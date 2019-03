Lukter håndklær og tekstiler vondt? Her er løsningen.

Tegnet hytte for faren: – Det er ikke panoramastyle her. Jeg har prøvd å være behersket.

Lukter klær eller andre tekstiler vondt selv om de er nyvasket? Det kan ha flere årsaker.

Samtidig er lukt subjektivt, påpeker Ingun Grimstad Klepp, seniorforsker ved Forbruksforskningsinstituttet SIFO på Oslo Met. Noen misliker kanskje lukt av vaskemiddel eller skyllemiddel, for eksempel. Andre liker det godt.

Fire grunner til at tekstilene lukter vondt:

1. For dårlig tørking

Det er viktig å la klærne tørke så raskt som mulig etter vask. Jo fortere det tørker, desto bedre. Henger du klærne i en krøll, tørker de saktere. Det kan skape lukt, ifølge Klepp. Alt som bidrar til raskere tørk, er positivt. For eksempel tørrere, varmere luft og tynnere håndklær. Husk å henge opp håndklærne ordentlig etter dusjen også. Dårlig tørking kan gi vond lukt, det kan også bli jordslag på tøyet.

2. Noen klær bør ikke vaskes med skyllemiddel

Skyllemiddel skaper luktbombe nummer én i syntetisk treningstøy, ifølge Klepp, og skyllemiddelet sitter gjerne i fire-fem vask. Hvis man bruker skyllemiddel i vasken med syntetisk treningstøy, vil man få en kraftig, vond lukt som er vanskelig å fjerne selv over flere vask.

3. Vaskemaskinen kan være problemet

Bakteriefilm i vaskemaskinen kan gjøre at vaskemaskinen lukter vondt. Klepp anbefaler å koke maskinen på kokvask iblant. Samtidig har hun inntrykk av at bakteriefilm ikke er et stort problem i nyere vaskemaskiner. Bakteriefilm kan være vanskelig å bli kvitt, men 90 grader iblant kan være forebyggende, forteller Klepp.

4. Maskinen er for full

Det er mulig å fylle maskinen for full, men det skal litt til. Det skal komme til såpe og vann, men maskinen er beregnet for mye tøy, ifølge Klepp. Man kan veie og se om man vasker for mye.

Forsøk å vaske med eddik

Vi sverger til eddik-trikset: Ha de sure håndklærne i vaskemaskinen. Ikke bruk vaskemiddel eller skyllemiddel og sett maskinen på et vaskeprogram med høy temperatur. Ha rundt én desiliter husholdningseddik i kammeret og kjør maskinen.

Erfaringsmessig lukter håndklærne helt nøytralt etterpå. Den vonde lukten forsvinner, men håndklærne lukter heller ikke eddik. Det samme gjelder når de tørker.

Man kan kjøre eddik-trikset flere ganger på samme håndklær. Så varer de lenger og man kaster mindre.

I noen tilfeller er vaskemaskinen problemet. Mange vasker det meste på 40 grader. Da kan oppsamling av fett, avleiringer, smuss og bakterier skape vond lukt, ifølge vaskeboken Ren Glede.

Dersom man vasker på lave temperaturer over tid, vil det danne seg en vond lukt i maskinen, bekrefter Malin Skaar, leder av forbrukerservice i Lilleborg.

– Veldig mange vasker stort sett på 30–40 grader, både av miljøhensyn og fordi mange klær ikke tåler høyere temperaturer. Er det kroppsnært tøy, bør det vaskes på 60 grader for å bli ordentlig rent. Det samme gjelder sengetøy og håndklær, sier Skaar.

Løsningen er å vaske en maskin på 60 grader iblant. Man kan også forsøke maskinrens, den angriper smuss, fett og avleiringer som over tid kan samle seg i maskinen og gi vond lukt.

Bakteriene dør først hvis du vasker på over 60 grader. Det anbefales at man vasker undertøy, håndklær, kluter og sengetøy på over 60 grader, og at man setter på kokvask minst én gang i måneden.