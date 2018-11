Meglersjefens råd: Disse fem grepene øker verdien på boligen din

Saken oppdateres.

Fem tips til grep som øker boligverdien.

Eksperten: Carl O. Geving

Utdanning: Jus ved Universitetet i Oslo

Jobber som: Administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund

1. Sett opp en ekstra vegg

– Dersom planløsningen tillater det, kan det lønne seg å sette opp en lettvegg for å dele et stort rom i to mindree rom, sier Geving og forklarer:

– Du vil kunne tiltrekke deg flere kjøpere om en leilighet har flere soverom: Den vil da være aktuell for familier med barn, en som kjøper for å dele boutgifter med andre, investorer som ser et større potensial for utleie mv. Det er vanskelig å anslå hvor mye dette kan bety i kroner og øre, men flere interessenter i en budrunde vil som regel bety en vesentlig høyere pris.

Pass på at de nye rommene tilfredsstiller kravene til oppholdsrom, og husk at tiltaket er søknadspliktig.

2. Mal

– Et malingsstrøk på vegger og tak kan lønne seg, gjerne i lyse og nøytrale farger. Lyse farger gjør ofte at rommet oppleves mer romslig. Nymalte vegger gir dessuten et bedre totalinntrykk, og viser at man kan flytte rett inn uten å måtte legge inn store kostnader med én gang.

3. Behandle ødelagte overflater

– Å slipe gulvet kan lønne seg. Dersom kjøkkenet og/eller badet er slitent, kan du for eksempel bytte benkeplate, knotter og skapfronter. Det koster lite og løfter inntrykket. Det kan dessuten lønne seg å legge fliser eller lignende mellom benkeplate og overskap.

4. Sett inn peis

– Sett inn peis om du har mulighet. Det vil oftest lønne seg. En peisovn kan koste fra 15.000 kroner og oppover. Det er ikke noen formelle krav til den som skal lage et nytt ildsted, men Brannvesenet anbefaler likevel å bruke kvalifiserte montører. Det er derimot et krav om at nye ildsteder skal meldes til kommunen og feiervesenet, påpeker Geving.

5. Bygg balkong

– Har du mulighet til å bygge balkong? Gjør det. Du vil normalt få igjen for investeringen. Totalprisen for en balkong starter rundt 100.000 kroner og oppover. Prisen er i hovedsak avhengig av størrelse og om det er flere i gården som skal få bygget balkong samtidig. Det er vanskelig å anslå eksakt verdiøkning, men har du en balkong vil du normalt øke verdien med flere hundre tusen.