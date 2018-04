Gartner: Dette kan du gjøre i hagen nå

Herlig animert hundefilm for voksne 5

Her ligger gummikulene fra fotballbanen i hauger like ved elva

Liten streik blir stort tema i 1. mai-taler over hele landet

Lei av de klassiske datingappene? Her er noen andre du kan teste ut!

En ny æra for den gamle turistforeningshytta Breiborg i Sauda: Tiden med nakenklatring i peisveggen er trolig over

Trine Vabø og Arthur Kristiansen mistet noen kvadratmeter i renoveringen, men føler likevel at leiligheten er større nå: – Trivselen er tidoblet

Venndølen har et motto utenom det vanlige

Saken oppdateres.

Det er vår, og det er tid for hagearbeid. Enten du har liten eller stor plen, trenger den vedlikehold etter en lang vinter.

– Siden snøen har ligget så lenge, kommer hele vårstellet litt på én gang i år: Rake, luke, spa utover de siste snørestene, fjerne planterester fra i fjor, vaske og stelle hagemøbler, og så grønnsaker i kjøkkenhagen, sier gartner og journalist i Det norske hageselskap, Marianne E. Utengen.

– Samtidig ser vi at vårens vakreste blomstring – de tidlige vårløkene – raskt takker for seg. Så vi må nyte så lenge det varer.

Ikke alle har grønne fingre. Derfor har vi bedt Utengen oppsummere noen enkle tips til hagestellet:

1. Rake

– Det viktigste plenstellet om våren er å rake. Samtidig som vi fjerner det gamle gresset, krafser raken i underlaget og gir luft til røttene.

2. Gjødsle

– Når plenen har begynt å vokse, altså begynt å bli grønn, kan vi gjødsle. Bruk varierende gjødsel fra år til år og gjerne organisk gjødsel. Organisk gjødsel inneholder mat til metemark og mikrolivet i tillegg til bare de rene næringsstoffene. Gjødsle i små doser hele sesongen.

Fredag 27. april klokken 10.00 til 12.00 stiller Marianne E. Utengen til nettprat for å svare på det du lurer på om hagearbeid. Send inn dine spørsmål allerede nå.

Klikk på boksen Spør oss under for å sende inn dine spørsmål på forhånd:

3. Dresse

– For å få plenen fin er det også lurt å dresse den. Det vil si å rake utover et tre–fem cm tykt lag med dressjord, altså jord som blant annet inneholder sand. Da bygger vi opp jordsmonnet under plenen fordi metemarken drar jorden ned. Er det bare flekker, kan vi samtidig så til med gressfrø.

Utengen påpeker at det er slutt på å kalke plenen:

– Før var det slik at vi kalket plenen hvert år. Ikke gjør det, med mindre du har tatt en jordprøve og vet at jorden er sur. Det er veldig lett å kalke for mye, noe som er vanskelig å reversere.

4. Plante

Det beste tipset for å lykkes med planter i potte er at potten du har valgt, er stor nok, sier Utengen.

– Stor potte rommer mer jord, og mer jord betyr mindre vanning, bedre plass til røtter og jevnere næringstilgang. Kjøp heller én kjempestor potte enn tre små.

Når du planter, bør du først dyppe planten i en bøtte med vann og huske å dekke rotklumpen med jord. Det gjelder i både potter og bed.

– Sørg for godt grunnarbeid, fjerning av alt rotugress før du planter. Velg større planter enn små – som busker, alltidgrønt og små trær fremfor stauder og kjøkkenhage.

Smarte kanter mellom plen og bed kan hindre gress i å vandre inn i bedene.

– Kantene bør være nedgravd for å lette kjøring med gressklipper.