfarge, som ikke harmonerer, men som på sitt vis fremhever hovedfargene.

– Denne bør bare brukes på en liten, men synlig flate, råder hun.

Leve dorulldukkene

I Sørensens retrostue finner teakmøbler fra bruktmarkedene sin naturlige plass. Et stort eksemplar av veggseksjonen og trendikonet «Veggen de Lux», som ble produsert av Ringerike møbel- og trevarefabrikk på 60-tallet, står lent mot en umalt vegg i mørknet trysilpanel.

– Selgeren hadde hatt lyst til å male den veggen i mange år, men nå skal den forbli som den er, ler den nye eieren.

I hyllene og på veggene er det blåst støv av bestemors dorulldokker, krystall og pyntetallerkener med rojale motiv. Vaser og boller har gjerne blitt nye ved hjelp av spraylakk i spreke farger.

– Jeg liker at ting er litt morsomme. Vi blir alle påvirket av trender, men i stedet for å søke aktivt etter ideer prøver jeg å la meg styre av egne innfall.

Et eksempel er veggen over leseplassen i stuen. Der har gamle billedrammer kommet til sin rett:

– Jeg fant et kult bilde, klippet det opp, rammet bitene inn og danderte en collage, forklarer Sørensen.

Signal-peis

Et tidstypisk element i boligen er buen i åpningen mellom stuen og den mindre TV-stuen. Alle trodde hun skulle fjerne den.

– Men jeg kledde den i stedet i gullfolie! Har du elementer du ikke er helt tilfreds med, så fremhev dem i stedet for å prøve å skjule dem. Det fungerer ofte mye bedre, mener oppusseren.

På den andre siden av «gullbuen» er det en helt annen stemning, med variasjoner av sort fra gulv til tak.

– Her skal vi kunne sovne på sofaen foran TV-en, sier Sørensen om husets mørke rom. Bare peisens oppmurte sokkel står i sterk kontrast der den nærmest skinner i «veivesen»-gult.

Gulfargen på muren ble valgt for å matche et stort bilde fra Dølt, som allerede hadde fått plass på veggen.

– Hva om du skulle angre?

– Jeg har aldri malt på ny fordi jeg har angret på fargen. Men det hender jo jeg får en ny idé, sier Sørensen. Oppussingen og ideene hennes kan følges på Instagram-profilen Buruglehuset.