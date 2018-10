Slik unngår du mugg og sopp i dusjen

Det er som et eneste stort, grelt, digitalt bilde, som spenner opp et før og et nå

Saken oppdateres.

Fem spørsmål og svar om mugg og sopp på badet.

Eksperten: Kai Gustavsen

Utdanning: Yrkeshygieniker

Jobber som: Fagsjef for inneklima, HMS og miljørettet helsevern i Astma- og allergiforbundet

1. Hvorfor oppstår mugg og sopp på badet?

– Muggsopp trenger fukt, varme og næring for å vokse, og det finnes på de fleste bad. Vann på fliser og fuktige fuger i dusjområdet er utsatte områder. Dette er steder med såperester, hudfett og annet vi har vasket av oss, som gir næring til muggsoppen, sier fagsjef i Astma- og allergiforbundet, Kai Gustavsen.

– Når vi dusjer, bader eller tørker tøy på baderommet, øker dessuten luftfuktigheten. Noe fuktighet trekkes ut via ventilasjonssystemet, men dessverre er det flere baderom som ikke har ventilasjon som greier det.

«Hybelkaniner» på badet gir også større muligheter for muggsopp.

– Når klær tas av og på, drysser det støv fra tekstiler, hudceller og hår fra oss mennesker. Dersom luften er fuktig, og rommet er varmt og mangelfullt rengjort, kan muggsopp begynne å vokse i støv og skitt som samles på badegulvet.

2. Har årstidene innvirkning?

– Ja, bor du i eldre hus med dårlig isolerte yttervegger vil vanndamp lettere avkjøle seg på kalde overflater. Badekåpe, fuktige håndklær eller andre tekstiler bør ikke henge mot kalde veggflater. Da kan muggsopp begynne å vokse i tekstilene.

3. Hvordan blir man kvitt mugg og sopp i dusjen?

– Muggsopp blir vi ikke kvitt. Det vil alltid være muggsporer i ethvert miljø, men rutiner for renhold og luftskifte bør forbedres dersom det oppdages svarte prikker på overflatene i dusjområdet. Dette er nemlig tegn på dårlig renhold og mangelfull ventilasjon.

Dersom man først har vært så uheldig å få svarte prikker i dusjen, er det mulig å kvitte seg med dem, mener han:

– Man kan bruke en rengjøringsskrubb og vann. Man må vaske, gnikke og gnu for å få bort de svarte prikkene i fugene. Da får man etter hvert skrapet av såperester og muggsopp i fugen. Det vil være litt slitsomt den første gangen man gjør det, men når man først har fått nullstilt dusjen handler det om å forhindre at de ikke kommer tilbake.

4. Hva kan man gjøre for å forebygge dette?

– Det første som bør sjekkes, er om baderommet blir greit ventilert. Har ikke rommet godt nok avtrekk, bør du se om det er mulig å installere bedre avtrekksventilasjon.

Uavhengig av ventilering, er det også fornuftig å innføre gode rutiner slik at vanndamp og fukt etter dusjing og bading luftes ut via dør eller vindu.

– Det er viktig ikke å glemme å lufte selv når det er kaldt ute. Luft raskt og effektiv og bruk vindu og dør aktivt, sier han og fortsetter:

– Etter dusjing bør alt vann dras av alle vegger med en dusjnal. Deretter bør man bruke en mikrofiberklut til å tørke overflater og fuger. Denne enkle tørkeprosessen fjerner fukt, såperester og hudfett fra overflatene og minimerer sjansen for at muggsoppen vokser frem. Nal og mikrofiberklut bør være lett tilgjengelig på baderommet, slik at dette blir en rutine for den som dusjer.

5. Er mugg og sopp som oppstår på badet helseskadelig?

– For de fleste vil ikke svarte prikker i overflaten på fuger og i bad være et problem annet enn at badeområdet ikke ser pent ut. Dessuten oppholder du deg sjeldent på badet i lange perioder av gangen og det utgjør dermed ingen stor risiko. Men dersom det er sprekker i keramiske fliser, mellom fugene, veggplater og i dusjområdet kan det det utvikle seg til et fuktproblem dersom membranen ikke er tett.