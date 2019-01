Kjøper nesten alt brukt: - Vi bodde et halvt år uten kjøkkenbord. Vi spiste på gulvet, og det gikk helt fint.

Saken oppdateres.

– Jeg ommøblerer egentlig så lite som mulig. Når tingene har funnet sin plass, liker jeg å ha det som det er. Jeg bytter heller ikke ut sofaputene før jeg må. Jeg har dem helt til de går i stykker, sier Storeide.

Hun jobber som interiørarkitekt. En stor del av hverdagen hennes går med til å tenke på eller drive med interiør. På jobben skjer det mye visuelt, og derfor har hun behov for å roe helt ned hjemme.

Det betyr ikke at hun ikke pusser opp eller fikser på ting i eneboligen, men når hun først gjør det, skal det vare lenge.

Hvem, hva, hvor Hvem: Kristine Aassved Storeide (37), interiørarkitekt, Einar Aassved Storeide (38), og barna Bastian (7) og Birk (6). Hva: Enebolig på 180 kvadratmeter fra 1987 Hvor: Fetsund i Akershus

En racer på helsparkling

Sammen med ektemannen Einar Aassved Storeide kjøpte hun eneboligen i tyrolerstil på Fetsund i Akershus for snart åtte år siden. Det var en del å ta tak i da de tok over, både inne og ute.

Veggene ble helsparklet, vegger og tak ble malt, gulvet slipt og lakket på nytt, kjøkkenet byttet ut. Ute fjernet de jordmasse og noen store trær som skygget for utsikten.

De gjorde det meste av jobben selv, med god hjelp fra familie, og interiørarkitekten ble etter hvert en racer på helsparkling av vegger.

Mens de pusset opp, var hun gravid med Birk. Sønnen Bastian var bare ett år. Under oppussingen sov de hos mormor i Nittedal. Dagene ble lange med jobb først og så oppussing på kveldstid. Bare fire dager etter at de flyttet inn i huset ble Birk født.

– Det var en veldig slitsom prosess, og det er ikke noe jeg vil gjøre igjen, sier tobarnsmoren.

– Heldigvis tenkte vi oss godt om og gjorde veloverveide valg som vi kan leve med lenge. Vi er stolte av det vi har klart å få til.

Uenige om et foto

Ekteparet Aassved Storeide er estetisk anlagte og diskuterer seg alltid frem til løsninger i huset. De gjør alt i fellesskap og er for det meste enige, men spesielt én ting skapt diskusjon:

– Vi er litt uenige om et foto av Håkan Hellström som Einar gjerne vil ha på kontoret. Selv er jeg ikke så begeistret, sier Kristine med et smil.

Noen kompromisser må man uansett inngå. Sammen har paret skapt en fin miks av litt nytt, mye brukt og flott kunst.

På veggene har de valgt duse og rolige farger som grått, grønt og blått. Kristine er spesielt begeistret for støvete grønne- og blåtoner, noe som er å se på møbler, tekstiler og kunstverk i boligen.

– Jeg bruker gjerne farger, men holder meg helst innenfor én fargeskala for å holde på den roen jeg ønsker å skape her hjemme, sier interiørarkitekten.

Spiste på gulvet et halvt år

Gjennom jobben møter Kristine mange ulike interiørutfordringer. Hun har noen gode råd til de som lurer på hvor de skal starte.

– Bo deg inn i hjemmet ditt og ikke fall for fristelsen til å kjøpe alt hos Ikea for å få ferdig stua. Vi bodde for eksempel et halvt år uten kjøkkenbord. Vi spiste på gulvet, det gikk helt fint. Det viktigste er å tenke funksjon. Hvordan skal du bruket rommet? Ikke start med putene, men hvordan du skal bruke rommet, råder hun.

Selv handler hun helst brukt og finn.no blir hyppig besøkt for både kjøp og salg av møbler og andre ting. Hun skryter også av loppemarkedene på Romerike og kan avsløre at det ofte er utenfor byene du kan gjøre de beste funnene.

Lager ting selv

Kristine er en kreativ sjel og lager ofte ting selv, som for eksempel plantebordet i stuen. Hun laget det opprinnelig som en benk da hun gikk i første klasse på Kunst- og håndverksskolen for mange år siden. Hun synes det er gøy at formen og materialet igjen er moderne.

Benken inntil husveggen ute på terrassen har de også laget selv. Den brukes hver dag hele sommeren og er fin å spise middag på, sove på eller sitte og se på utsikten fra.

Huset ligger på en solrik naturtomt med berg og lyng, med flott utsikt til innsjøen Øyeren. Naboene er hyggelige og veien er kort til både skole, barnehage og togstasjon. Hele familien trives godt her og de kommer aldri til flytte herfra, sier de. Derfor har de også tid til å planlegge videre endringer i huset.

– Vi ønsker oss nye bad både oppe og nede, og det er i planleggingsfasen. I andre etasje har vi lyst til å pusse opp loftsstuen slik at barna får sin egen sone der oppe. Vi drømmer også om å utvide noen av vinduene i stuen slik at de går helt ned til gulvet. Da vil vi få enda mer av utsikten vi liker så godt, sier Kristine.

Sammen på en flate

Aller best trives de på kjøkkenet. Rommet hadde rød veggstrie, furukjøkken og brystningspanel da de tok over huset. Nå har rommet svartbeiset innredning, duse farger og tapet på veggen, og en praktisk plassbygget benk ved spisebordet.

– Kjøkkenet er absolutt en favoritt, men egentlig liker og bruker vi alle rommene i huset. Det meste er på én stor flate og rommene er sammenhengende. På den måten kan vi være sammen selv om vi ikke sitter ved siden av hverandre. Einar kan være i TV-stuen mens jeg sitter og redigerer bilder ved kontorpulten i spisestuen, og barna løper rundt og leker, sier Kristine.

– Det er fint å se at de tankene vi hadde da vi kjøpte huset fungerer, og at vi fortsatt er fornøyd med valgene vi tok den gangen. Vi har virkelig landet her.