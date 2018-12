Juletreet er forsikret for en halv million kroner: – Jeg blir liksom aldri helt ferdig

Saken oppdateres.

– Allerede fra sommeren begynner det å krible i magen fordi julen nærmer seg, forteller Sigurd Storm.

Interiørarkitekten, som deler sin lidenskap på både blogg og Instagram, er omgitt av julepynt i leiligheten på Tøyen i Oslo. Her er det engler, julefigurer og tente stearinlys hvor enn du snur deg. Tre dager bruker han på å stelle alt i stand.

– Mye av pynten kommer fra hjemmet jeg vokste opp i. Det gjør at jeg fremdeles får en følelse av å være i barndommen. Samtidig prøver jeg å fornye meg hvert år.

Prosessen med å finne ny julepynt er evigvarende, forteller han.

– Jeg ser ting gjennom hele året som ikke nødvendigvis er julepynt, men som jeg likevel velger å bruke som det.

– Hvor mye penger bruker du på julepynt i løpet av et år?

– Jeg kan noen ganger bruke opp til 50.000 kroner, men det skjer ikke hvert år. Merke og pris er ikke viktig så lenge det skaper den riktige følelsen hos meg. Det går an å få tak i rimelige ting som også er av god kvalitet.

Interessen for innredning og interiør har Storm hatt med seg helt siden oppveksten. Tre år gammel fikk han for første gang bestemme hvordan juletreet hjemme skulle se ut.

– Jeg er ekstremt trofast til tingene rundt meg. For meg er det helt naturlig, men for andre kan det nok oppleves som manisk at jeg får så sterk tilknytning og blir så glad i det jeg omgir meg med. Dette gjelder ikke kun julen, men hele året rundt.

Et juletre utenom det vanlige

Mellom alt det røde og grønne, gullet og sølvet, er det én ting som skiller seg ut: Det massive juletreet som rekker helt til taket i hovedstuen.

– Her henger rundt 1500 ting. Jeg blir liksom aldri helt ferdig med det, forteller han.

Pynt av aller fineste og mest verdifulle sort er samlet på de grønne grenene. Kanskje ikke så rart at treet er forsikret til en verdi av en halv million kroner.

– Dette er en interesse som jeg velger å bruke mye penger på. Samtidig er det viktig å si at man kan få det samme uttrykket til en helt annen pris, påpeker kunstneren.

Mellom julekuler, lys, silkebånd, hjerter, glitter og til og med diamanter, henger et bilde av Storms far som gikk bort for åtte år siden.

– Vi ønsker jo alle å ha med oss dem vi er aller mest glad i når vi feirer jul. Savnet etter far gjør høytiden enda sårere, men også enda nærere. Vissheten om at vi en dag ikke er her lenger, gjør at jeg setter enda mer pris på at jeg får feire julen, sier 43-åringen.

– Jeg vet at jeg en dag ikke kommer til å orke å stelle i stand til jul på denne måten. Derfor vil jeg holde fast ved tradisjonen så lenge som mulig.