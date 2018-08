Nye tall: Nyboligsalget falt med 2 prosent i andre kvartal

Disse ti sjøhyttene får du for under én million: – Det har aldri vært større interesse for hytter ved sjøen enn det er nå

Saken oppdateres.

Det viser nye tall fra Boligprodusentenes Forening som ble lagt frem tirsdag formiddag.

– Vi ser det som positivt at nedgangen i salget nå flater ut, sier Per Jæger, administrerende direktør i Boligprodusentenes Forening, og henviser til at nyboligsalget i juni steg med to prosent sammenlignet med samme måned i fjor.

Hittil i år ligger salget ni prosent under fjoråret. Salget av eneboliger ligger syv prosent under 2017, mens salget av småhus og leiligheter ligger henholdsvis 19 og seks prosent bak fjorårets seks første måneder.

De siste 12 månedene er det solgt 26.383 boliger. Dette er 21 prosent under nivået for ett år siden.

Lavere igangsetting

Igangsettingen av nye boliger hittil i år ligger 14 prosent bak fjoråret. Fordelt på boligtype ligger eneboliger 19 prosent bak fjoråret, mens småhus og leiligheter ligger henholdsvis 18 og 11 prosent bak fjoråret.

De siste 12 månedene er det igangsatt 28.762 boliger. Det er 10 prosent under nivået for 2017.

Oppsving i bruktboligmarkedet

Også i juni meldte Boligprodusentenes Forening om nedgang i salget av nye boliger for 14. måned på rad.

Fallet kommer til tross for at boligmarkedet generelt har vist et oppsving så langt i år: Boligprisene er nå 2,2 prosent høyere enn for ett år siden.

I juni sto de nominelle prisene på stedet hvil, mens prisene korrigert for sesongvariasjoner steg med 0,4 prosent.

Ønsker du siste nytt om boligmarkedet på e-post? Meld deg på vårt nyhetsbrev her.