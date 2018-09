Med praktiske evner og utallige containerfunn har Vigdis Hareide skapt et funksjonelt hjem med personlighet

Hadde politiet på telefon i lomma under avtalt slåsskamp

Hareide har hatt tid til å tenke ut hvordan hun vil ha det løpet av de 30 årene hun har levd i det gamle bergenshuset i Sandviken. Strukturen i huset har hun beholdt. Her er både baktrapp og hovedtrapp samt mange små ganger med krinkler og kroker.

Selve rommene har hun holdt så åpne som mulig. Hun beskriver hjemmet sitt som hjemmelaget. Som kunstner har hun hatt lite penger opp gjennom årene, men hennes nevenyttighet og sans for problemløsning vil mange misunne henne.

I toppetasjen er det en åpen stue- og kjøkkenløsning. Grønnfargene begynte å bre seg utover allrommet etter at hun fant to glassdører i ulike grønnyanser i en container for mange år siden.

– Jeg klarte å frakte dørene via sykkel til verkstedet mitt. Der fikk jeg delt dem opp i mindre stykker. Nå fungerer de som skapdører til kjøkkenkottet.

Hvem, hva, hvor Hvem: Billedkunstner Vigdis Hareide (72). Opprinnelig fra Oslo. Flyttet til Bergen i 1978 for å studere billedkunst ved det Vestlandske kunstakademi. Hva: Tradisjonelt bergenshus bygget i 1880. Hvor: Sandviken i Bergen.

Flasker, glass og vaser i grønt fyller de åpne hyllene. Hyllene har kunstneren selv snekret.

– Jeg hadde veldig dårlig råd da jeg kjøpte materialene, derfor ble det ubehandlede planker. Noen av plankene er fremdeles uhøvlede, ler hun.

Den industrielle komfyren ble kjøpt fra kokk- og stuertskolen på Nordnes da den skulle legges ned.

– Komfyren er super og kan lage mat til mange. Ideelt for en som meg, som elsker å lage mat både alene og sammen med andre.

Kreativt gjenbruk

Spisebordet fant hun i boden i bakgården da hun først kom hit. I utgangspunktet var det et bord for rulling av tøy, men hun demonterte rullen.

– Jeg fikk hjelp til å heise bordet opp til tredje etasje og så føre det forsiktig gjennom vinduet. I stedet for å kjøpe ny sofa spikret jeg to benker, forteller hun.

Benkeputene har hun kledd med militære ulltepper som kan vaskes. Fra benken er det utsikt til Skuteviken og Bontelabo der store cruiseskip legger til. Her sitter hun og spiser frokost eller nyter en god bok.

Stuens brune trevegger og møbler blir piffet opp av grønne innslag i form av puter og planter. Hareide liker å ha ferske urter i vindusposten slik at det er kort vei fra urtehagen til arbeidsbenken på kjøkkenet.

Midt i rommet mellom stue- og kjøkkendelen står stigen som fører opp til hemsen. Hemsen blir brukt som hvilerom.

Det blå arbeidsrommet

Bortsett fra allrommet er kontoret det største rommet i huset. Over den ene arbeidsbenken er veggen tapetsert med plakater i blåtoner, mange er fra kunstnerkollegers utstillinger og prosjekter.

– Det er fint å kunne se på veggen og tenke på mine venner, sier hun.

Rommet er delt i to arbeidssoner. En for rent kontorarbeid, den andre er tilrettelagt for mer praktisk arbeid – som å skjære passepartout og jobbe med fotografi.

– Her hjemme jobber jeg kun med rene arbeidsoppgaver. På verkstedet mitt i C. Sundts gate arbeider jeg med materialer som lager mer søl, som kullstift, gips og maling.

Hareide jobber med mange ulike uttrykk: foto, maleri, tegning, skulptur og tekst.

Lent mot arkivskuffene står et minne fra årene hun arbeidet i Bjørgvin fengsel. Oppgaven var å inspirere innsatte til å arbeide kreativt. Hun skulle organisere utstillinger og stå for utsmykning av fengselet. En røff perm i kartong dekorert med svarte og hvite fengselsstriper med tittelen «En tyv har talt» inneholder en diktsamling. Arbeidet var en gave fra en innsatt.

Praktisk og estetisk

Fra arbeidsrommet fører døren inn til soverommet, et rom som går i oransje og gule toner. På veggen er ordet «glede» skrevet i selvlysende epoksy. Det var et av svarene hun ga kjæresten da han spurte hva hun ønsket seg da hun skulle besøke ham på Orknøyene for første gang.

Kunstneren Marianne Berg, venn og kollega, tok fatt i ordet og laget et tredimensjonalt uttrykk av det.

Soverommet er også oppbevaringsplass for sykkelen, som er i daglig bruk. Hareide bor nær naturen og byfjellene. Samtidig bor hun i gåavstand til byen og atelieret sitt i fellesverkstedet C. Sundts gate 55.

– Da jeg flyttet hit, tenkte jeg at dette måtte være Bergens mest skitne gate, sier 72-åringen og ser ut av vinduet og ned på Nye Sandviksvei.

– Heldigvis avtok trafikktrykket da Fløyfjellstunnelen åpnet noen år senere. Etter det ble det mye bedre å bo her.