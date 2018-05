Har du egentlig lov til å klippe gresset søndager og andre helligdager?

Skuffet, lei meg og lettere rystet over at kun fire av 1 100 elever på Strinda ønsket å gå i 17.-mai toget

Kokkens tips til deg med ugress i hagen: «If you can’t beat them, eat them»

Saken oppdateres.

Søndager og andre helligdager fra klokken 00 til klokken 24 skal det være helligdagsfred, samt etter klokken 16 påske, pinse og julaften, ifølge loven.

Ingen høytrykksspyling, gressklipping eller bruk av motorsag?

Man skal ikke forstyrre med «utilbørlig larm», ifølge loven. Man kan heller ikke forstyrre ved kirke eller gudstjenestested med unødig larm eller arbeid.

Straffen? Bøter.

Helligdager, ifølge loven Vanlige søndager

Nyttårsdag, 1. januar

Skjærtorsdag

Langfredag

Første påskedag

Annen påskedag

Kristi himmelfartsdag, 10. mai i år

Første pinsedag, 20. mai i år

Andre pinsedag, 21. mai i år

Første juledag, 25. desember

Annen juledag, 26. desember Kilde: Lovdata

Henvendelsene Huseiernes Landsforbund får, dreier seg ofte om hva man kan si til naboen ved bråk.

Leder av avdeling for medlemsrådgivning, Anders Leisner, opplever at det ikke er like streng håndheving av helligdagsfreden i dag som tidligere, og at man i mange tilfeller må tåle mer støy enn før.

– Det er et spørsmål om folkeskikk. Plager naboens gressklipping deg, så ta det opp på en høflig måte. Dette er ikke saker som er spesielt godt egnet for domstol eller politi, man kommer så mye lenger med en god prat og å vise romslighet og respekt begge veier, sier Leisner.

Han legger til:

– Det å oppføre seg som folk og ta hensyn til naboer som ber deg la være å bråke søndag morgen eller under et selskap, er jevnt over er et veldig godt råd.

Urimelig støy for å ringe politiet

Advokat i Huseiernes Landsforbund, Espen Kheradmandi, tilføyer:

– Vi råder folk til å spørre naboen på forhånd. I noen områder er det mer greit enn andre. Spør naboen din om du vil gjøre noe som støyer.

Det må være urimelig støy før man går til naboen eller ringer politiet, mener han.

– Ta kontakt med naboen om vedkommende bråker. Ta det opp på en hyggelig og grei måte, ikke skap en større konflikt enn det er. Noen går rett til politiet.

Man kan for eksempel bli enige om tidsrom for motorsagbruk eller gressklipping. Men all upassende støy og bråk kan i teorien være omfattet av forbudet, ifølge Kheradmandi.

– Stillhet er mangelvare

Ulf Winther, daglig leder og mediekontakt i Norsk forening mot støy, mener at loven om helligdagsfred fortsatt er viktig for å opprettholde alminnelig fred og stillhet.

– Vi ser en utvikling hvor stillhet er i ferd med å bli en mangelvare. La oss si du har vokst opp på landet – med én kilometer til nærmeste nabo. Nå er det fortetting, fortetting og fortetting. Da vil det man foretar seg ha lydkonsekvenser for mange flere, uttalte Winther i fjor.

– Tidligere brukte ikke folk så mye motorisert hageutstyr. Nå har man gressklippere og høytrykksspylere. Folk bruker dessuten utstyret når de har fri i helgene.

Han anbefaler at man viser omtanke og har en dialog med naboene og blir enige om hva som er akseptabelt støynivå.