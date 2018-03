Ny TV? Hva bør jeg tenke på?

Forsikringsbransjen med tips for å sikre seg mot sprengkulden: – De verste skadetilfellene har kostet over én million

Saken oppdateres.

Fem spørsmål og svar om valg av TV.

Eksperten: Geir Amundsen.

Utdanning: Hovedfag i musikk, medievitenskap fra Universitetet i Oslo (UiO).

Jobber som: Journalist i Teknologimagasinet.

1. Hva er det første du bør tenke på før du går til innkjøp av ny TV?

– Budsjett og størrelse. Bestem deg for hvor mye er du villig til å bruke – husk at TV-en gjerne skal brukes i mange år. Og ikke kjøp for liten TV! Det kan kanskje høres voldsomt ut å erstatte den gamle 40-tommeren med en 65-tommer, men du vil neppe angre.

2. Hvor stor skjermstørrelse bør man gå for?

– Mål opp avstanden fra sofaen til TV-en, og del antall centimeter på fire. Da får du en skjermstørrelse som dekker om lag 30 grader av synsfeltet. Bra til både film, sport og nyheter. PS! Ikke plasser TV-en for høyt. Det blir det for slitne nakker og øyne av.

3. Hva er egentlig forskjellen på en TV til 5000 og 20.000 kroner i samme størrelse?

– Jo dyrere TV, desto mer påkostet design og innmat. Det betyr som regel bedre billedkvalitet. Men pass på, det er ikke nødvendigvis et en-til-en forhold mellom pris og kvalitet. Markedet preges dessuten av tilbudskampanjer. Her kan det være penger å spare på prissøk.

4. HDR, LED, OLED og QLED – hva er forskjellen på dem, og hva har det å si for meg som TV-kjøper?

– Ser du mye film og TV-serier og er opptatt av den beste billedkvaliteten i hjemmekinoen, bør du sjekke ut en OLED-TV. Denne har en skjermteknologi med bedre sort- og kontrastnivå enn LCD-TV-ene (LED og QLED). Innsynsvinkelen er også bedre på OLED. Stadig mer innhold støtter HDR (High Dynamic Range), det gjør også de fleste nye TV-er. Men vi er fortsatt i en tidlig fase med flere HDR-formater i omløp.

Mer om valg av OLED kontra LCD, se video:

5. Hva bør prioriteres – lydkvalitet eller billedkvalitet?

– Lydkvaliteten på TV-ene er jevnt over tynn suppe. Vurder heller et eksternt lydanlegg. Her finnes det både lydplanker og trådløse hjemmekinopakker. Et par stereohøyttalere som også kan brukes til å spille musikk i stua, gjerne som en del av et multiromsoppsett, blir aldri feil.