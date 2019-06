Interiørarkitekten: - Ikke kjøpt alt på ett sted, da blir det både upersonlig og lite kreativt.

Tjener tre milliarder mindre enn herrene: – Er det så mye å be om?

Derfor var hun og samboer Andreas Ramsdal svært fornøyde med leiligheten de kjøpte på Tøyen i Oslo for snart to år siden. I bygården fra 1897 er det nemlig både fin planløsning, godt lys og praktisk innredning. Og allerede på vei til visningen skjønte de at de kom til å stortrives på Tøyen.

– Det var sensommer og fint vær, og hele stemningen i gaten på vei fra T-banen var så god, med fargerike sitteplasser og nydelig beplantning, og en kjempekoselig restaurant på hjørnet, forteller Eline Eide.

Etter å ha vært på mange visninger i løpet av sommeren 2017 og opplevd at leiligheter med sjel og det lille ekstra gjerne gikk en halv million og mer over takst, hadde de ikke så store forhåpninger om at denne leiligheten skulle bli deres.

– Men jammen fikk vi kjøpt den, og utrolig nok hadde den både kjøkken og bad som absolutt var til å leve med, så stort sett det eneste vi trengte å gjøre, var å male noen vegger.

Se på «flyten» i bygget

Treromsleiligheten på 68 kvadratmeter har en planløsning Eide er svært fornøyd med. Som interiørarkitekt er jeg opptatt av rominndeling og flyt i et bygg.

– Denne leiligheten har fin flyt med soverom i den ene enden og stue og kjøkken i den andre. I min jobb kommer funksjonelle planløsninger i første rekke, og så følger designet og uttrykket like bak. Men når det er sagt, så er også farger viktige, de kan gjøre enormt mye med et rom, sier Eide.

– Det hjelper ikke at kjøkkenet ser fint ut dersom det ikke fungerer som det skal i en hektisk hverdag. Funksjonaliteten bør alltid komme i første rekke.

Hun utdannet seg til interiørdesigner i Oslo før hun dro til Dublin for å ta bachelor og master i interiørarkitektur og design. Deretter ble hun rekruttert til et arkitektkontor i Kristiansand.

– Jeg ble kastet uti det og hadde en bratt læringskurve, og det var virkelig en morsom jobb. Der fikk jeg være med på å lage brannstasjon i Risør, banklokale i Kragerø og kafé i Lyngdal, blant annet.

Råd til venner

Etter et par år på Sørlandet ønsket hun seg tilbake til Oslo, og nå er hun ansatt i et firma hvor hun for det meste jobber med utforming av kontorlokaler.

– Her må vi tenke bredt, vi skal jo få arbeidsplassene til å fungere slik at folk trives best mulig på jobben, sier hun.

Hun får ofte spørsmål fra venner og bekjente om hun kan komme hjem til dem og hjelpe dem med interiøret. Da svarer hun alltid at folk må velge det de liker, og tipser om inspirasjonskilder og gir generelle råd.

- Når noen spør meg om hvordan de skal finne ut hvordan ting passer sammen, svarer jeg at jeg ikke er opptatt av at alt må matche fargemessig eller på andre måter. Man må selv kjenne hva man synes passer sammen og ikke, sier Eide, som råder folk til å være litt tøffere og våge litt mer når de skal innrede, bruke farger og slippe seg løs.

Interiørarkitekt Eline Eides innredningstips:

Et interiør er levende og formes over tid. Bruk derfor tid på å skape ditt hjem.

Enten du skal renovere et hus eller en leilighet eller bygge nytt, er det viktig å planlegge helheten. Start gjerne med å lage et moodboard, altså en collage med inspirasjonsbilder av ulike elementer, materialer og farger du liker.

Lag en målsatt plantegning, deretter en møbleringsplan. Da får du større forståelse for hvordan rommet fungerer, og også for hvordan rommene fungerer sammen. Marker gjerne hvilke farger som skal hvor, og hvor bilder og hyller skal henge.

Varier farger, mønster, struktur og kvalitet både når det gjelder interiøret generelt og i materialer til faste innredninger som kjøkken, bad og garderobe.

Alt i interiøret trenger ikke å matche, det blir fort monotont og kjedelig hvis alt er i samme fargetoner.

Ikke kjøpt alt på ett sted, da blir det både upersonlig og lite kreativt. Bland billig, dyrt, nytt og gammelt.

Ekstra sommerrom

Eline Eide har alltid drømt om å ha en dobbeltdør fra kjøkkenet og ut mot en hage, og før eller senere får hun kanskje det. Inntil videre er hun svært fornøyd med dobbeltdøren fra kjøkkenet og ut til den lille balkongen mot en svært hyggelig bakgård.

På kveldstid lyser lyktene langs kanten, og da rigger de seg gjerne til med «utekino» på macen og et glass vin.

– Balkongen er mindre enn den vi hadde på Bislet hvor vi bodde før, men der ble det ofte altfor varmt, så den brukte vi ikke så mye. Her er det stort sett deilig skygge, og sol bare en kort stund om ettermiddagen. Noen ganger kunne det sikkert vært fint med litt mer sol, men sommeren i fjor var vi bare glad til, da ble den skyggefulle balkongen et svalt fristed i varmen, sier Eline Eide.