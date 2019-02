Hjemmet deres var tidligere lager for tyrkiske supermarkeder. Nå er det hjem og kontor.

Saken oppdateres.

– Det er bygningen som har gitt oss mulighet til å leve på denne måten, kombinert med Roberts forretningssans, sier Magnhild Kennedy.

Hun står midt i varehuset, som også inneholder hennes kunstatelier samt ektemannens utleiestudio for foto- og filmopptak.

– Da jeg først leide kontorlokaler her for fem år siden, var storrommet et matlager for tyrkiske supermarkeder som det er mange av i dette området, opplyser Robert Kennedy.

Da huseier fortalte at hele lokalet var til leie, øynet Robert muligheten til å starte et marked i den store hallen. Han inviterte kunsthåndverkere og lokale matprodusenter til å selge sine varer under ett og samme tak.

– Markedet var populært, men etter at jeg hadde betalt alle utgifter, var min gevinst minimal, så jeg hadde ikke kapasitet til å fortsette konseptet.

I stedet startet han utleie av lokalet spisset mot fotoopptak innenfor mote- og interiørbransjen. Snart besto kundekretsen av hippe magasiner som Dazed and Confused, Wallpaper samt merker og designere som Jaguar og Vivienne Westwood.

Nå er lokalet på 290 m² også stadig leid ut til innspillinger av musikkvideoer og til kunstnere som ville arrangere performance-eventer og kortvarige utstillinger.

Hvem, hva, hvor Hvor: Et 290 m² stort varehus i Dalston i Øst-London. Hvem: Her bor det norske ekteparet Magnhild Kennedy (40) fra Trondheim og Robert Kennedy (41) fra Oslo. Magnhild Kennedy er kunstner og arbeider under pseudonymet Damselfrau. Du finner henne også her: www.damselfrau.com www.damselfrau.blogspot.co.uk www.instagram.com/damselfrau/ www.facebook.com/Damselfrau Robert Kennedy driver utleielokalet Dalston Pier for foto- og filmopptak. Du finner ham også her: www.dalstonpier.co.uk www.instagram.com/dalstonpier/

Storbyens mangfold

For fire år siden fikk Robert og Magnhild muligheten til å flytte inn i varehusets andre etasje.

Hjemmeavdelingen er innredet med gjenstander Magnhild finner på loppemarkeder og grønne planter som er blitt stående igjen etter foto- og filmopptak.

Hennes sans for mønstrete tekstiler og eldre tremøbler gir det åpne lokalet et hyggelig og bohemaktig preg. Ikea-hyllene og linoleumsgulvet forsvinner blant skjeve vegger, sterke farger og brokete mønstre.

I motsetning er badet og kjøkkenavdelingen litt roligere og holdt i gråtoner.

Ekteparet er ikke spesielt flink til eller interessert i å lage mat, men de er meget fornøyd med alle «take away»-mulighetene området har å by på.

– En av mange fine ting med å bo i London er at vi har tilgang til mat fra hele verden rett utenfor døren. Så vi har det bra, ler Magnhild.

Kaffe derimot har de interesse for, og paret byr på både espresso og presskannekaffe laget med nymalte bønner og med ferskt bakverk til, fra bakeriet The Dusty Knuckle rett nede i gaten.

På skattejakt over landegrensene

Det var Magnhilds dragning mot gamle materialer og gjenstander som førte ekteparet til London. Her fant hun inspirasjon og ro til å utvikle sitt kunstnerskap som maskelager. Hun arbeider med tekstiler, perler og annet materiale som hun finner i containere, på loppemarkeder og i bruktbutikker.

I atelieret hennes bugner hyllene av maskekledde isoporhoder og bokser fylt med prekaverte materialer. Midt i rommet står et stort bord tilrettelagt for maskelaging, som også har plass for data- og symaskin.

Maskene Magnhild lager, kan beskrives som en krysning mellom skulptur, mote, tekstil og smykkedesign. Hun jobber ikke ut fra skisser, det er materialene som viser veien til resultatet.

– Jeg jobber med det jeg finner. Det hersker ikke noe hierarki blant materialene. Alt som har personlighet, er av verdi for meg.

Når en maske er ferdiglaget, tar hun et selvportrett hvor hun har på seg masken. Så legger hun bildet ut på Instagram og Tumblr under kunstnernavnet sitt Damselfrau. På denne måten har maskene hennes funnet veien til mange musikkvideoer, blant annet til superstjernen Beyoncé og norske musikere som Broen og i Lisa Lies teateroppsetninger.

Nå arbeider Magnhild mot en soloutstilling på Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum i Trondheim som åpner i september 2019.

– Jeg har museet sterkt i minnet fra oppveksten, så det er en ære å bli invitert til å holde utstilling der. Jeg er veldig glad i det bygget. Det er som en person for meg.

Arbeid blir livsstil

Magnhild er hjemmekjær, hun styrer og steller i hver krinkel og krok iført sin japanske kimono og sine norske pampus-tøfler.

Interiøret er stadig i forandring ettersom hun gjerne selger unna møbler og gjenstander på eBay når det blir plassmangel for hennes nye funn. Varehuset kan oppleves som et levende museum fylt med snodige og sjarmerende objekter.

Robert løser praktiske problemer som vannlekkasjer, han hvitvasker vegger og setter opp hyller.

Innimellom blir den private delen av varehuset leid ut til kunder som har behov for hjemlige omgivelser for et fotoopptak i motsetning til de tomme hvite veggene i første etasje.

– For oss har det å bo og jobbe i et lokale gitt oss mange spennende muligheter. Vi møter mange interessante mennesker gjennom Roberts virksomhet. Flere av dem er nå blitt gode venner. Vi setter opp mine utstillinger i storrommet med hjelp av Roberts kontakter blant settdesignere, lysfolk, håndverkere og fotografer. Det hender ofte at folk som leier studioet, kommer opp og besøker meg på atelieret og tar en titt på maskene. Vi har fått et stort nettverk gjennom Dalston Pier.

Tidligere brukte ekteparet mye tid på å reise gjennom byen til og fra jobb.

– Å bo og arbeide på samme plass gir oss mulighet til å leve et mer avslappet og roligere liv i denne hektiske storbyen, avslutter ekteparet.