Gjør du dette før du drar på ferie – reduserer du risikoen for innbrudd

Saken oppdateres.

Hvert år betaler norske forsikringsselskaper ut flere hundre millioner kroner i erstatninger etter tyverier fra boliger og hytter. I fjor var samlet erstatningsutbetaling for innbrudd, ran og tyveri på 304 millioner kroner, ifølge Finans Norge.

Men erstatningen er fattig trøst dersom tyvene får med seg uerstattelig arvegods eller andre unike gjenstander med høy personlig verdi.

Heldigvis er det flere enkle forholdsregler du kan ta, som gjør at du reduserer risikoen for at boligen din blir utsatt for innbrudd, ifølge politiet og forsikringsbransjen.

– Færre grove innbrudd

Den gode nyheten, ifølge politimester Kirsten Lindeberg i Agder politidistrikt, er at det har vært en kraftig nedgang i grove tyverier mot boliger.

Fra å ha fått inn 268 saker i 2016, ble antallet grove tyverier redusert til 181 i 2017.

– Politiet har i flere år jobbet målrettet for å få redusert antallet grove tyverier fra boliger i Agder, og det har vært egne etablerte prosjekter med spesielt fokus på etterretning og forebygging av boliginnbrudd, uttaler hun.

Dessuten har agderpolitiet heller ikke registrert innbruddsraid fra østeuropeiske kriminelle i den samme skala man tidligere har sett.

– Det kan henge sammen med at politidistriktet har oppklart og fått flere domfellelser i seriesaker, sier Lindeberg.

Typiske svake punkter i en bolig Glassfelter, særlig vinduer med utvendige glasslister.

Kjellervinduer med enkelt glass og hasper.

Terrassedører med smekre trekonstruksjoner og svake låsbeslag.

Bakdører til vaskerom og kjeller er vanligvis svakere enn hoveddøra.

Utfresing for låser kan ha svekket treverket hvis dimensjonene ikke er tilpasset hverandre.

Vindu i luftestilling i 2. etasje med stigen hengende klar på veggen. Kilde: Finans Norge

Boligalarm reduserer risikoen

– Det er gledelig at trenden viser færre innbrudd, kommenterer Stine Neverdal, kommunikasjonsansvarlig i Finans Norge.

Hun mener en annen grunn til nedgangen, kan være den økte bruk av boligalarmer. En stor andel av norske husstander har boligalarm med oppkobling til alarmsentral.

Det finnes ulike typer innbruddsalarmer på markedet. Noen alarmer har lokal sirene, andre har både sirene og oppkobling til alarmsentral. Dessuten kan du også få tak i alarmsystemer som varsler via mobiltelefonen dersom noen bryter seg inn i boligen eller på hytta.

– Monter et FG-godkjent alarmanlegg. Vi ser at dette virker preventivt, sier hun.

Gode alarmsystemer kan dessuten gi lavere forsikringspremie hos mange forsikringsselskaper.

Dette bør du ikke gjør før du drar på ferie – Ikke post på sosiale medier at det for eksempel blir deilig med påskeferie i utlandet. Eller at du på Facebook sjekker inn på hotell i utlandet og skriver ting som endelig ferie med familien i en uke, sier Hans Martin Skovly i Agder Politidistrikt. For selv om du tror at det kun er vennene dine som ser posten din, så vet man aldri. – Dessuten er ikke nødvendigvis Facebook-venner det samme som nære venner, sier han.

Lat som om du er hjemme

Neverdal mener et annet enkelt grep er å la det virke som om man er hjemme, selv om man faktisk er på ferie. Det betyr at man for eksempel allierer seg med naboen om få hjelp til å passe på huset, ta inn aviser, reklame og post.

Det samme påpeker seksjonsleder Hans Martin Skovly i Agder politidistrikt.

– Allier deg med en nabo som hiver litt søppel i søppelbøtta di gjennom perioden du er borte. Dersom søpla skal tømmes, så kan du kanskje få naboen til å gjøre dette, også.

Dessuten bør man be naboen om å ta en titt på inngangsdøra i ny og ne, blant annet for å se om det er satt inn en lapp i dørsprekken eller over døra. Metoden brukes ofte av omreisende kriminelle, hvor de sjekker om lappen har ramlet ut eller løsnet. Dersom lappen henger på samme sted, tyder dette på at inngangsdøra ikke er brukt.

– Og det er jo et dårlig signal for beboeren å sende ut, sier seksjonslederen.

Politiet har samlet mye erfaring når det gjelder boliginnbrudd, og her er noe av det de har merket seg: Mer enn 60 prosent av alle innbrudd skjer på dagtid.

10 sekunder er ofte tilstrekkelig til å forsere en usikret dør eller vindu.

60 sekunder eller mer tar ofte motet fra tyven, særlig hvis han må lage en del støy.

Tyven er mobil og oppsøker områder der byttet er lettest tilgjengelig

Vinduer forseres like ofte som dører.

Baksiden av huset forseres oftere enn forsiden. Kilde: Finans Norge

Lys av og på

Ved å bruke lyskilder bevisst, kan du forebygge uønsket besøk, påpeker Thomas Bartholdsen, fagdirektør for bolig i Forbrukerrådet.

– Skaff deg en tidsbryter på et eller flere av lysene inne, slik at det slås på en viss periode om ettermiddagen eller kvelden.

Sett også på utelys i området rundt huset, både ved inngangsdører og verandadører.

– Det gir uvedkommende en følelse av at de kan bli sett, sier han og legger til at man også kan bruke sensor, slik at de utvendige lysene slås av seg selv når det mørkner.

I boliger med moderne smarthusteknologi, kan man programmere inn et eget hjemme-simuleringsprogram, hvor alt fra lys, persienner og markiser går av og på i løpet av døgnet, selv om ingen er hjemme.

– Slik ser boligen bebodd ut og uvedkommende vil kanskje ikke ta sjansen på å nærme seg huset, skriver energiselskapet Svorka på nettsiden deres.

– Vær nysgjerrig

Skovly i politiet minner om langt fra alle innbrudd skjer om natta, og at gjerningspersonene ofte kan være oppfinnsomme for å lure nabolaget.

– Så det er lov å være nysgjerrig. Dersom du mener at naboen er bortreist eller ikke hjemme – så er det ikke sikkert at de som bærer ut møbler i varebilen midt på dagen faktisk er et flyttebyrå, sier han.