Hunder som bjeffer og katter som tisser: Disse rettighetene har du som nabo

Saken oppdateres.

Det er lyst og varmt i store deler av landet. Åpne vinduer og balkongdører gjør at vi kommer enda tettere på naboene våre enn ellers i året.

Det vises også på antall henvendelser til Konfliktrådet:

Sommerhalvåret er nemlig høysesong for naboer som klager på hverandre. Sjenerende dyrehold er en av de typiske konfliktene, skriver Konfliktrådet på sine nettsider.

Noen saker havner i retten

Forbrukeradvokat Ola Fæhn sier det finnes flere eksempler på at konflikter knyttet til husdyr har havnet i rettssalen.

– For noen år siden var to naboer i retten for å få avklart om en papegøye skulle få prate i fred. Papegøyeeieren vant frem. En katteeier som hadde innekatten Emmeline gikk helt til Høyesterett for å få avklart om den skulle få bli boende. Katteeieren vant frem, sier han og fortsetter:

– En hundeeier tapte i lagmannsretten selv om eieren hadde sosial angst. Det viste seg nemlig at naboen hadde hundeangst, og derfor vant denne naboen frem.

– Må tåle normal støy

– Men hvilke rettigheter har du egentlig dersom naboens hund bjeffer store deler av dagen, eller hvis naboens katt tisser på eiendommen din?

– Enten man bor i en bygård eller i en enebolig, må man tåle normal støy fra naboen og naboens dyr. Har naboen en katt som helst liker å tisse hos deg, så gjelder det samme: Du må tåle normal oppførsel fra naboens dyr.

Advokat i Huseiernes Landsforbund, Espen Kheradmandi, er av samme oppfatning, men mener det finnes en grense:

– Hvis hunden bjeffer hele dagen og den er rett ved siden av der hvor du oppholder deg om sommeren, kan det fort være i strid med reglene i naboloven. Det er støy som er veldig sjenerende for folk. Hunder og katter som tisser på planter som gjør at de dør, eller graver opp blomsterbed, er kanskje enda mer alvorlig.

– Prøv å finne alternative løsninger

Fæhn og Kheradmandi råder irriterte naboer til å ta opp problemet på en ordentlig måte.

– Har man kommet til et punkt hvor naboens dyr blir så plagsom at du ikke orker mer, er det beste tipset først å forsøke å snakke sammen på en hyggelig måte. Kanskje kan dere finne en løsning, som for eksempel at hunden kommer seg på et kurs for å venne den av med bjeffing eller stenge av deler av hagen for å hindre at katten tisser der, sier Fæhn.

Også Kheradmandi mener dyreeiere ofte kan gjøre enkle tilpasninger som begrenser ulempene for naboene.

– For eksempel kan man flytte hunden til en annen side av huset eller sette opp gjerder. Dette er tiltak og kostnader som dyreeier må ta, dersom det er i strid med naboloven.

Han oppfordrer dyreeiere til å være imøtekommende.

– Kommer noen til deg og sier at dyret ditt er plagsomt, bør man forsøke å gjøre noe med det. Alminnelig folkeskikk gjelder også mellom naboer.

Nøkkelen til et godt naboskap er kommunikasjon og vilje til å finne mellomløsninger, sier Fæhn.

– Som dyreeier må man være villig til å innse at ikke alle er like begeistret og at eget dyr også kan ha negative sider. Som nabo må man akseptere at det å bo tett innpå andre betyr at man må tåle litt av hvert. Husk at naboen skal være din nabo også i fremtiden, så forsøk å være litt smidig.

– Kan gå til retten

Når du ikke frem hos naboen kan du, dersom du bor i borettslag eller sameie, henvende seg til styret for å få råd til håndtere situasjonen.

– Kommer du ikke noe vei med dette, som skjer ganske ofte, kan du søke hjelp hos konfliktrådet. Det er et gratis tilbud og finnes i alle fylker. Her vil erfarne meglere forsøke å finne alternative løsninger og avtaler. Dersom naboen ikke går med på det, kan du gå videre til domstolen eller forliksrådet, sier Kheradmandi.

– Havner saken i retten, er det greit å vite at du gjennom din innboforsikring får dekket advokatutgifter, påpeker Fæhn.