Mye snø? Måk taket før det er for sent

Saken oppdateres.

Flere deler av landet har opplevd store snømengder de siste ukene. Tredje uken i januar kunne Meterologisk institutt melde om at det ikke har vært registrert mer snø i Oslo sentrum siden 2010.

Veier brøytes og innkjørsler måkes, men det kan tyde på at vi ofte glemmer taket.

Hvert år får nemlig forsikringsselskapene melding om flere hundre skader som skyldes snøtyngde.

– Tak på hus og hytter er utsatt nå fremover mange steder. Våt snø pakker seg sammen og blir svært tung, spesielt nå som vi i store deler av landet har fått nedbør oppå det som ligger der fra før, sier kommunikasjonssjef i Finans Norge, Stine Neverdal.

Grensen for hvor mye et tak tåler, avhenger blant annet av takvinkler og hvor gammelt huset er.

– En meter tung snø på et vanlig hus kan tilsvare vekten av tre trailere, påpeker Neverdal.

Kan gi store skader

Også Arne Voll, kommunikasjonssjef i Gjensidige, mener store snømengder på tak utgjør en betydelig trussel både for mennesker og hus:

– For det første kan snø og is falle ned og treffe personer som ferdes i nærheten og i gatene under taket. Dette er kanskje det vi er mest bekymret for, sier han og fortsetter:

– For det andre kan store snømengder ødelegge tak og konstruksjoner på bygninger. I verste fall kan hele tak bryte sammen og forårsake store ødeleggelser. Tung snø kan også medføre at takkonstruksjonen blir presset nedover og gjøre store skader på vegger, vinduer, dører med mer.

Voll påpeker at enkelte bygninger ofte har en spinklere takkonstruksjon og dermed tåler mindre belastning. Driftsbygninger, lagerbygninger, boder og garasjer er eksempler på dette.

– Det opplevde en takstmann av oss for noen år siden. Han sto og så opp på en bygning hvor en person og måkte snø på taket. I neste øyeblikk hørte han et skrik og et dunk. Da hadde mannen falt gjennom taket, ned flere meter og ble hardt skadet, forteller Voll.

Omfattende skader

Hvis det først braker løs og taket ryker, kan skadene fort komme opp i flere hundre tusen kroner. På hyttetak tar det gjerne tid før skaden oppdages og da kan det fort bli snakk om mer omfattende skader, sier Neverdal:

– Oftest dekkes disse skadene av forsikringen. Men hver sak vurderes individuelt. Hvis du ikke måker hyttetaket, risikerer du i noen tilfeller avkortning. Det vil si at du får et redusert erstatningsbeløp.

Voll presiserer at personer som på grunn av helse eller store avstander til bygningen ikke er i stand til å rydde unna snøen selv, må få andre til å gjøre jobben.

– Det er ditt ansvar som eier av bygningen å påse at det blir ryddet. Skaff deg informasjon om snøforholdene på stedet via lokalkjente eller værvarslingen.

Faresignaler:

Knirk og smell i konstruksjonen

Dører og vinduer går tregt

Synlige nedbøyninger eller andre endringer i huset

Tips og råd til måkingen:

Sett din egen sikkerhet først når du skal måke snø av taket

Unngå at store snømengder kommer i bevegelse samtidig

Måk snø av taket jevnlig

Det er også viktig at snøen fjernes fra verandaer og terrasser. Det er derfor ikke lurt å måke all snøen fra taket ned på en terrasse, da denne kan skades

Det er viktig å få snøen vekk fra vegger, slik at det ikke oppstår fuktighet i disse

Måk av snøen mens den er tørr og lett – mildvær og regn gjør snøen svært tung å jobbe med

Tak bør ryddes for snø på en jevn måte. Ikke ta all snøen på en side først. Det kan føre til skjevbelastning som kan være mer kritisk enn jevn belastning på hele taket

Taket, og spesielt takpapp og membraner kan bli skadet. Pass derfor på at skarpe metalldeler på spade eller skuff ikke skraper ned i taket og lager sprekker som igjen kan føre til lekkasjer. La det gjerne ligge igjen et tynt lag med snø mellom skuffen og taket

Kilde: Gjensidige