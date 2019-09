Misfornøyd med vannkvaliteten eller trykket hjemme? Slik klager du.

Saken oppdateres.

Fem spørsmål om å klage på drikkevann.

Eksperten: Pia Cecilie Høst

Bakgrunn: Utdannet jurist

Jobber som: Leder av Forbrukerdialog i Forbrukerrådet

1. Dette kan du kreve

Vann er som oftest en kommunal tjeneste, og du betaler for det gjennom vannavgiften. Kjøp av vann faller inn under vanlige forbrukerrettigheter, noe som betyr at du kan ha rett på prisavslag om vannkvaliteten er vesentlig dårligere enn du kan forvente.

– Vi er alle avhengig av rent vann, og vi har stor sympati med dem som blir syke av vann eller i en periode må hente og/eller kjøpe rent vann i stedet for å få det rett fra springen, sier Høst.

2. Dette kan redusere vannregningen

Må du koke vannet, betyr det at det ikke er trygt å drikke det. Det løses vanligvis med at du får prisavslag, som du kan bruke til å kjøpe rent vann. Det finnes eksempler på at dårlig vannkvalitet har gitt mellom 25 og 50 prosent reduksjon i vanngebyret for den perioden vannkvaliteten har vært dårlig, ifølge Høst.

Forutsetningen er at vannleveransen avviker vesentlig fra det du har grunn til å forvente.

Dersom vannet er helseskadelig å drikke, vil det være et kvalitetsavvik som gir grunnlag for prisavslag. Dette innebærer at når vannverket sender ut kokevarsel, kan man som utgangspunkt anta at vannet er helseskadelig og kreve prisavslag. Det hører likevel til sjeldenhetene at kommunen selv tilbyr erstatning, for eksempel i etterkant av kokevarsel, eller at det avdekkes at vannet er helseskadelig.

Etter forbrukerkjøpsloven har du ikke rett på erstatning for personskader, men for eksempel egenandel til lege.

3. Dårlig farge eller smak

Mindre kvalitetsavvik gir ikke rett på reduserte gebyrer. Ifølge et vedtak fra Forbrukerklageutvalget må forbrukeren tåle sjenerende farge, lukt og smak uten at det gir grunnlag for prisavslag.

4. Dårlig trykk fører sjelden frem

– Du må tåle dårlig trykk. Bare i tilfeller hvor trykket er så lavt at vannet i realiteten har vært borte i lange perioder, kan du vinne frem hvis du og vannleverandøren blir uenig, sier Høst.

Men det skal en del til. I et vedtak fra Forbrukerklageutvalget hvor vanntrykket var uvanlig variabelt og til dels helt borte, ble forbruker tilkjent 25 prosent reduksjon i prisen, mens i et annet vedtak hvor forbruker til dels var uten vann eller hadde vann med svært lavt trykk over to år, ble forbruker tilkjent 50 prosent prisavslag.

5. Slik klager du

Hvis du ønsker å klage på vannkvaliteten, må du først ta kontakt med kommunen eller det private vannverket. Gjør det skriftlig. En e-post holder. Bruk gjerne Forbrukerrådets ferdige klagebrev.

Forbrukerrådet gir veiledning om du har problemer med vannet og hvordan du skal gå frem for å klage.

– Vi kan også megle hvis du ikke kommer noen vei med den offentlige eller private vannleverandøren. Får vi ikke til en løsning, kan du klage til Forbrukerklageutvalget (FKU). Det koster ingen ting. Hittil i år har vi fått fire saker om vann til megling, blant annet en om trykket på vannet.