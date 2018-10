Ni tips til deg som vil inn på boligmarkedet

Saken oppdateres.

1. De viktige forberedelsene

Finn ut hva slags økonomisk ramme du har, få på plass finansiering og få en prisvurdering av egen bolig dersom du har det. Gjør deg så kjent med tilbudene innenfor din prisramme i de aktuelle områdene. Hvis du får orden på dette før første visning, får du mer ro når det virkelig gjelder.

– Husk også å lese hele annonsen og be om prospekt, tilstandsrapport eller takst og eventuelle tilleggsopplysninger, tipser Svein Strømnes i Norges Eiendomsmeglerforbund.

2. Stopp i tide

Prisantydningen er som regel den prisen eiendomsmegleren mener er riktig for boligen, derfor bør du tenke deg godt om hvis budrunden tar av.

– Da markedet kokte som verst for en tid tilbake endte mange med å by 100–200.000 mer enn de hadde tenkt, og innså først i etterkant av kjøpet at de burde stoppet før, sier Endre Jo Reite, fagleder i Sparebanken 1.

– Jo mer desperat man blir jo lettere er det å la seg rive med i budrunden. Det er bedre å gi seg mens leken er god og heller smøre seg med litt tålmodighet, sier Silje Sandmæl, forbrukerøkonom i DNB.

-Vær forberedt på konkurranse i budrunden, men vær varsom med å gå utover prisrammen din. Gi aldri et bud du ikke er sikker på å kunne finansiere, sier Strømnes i NEF.

3. Derfor bør du kjøpe bolig

Det å være boligeier betyr langt mer for privatøkonomien enn bare prisutvikling på boligen. I gjennomsnitt betaler boligeiere litt over 3,2 % av gjelden i avdrag på lån. Dette kommer i tillegg til at boligeiere sparer mer også i andre spareformer.

– I gjennomsnitt sparer boligeiere 18 % mer enn andre med samme inntektsnivå, det kan blant annet forklares med at boligeierne i gjennomsnitt har lavere bokostnader. De som eier bolig kommer også positivt ut selv med flate boligpriser eller svakt boligprisfall, ifølge Reite i Sparebanken 1.

4. Smart å kjøpe i usikre tider

Historiske sett så er det lønnsomt å kjøpe når andre ikke tør.

– De som ikke følger strømmen, men tørr å kjøpe når markedet er litt svakere, kan oppnå gode priser. De fleste tror at den langsiktige retningen er opp, derfor kan det være lurt å ikke vente til neste vendepunkt med å kjøpe, mener Reite.

5. Kjøp sammen

Dersom det ikke er mulig for deg å kjøpe alene, kan det være en god løsning å komme seg inn på boligmarkedet sammen med en venn. Det ene er at man deler utgiftene på to, men samtidig går gjerne kvadratmeterprisen ned når man velger en litt større leilighet. Men, vær bevisst på hvem du kjøper sammen med.

– Når du kjøper bolig bør det være med forbehold om at man skal bli boende der en stund. Derfor er det lurt å velge sin samboer med omhu og skrive en god kontrakt dere imellom, sier Silje Sandmæl.

6. Ut av sentrum

Dersom du vil inn på boligmarkedet for første gang uten mye kapital, kan det være lurt å senke kravene og riste av deg ønske om en sentrumsnær leilighet. Løft blikket, det finnes mye hyggelig mange steder enn midt i byen. – Beveg deg heller litt ut av byen, hvor prisene er lavere, sier Sandmæl.

7. Smart med BSU

1 juni 2018 trådte det i kraft en ny regel om at BSU regnes som egenkapital når du skal ta opp lån. Dermed har du gjort noe lurt om du har BSU. Hvis ikke, kan du starte sparingen nå. – Du kan fortsatt spare i BSU til du er 33 år, samtidig som du også kan bruke dette som en del av egenkapitalkravet når du skal kjøpe din første bolig, melder Spareskillingsbanken

8. Spør om en god låneavtale

Det lønner seg alltid å ta en rundt hos de ulike bankene og sjekke hva de har å tilby. Mange har egne tilbud til deg som skal låne for første gang. Sparebanken Sør tilbyr for eksempel førstehjemslån til deg som skal låne for første gang og som er mellom 18–35 år.

9. Forelskelse gjør blind

Du skal trives med boligen, men Norges Eiendomsmeglerforbund advarer mot at forelskelse kan gjøre blind.

– Ikke bli mer forelsket i beliggenheten og detaljer enn at valget gjøres innenfor prisrammen og dekker det behovet du faktisk har, sier Svein Strømnes i NEF.

