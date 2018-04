Lone Mariel Skatvedt Kulseth drømmer om å drive kafé. I mellomtiden sørger hun for kaféstemning i toromsleiligheten sin i Tønsberg.

«Skistjerner takker meg for at de ikke havnet i den samme fellen»

– Det rustikke kjøkkenbordet sto på en kafé rett borti gaten her. Jeg spiste middag der en 17. mai og likte det så godt. En dag jeg gikk bortover gaten kom noen bærende med bordet, og jeg fikk vite at kafeen skulle legges ned. Bordet var det eneste de ikke hadde fått solgt, og jeg fikk kjøpe det, sier Skatvedt Kulseth entusiastisk.

Medisinsk torso på ønskelisten

Hun ønsker oss velkommen inn i den lille koselige toromsleiligheten sin som hun har brukt de siste par årene på å pusse opp.

– Det var ganske annerledes da jeg flyttet inn her, men jeg så potensialet og har brukt tid på å gjøre det til mitt eget, sier hun.

24-åringen er veldig interessert i interiør, og spesielt bruktkjøp, antikviteter og gamle malerier får plass i hjemmet hennes.

Hun sikler ikke etter dyre designmøbler, men har heller en medisinsk torso og gammelt tannlegeutstyr på ønskelisten. Kanskje ikke så rart siden hun er utdannet og jobber som tannpleier.

Kommer hun over gamle malerier av mennesker på loppemarked må hun bare ta dem med seg. Hun synes nemlig at de ikke fortjener å stå igjen på et loppemarked og tenker at de heller kan få flytte inn hos henne.

– Jeg elsker å gå i bruktbutikker og på loppemarkeder, eller å søke på nettet etter skatter. Som regel har jeg ingen plan, men kommer jeg over ting jeg synes er fine tar jeg dem med hjem og finner en plass i leiligheten, sier hun.

Kafé på kjøkkenet

Det viktigste for Lone Mariel er å skape en god atmosfære, og hun elsker å lage mat og ha gjester på besøk. Derfor har hun prioritert at spesielt kjøkkenet og spiseplassen skal ose av deilig kaféstemning. Dette understrekes av veggen ved spisebordet som er dekket av metrofliser fra gulv til tak, det nevnte kafébordet og en samling med forskjellige bruktstoler rundt.

Og når gjestene kommer er det spesielt én ting som må skrus på.

– Selv om den gamle platespilleren ikke har den beste lyden, gir den akkurat den rette stemningen når gjestene kommer. Så bytter jeg heller over til CD-spilleren etter hvert, sier 24-åringen.

Kjøkkenet ellers er ikke byttet ut, men Lone Mariel har fjernet overskapene.

– Det var en av mine beste avgjørelser å ta dem vekk. Da ble det mer kafé og mindre kjøkken, sier hun.

Skatvedt Kulseths beste brukttips Ha et åpent sinn når du er i bruktbutikker og på loppemarkeder. Noen ganger er det bedre å ikke ha en plan, for da blir du ikke skuffet om du ikke finner akkurat det du så for deg.

Se muligheter! Liker du fasongen på noe, men ikke fargen, går det an å male eller trekke det om.

Gå en runde i bruktbutikker og på loppemarkeder og kjøp med deg bilder i ulike størrelser og fasonger i samme fargetoner, eller farger du synes passer sammen.

En lysekrone blir et lite smykke i et rom, og det er gøy med noe folk legger merke til, og fremfor alt noe andre ikke kan gå i butikken å kjøpe lik dagen etter.

– Og jeg er ikke redd for at ting står fremme på hyllene. Mange synes det fort kan bli rot, men det handler om å sette tingene riktig sammen.

Kjøkkenskapdørene som er igjen var tidligere profilerte, men Lone Mariel har sparklet, pusset og gitt dem flere strøk maling, samt nye håndtak fra en bruktbutikk.

– Det tok veldig lang tid å sparkle og pusse skapdørene for å få det pent, men det var verdt det, sier hun.

Brystningspanelet, som hun egentlig hadde planer om å fjerne, har hun malt. Hun angrer ikke på at hun lot den bli, det gir en helt egen karakter til leiligheten.

Arvelig belastet

Interessen for interiør og talentet for oppussing har hun arvet fra foreldrene.

– Spesielt mamma er veldig interessert i interiør, så jeg har nok fått det inn med morsmelken. Hun har alltid malt og ordnet, og jeg fikk pusse opp rommet mitt flere ganger i oppveksten. Nå inspireres vi av hverandre, og nå har mamma for eksempel begynt å bruke litt gamle ting i interiøret.

Å ha så mange tanker og ideer til hva som kan endres på og gjøres, gir noen ganger blandede følelser.

– Jeg endrer jo på ting hele tiden og får veldig mange ideer. Det er nesten litt frustrerende, for man orker jo ikke å gjøre alt, sier hun.

– Riktig utstyr og verktøy må man jo også ha, men jeg får heldigvis mye hjelp fra pappa. Han var blant annet med på å sette opp flisene ved spiseplassen.

Drømmen hennes er en dag å starte og drive en restaurant med personlig interiør og stil. Og det er hun jo allerede godt på vei med i leiligheten sin i Tønsberg.