Ny forsikring lover å «revolusjonere eiendomsmeglerbransjen». Møter hard kritikk

I slutten av februar lanserte Gjensidige det nye selskapet Gjensidige Bolighandel – et selskap som lover å tilby markedets tryggeste form for eiendomsmegling.

Selskapet ønsker å digitalisere boligsalget, der boligselgere kan velge å gjøre deler av jobben selv eller få hjelp av eiendomsmeglere gjennom salgsprosessen.

Inkludert kommer en ny forsikring kalt «Tilstandsgaranti», som ifølge selskapet skal brukes til å reparere små og store feil som ikke nevnes i tilstandsrapporten, i inntil fem år etter overtagelse.

Garantien er en del av Gjensidige Bolighandel, og kan ikke kjøpes utenom. Man kan imidlertid velge å selge boligen gjennom Gjensidige Bolighandel uten å kjøpe Tilstandsgaranti.

Tilstandsgaranti En NTF-sertifisert takstmann gjør en grundig vurdering av boligens tilstand, og en elkontrollør kontrollerer av det elektriske anlegget. Basert på kontrollen får selger en tilstandsrapport som danner grunnlaget for garantien. Rapporten tar stilling til konsekvensen av feil, hvor mye eller lite det vil koste for kjøper å reparere eventuelle feil. Dette skal ifølge Gjensidige gi bedre oversikt for selger, større trygghet og forutsigbarhet for kjøper, samt gjøre boligen mer attraktiv på markedet. Med garantien sier Gjensidige at de skal ta det praktiske og økonomiske ansvaret for å reparere små og store feil som ikke ble oppdaget før boligsalget, og som dermed ikke står beskrevet i tilstandsrapporten, i inntil fem år etter overtagelsen. Er det lite hensiktsmessig å reparere, betaler selskapet kompensasjon til den nye eieren direkte. Vanligvis har kjøper kun krav på erstatning dersom reparasjonskostnaden tilsvarer minst fem prosent av kjøpesummen. Gjensidige Bolighandel reklamerer med at de ikke har en slik nedre grense, men at man mot en egenandel på 4000 kroner skal få fikset alle typer feil og mangler som ikke står beskrevet i tilstandsrapporten. Kilde: Gjensidige

Gjensidige ønsker å løfte takstmannen og tilstandsrapportens rolle:

– Dette er bra for både selger, kjøper og markedet, sier konsernsjef Helge Leiro Baastad i en pressemelding.

Boligsalgsrapport/tilstandsrapport En boligsalgsrapport, også kalt tilstandsrapport, er tilpasset avhendingsloven, hvor det legges spesiell vekt på de byggetekniske forholdene du som selger bør vite om ved eierskifte. Den gir en grundigere vurdering av våtrom, kjøkken og kjeller. Rapporten gir i tillegg informasjon om bygningsdelenes levetid. Boligsalgsrapport leveres ofte i kombinasjon med takst og arealmåling. Rapporten erstatter ikke selgerens opplysningsplikt eller kjøperens plikt til selv å undersøke boligen, men er et dokument som øker begge parters trygghet. Fra 2015 ble tilstandsrapport valgfritt. Prisene for en tilstandsrapport varierer fra 15.000 til 25.000 kroner. Kilder: Takstformidlingen, Eiendom Norge og Boligmani

Forbrukerrådet: – Noe av det mest spennende som har skjedd norsk bolighandel

En undersøkelse Forbrukerrådet gjorde i mars i fjor, viste at 26 prosent av boligkjøperne mente de hadde grunn til å reklamere etterkjøpet, men at mange ga opp tidlig. Den viste dessuten at forbrukerne har lav tillit til eierskifteforsikringer og boligkjøperforsikringer.

Forbrukerrådet ønsker Gjensidiges nye forsikringsprodukt velkommen:

– Dette er noe av det mest spennende som har skjedd i norsk bolighandel på lang tid, sier fagdirektør for bolig, Thomas Bartholdsen.

Forbrukerrådet mener produktet kan gjøre bolighandelen tryggere og er positive til at forbrukerne får økt valgfrihet.

– Vi synes det meget interessant at Gjensidige her tilbyr seg å utbedre feil som ikke fremkom av tilstandsrapporten og ikke var noe boligkjøperen burde sett på visningen. Vi vet jo at mange forbrukere synes det er krevende å innhente tilbud og følge opp håndverkere, sier Bartholdsen.

Ber forbrukere sette seg inn i vilkårene

Også Eiendom Norge er positive til aktører i eiendomsmeglerbransjen som utfordrer eksisterende forretningsmodeller. De ser på tilstandsgarantien som en særlig fordel for boligkjøpere:

– Selgerne er i dag godt dekket av selgeransvarsforsikringen (tidligere eierskifteforsikring, journ.anm.), så det er positivt at tilstandsgarantien vil dekke restrisikoen for skjulte feil og mangler som fremdeles ligger der, sier administrerende direktør Christian Vammervold Dreyer.

