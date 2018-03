May Sissel Galstad (49) stortrives med å leie: – Jeg ser ingen grunn til å kjøpe noe eget

Det får nå så være at sentrale politikere betafser damer i fylla

Saken oppdateres.

Det var et samlivsbrudd som førte May Sissel Galstad ut på leiemarkedet for snart tre år siden.

Gjennom sin svoger kom hun i kontakt med en huseier i Krapfoss i Moss som hadde en leilighet for utleie i et hus bygget på 1940-tallet. Leiligheten er på drøye 60 kvadratmeter, fordelt på to etasjer – inngang, vaskerom og bad i underetasjen, og stue, kjøkken og soverom i andre.

– Det er absolutt stort nok for meg. Jeg trives veldig godt, og jeg har fått det akkurat sånn som jeg vil ha det. Dessuten kan jeg bli boende her så lenge jeg vil, så jeg ser ingen grunn til å kjøpe noe eget, sier Galstad.

Ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) leier 22,7 prosent av husholdningene i Norge bolig. Det tilsvarer 890.714 personer.

Interiørtips til deg som leier May Sissel Galstad har følgende tips til deg som leier bolig og som ikke får lov til å male veggene: Lag kule bildevegger, eller dekorer veggene med ulike speil, fat og kurver.

Tepper eller gardiner kan også henges opp og gi liv til en kjedelig vegg.

Få tak i gamle, fine dører du kan male og plassere inntil veggen.

En skillevegg eller skjermvegg i dine favorittfarger kan også skape et nytt inntrykk i rommet.

Malte svart

Huseier hadde planer om å pusse opp, men Galstad ba ham om å vente slik at hun kunne få male og sette sitt eget preg på boligen.

– Soverommet var nyoppusset, så det fikk forbli hvitt, men ellers i leiligheten fikk jeg selv velge farger. Leiligheten er såpass liten at den aldri kan bli lys og luftig uansett, så da valgte jeg heller å gjøre det lunt og koselig med mørk maling.

Først malte hun et par vegger i stuen i fargen dempet sort. Resultatet ble så bra at hun like gjerne malte alle veggene svarte, både i stuen, kjøkkenet, trappen, badet og vaskerommet.

– Jeg har egentlig alltid likt mørkt interiør, og selv om noen kanskje mener det blir litt voldsomt med svarte vegger, så synes jeg det er fint og veldig koselig.

Hva sier loven? Husleieloven gir retningslinjer for hva leietager og utleier skal forholde seg til når det gjelder vedlikehold, men sier ingenting spesifikt om oppussing og endringer. Det kan ofte være en glidende overgang mellom hva som er vedlikehold og hva som er forandringer i husrommet, så konferer alltid med utleier først dersom du ønsker å pusse opp eller forandre noe i boligen du leier. Sørg for å få skriftlig tillatelse.

Bohemsk stil

Leiligheten har hun innredet både med møbler hun har hatt i mange år og med noen nye innkjøp, fortrinnsvis fra gjenbruksbutikker.

– Hvis det er noe jeg trenger, leter jeg alltid på Fretex først, der er det så mye fint å finne, og så liker jeg gjenbrukstankegangen, sier Galstad.

Hun velger personlighet fremfor stil.

– Noen av stuemøblene er kanskje litt for ruvende, men jeg er glad i dem, så da er det greit, sier hun og legger til:

– Jeg er ikke så nøye på det, og jeg synes egentlig det er fint når det ikke er for striglet. Jeg bodde i et helt nytt hus en gang, og da var jeg mer påpasselig med at alt skulle være helt strøkent. Samtidig var det ikke helt meg. Jeg er mer bohemsk, så da passer det meg bedre å ha en litt mer uhøytidelig og røff stil.

Interesse for interiør

May Sissel Galstad jobber som miljøarbeider på en barnevernsinstitusjon og har en allsidig yrkesbakgrunn.

– Jeg har jobbet med så mangt opp gjennom årene. Jeg har vært Securitas-vakt, drevet blomsterbutikk og solgt sko. I en periode levde jeg et sigøynerliv og reiste rundt på boligmesser og solgte ulike ting fra mitt eget firma. Det holdt jeg på med til finanskrisen traff meg. Nå trives jeg veldig godt som miljøarbeider, forteller Galstad.

I ungdommen hadde hun en drøm om å bli interiørarkitekt. Interiørinteressen har hun nemlig alltid hatt.

– Men jeg var alenemor og fikk ikke helt til å realisere interiørarkitektdrømmen, dessverre. Heldigvis har jeg hatt mye glede av interiør likevel, og jeg storkoser meg med å innrede og pynte i hjemmet mitt. Jeg er veldig hjemmekjær, og da er det viktig for meg at det er lunt og koselig, sier May Sissel Galstad som gjennom instagramkontoen @sissigal deler interiørbilder med likesinnede.

– På Instagram finner jeg mye inspirasjon, og da synes jeg det er fint å kunne bidra til å inspirere andre selv også.