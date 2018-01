Klargjøre boligen for visning? Her er interiørstylistens beste tips

Eksperten: Tone Kroken

Jobber som: Interiørstylist for interiørmagasin, tv og reklame.

1. Hva mener du er det viktigste å tenke på før man skal ha boligvisning?

– Gjør hjemmet ditt pyntet til fest og ta bort nips. Det tar bare oppmerksomheten bort fra rommet og kan fort se rotete ut. Det er rommet du skal vise frem – ikke alle småtingene. Vær forberedt på at det kan komme mange på visning samtidig. Det skal være god nok plass til at de kan gå rundt i samme rom. Fjern derfor småmøbler og ting og tang, råder Kroken.

– Blomster og stearinlys gir den fine stemningen og gode følelsen. Jeg ville derimot vært forsiktig med duftlys på visning. Lukten av et nyvasket hjem er mye bedre.

2. Hva bør fjernes og hva bør fremheves?

– Utsikt er viktig, så sørg for god plass foran vinduer. Bøker er alltid vakkert, men rydd og organiser bokhyllen.

– Kunst bør absolutt bli stående. Men er det for bråkete og tar for mye oppmerksomhet, ville jeg tatt det bort. Det er rommet som skal være i fokus og huskes etterpå. Familiebilder er helt ok, men bør begrenses og ikke være en hel bildevegg eller overalt.

3. Hva bør man bruke ekstra tid og penger på?

– Soverommet er ofte et glemt rom i norsk interiør. Legg gjerne litt ekstra i dette rommet for å få den gode stemningen. Pent sengetøy, blomster og den gode følelsen av hjemmekoselig stemning her ville jeg prioritert.

4. Hva kan man droppe å bruke tid og penger på?

– Man trenger ikke bruke tid og penger på å male dersom det ser rent og pent ut. Det er heller ikke nødvendig å bytte kjøkken med mindre det holder på å ramle sammen. Små detaljer som uansett ikke synes kan man også droppe.

5. Hvor nøye bør man rydde og vaske, og hvor er det ekstra viktig at det er ryddig og rent?

– Ta en grundig vask av både huset og vinduene, råder Kroken.

Hun mener mange rydder bort for mye og minner om at det skal se ut som et hjem man bor i. Likevel;

– Kjøkkenskuffer og -skap vil man gjerne se inn i på visning, så jeg ville prioritert å ha orden her. Er skapene overfylt, gir man inntrykk av for lite skapplass. Det samme gjelder på badet og i soveromsgarderoben; rydd og organiser, og fjern det du ikke bruker. Det ser mye bedre ut når det er oversiktlig og ryddig.