Han oppfordrer imidlertid boligkjøpere til å sette seg godt inn i vilkårene og forbeholdene knyttet til forsikringen, og advarer mot å tro at enhver feil og mangel blir reparert uten videre.

– Det er viktig å huske på at denne forsikringen gjelder for skjulte feil og mangler. Det som blir opplyst om i salgsoppgaver og lignende går altså ikke under dette. I tillegg må feilen eller mangelen overstige et visst beløp da det må betales en egenandel.

Dreyer er spent på å se om forbrukerne er villige til å betale for produktet.

– Lignende forsikringer har tidligere vært diskutert, men da har kostnadene for å dekke denne type risiko blitt for høye til at det har vært betalingsvillighet i markedet. Når en forsikring dekker økt risiko, har det også en kostnadsside – det er en del av bildet her.

Gjensidiges pris vs. «vanlig» pris Gjensidige oppgir følgende priseksempler med tilstandsgaranti: 57 m² på St. Hanshaugen, Oslo: 59.065 kroner + 2 visninger med assistent og annonsetekst: 7000 kroner (valgfritt): 66.065 kroner Hva koster det å selge bolig hos andre selskaper? Prisen varierer fra bolig til bolig, fra sted til sted, og fra megler til megler. Hos autoriserte eiendomsmeglerselskap kan du velge å bli fakturert etter to alternative modeller: Provisjon av salgssum, eller timepris per time brukt av megler. Provisjonen ligger normalt mellom en og to prosent av salgsprisen. Timeprisen er mellom 1700-2000 kroner, avhengig av megler, ifølge DNB. Utover provisjon kommer en del faste utgifter, innhenting av informasjon fra kommune, kartverket, forretningsfører og markedsføring. Hvis du vil ha takst/tilstandsrapport og eierskifteforsikring, kommer også det i tillegg til det du betaler for eiendomsmeglers tjenester. Daglig leder og eiendomsmegler ved DNB St. Hanshaugen, Anders Hverven, kommenterer det konkrete priseksempelet: – Det er mange tilvalg når man selger boligen sin, som for eksempel ekstra markedspakker, eierskifteforsikring med mer. En totalpris på salg av 57 m² leilighet på St. Hanshaugen i Oslo vil ligge på ca 80.000 kroner totalt. Tilvalgene kommer i tillegg, da vil i så fall prisen ligger på opp mot 100.000 kroner.

Help: – Vanskelig å få dekket feil overhodet

Forsikringsselskapet Help, som har mer enn 60 advokater knyttet til hjelp til boligkjøpere, mener det er positivt dersom forsikringen fører til at tilstandsrapportene får en høyere kvalitet enn før.

– Dette avgjøres ikke av prisen eller tykkelsen på rapportene, men av innholdet, påpeker kommunikasjonsdirektør Dag Are Børresen og fortsetter:

– Hvis rapportene fortsatt blir vanskelige å begripe for folk flest, kan garantien i produktet bli vanskelig å innfri. Kritikken i Danmark, der ordningen henter inspirasjon fra, har nettopp vært at beskrivelsene i rapportene har vært så runde at det er vanskelig for kjøpere å få selskapene til å dekke feil overhodet.

Les hvilke punkter i den nye forsikringen Help reagerer på og hvordan Gjensidige svarer, i faktaboksen nederst i saken.

– Et supplement

Help ser på den nye tjenesten som et supplement til selgers ansvarsforsikring og boligkjøperforsikring – heller enn et alternativ. Børresen mener det nye produktet, som ikke tilbyr advokathjelp, åpner for flere saker der selger må skaffe egen advokat fordi den inneholder begrensninger.

– Kjøper kan få behov for advokathjelp mot Gjensidige i saker der selskapet hevder at en mangel er beskrevet i en rund formulering i tilstandsrapporten og følgelig «kjent» for kjøper.

– Hva vil produktet kunne ha å si for deres posisjon i markedet?

– Help tilbyr advokathjelp gjennom forsikring. Gjensidiges forsikring inneholder ikke denne type hjelp. Slik sett er den mer et supplement til selgers og kjøpers forsikringer, enn en konkurrent.

Gjensidige er ikke enig. Daglig leder i Gjensidige Bolighandel, Andreas L. Ulvær, svarer følgende:

– Med en oversiktlig og tydelig tilstandsrapport og Tilstandsgaranti vil behovet for advokathjelp bli betydelig mindre i forbindelse med bolighandel. De aller fleste boligkjøpere har dessuten innboforsikring, der de fleste forsikringsselskaper (inkludert Gjensidige) har inkludert dekning for advokathjelp for inntil 100.000 kroner.