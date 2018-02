Nye tall fra boligprodusentene: – Januar ble en svært dårlig måned

Her får du billigst hytteforsikring

– Januar ble en svært dårlig måned både når det gjelder salg og igangsetting, sier Per Jæger, administrerende direktør i Boligprodusentenes Forening i en pressemelding.

Salget lå i januar hele 33 prosent under fjoråret, mens igangsettingen lå 37 prosent under.

– Kommer flere dårlige måneder

Bare i 2014 har foreningen registrert en dårligere start på året.

– Dette er ikke bra, men det er heller ikke overraskende. Det kommer flere dårlige måneder. Både den måneden vi er inne i nå og neste måned vil bli dårligere enn det vi hadde i fjor, sier Jæger til Aftenposten.

Tallene for januar ble lagt frem på en pressekonferanse onsdag formiddag.

Eneboligsalget opp

– Det eneste lyspunktet er at eneboligsalget ligger 17 prosent over januar i fjor, sier Jæger.

Både salget av småhus og leiligheter ligger bak fjoråret, med henholdsvis 38 og 51 prosent.

De siste månedene er det solgt 26.999 boliger, ifølge foreningens tall.

Igangsettingen også tilbake

Igangsettingen i januar ligger under fjoråret på samtlige boligtyper:

Eneboliger: - 21 prosent

Småhus: - 47 prosent

Leiligheter: - 43 prosent

De siste 12 månedene er det igangsatt 29.888 nye boliger.

– Vi får en nedgang i igangsettingen fremover, men jeg håper vi får snudd salget, sier Jæger til Aftenposten.

Jæger vil ikke si noe om hvordan nedgangen i salg og igangsetting av nyboliger vil påvirke prisene.

Tror ikke prisene vil falle

Administrerende direktør Baard Schumann i Selvaag Bolig mener nedgangen i tallene fra Boligprodusentene er naturlig.

– Når bruktmarkedet roer seg og man får prisfall, spesielt i Osloregionene, så blir folk usikre på å kjøpe ny bolig. Spesielt gjelder dette leilighetssalget i byene, der det går to år fra kjøpet til nyboligen står ferdig. Da blir folk usikre på hva de får, sier Schumann.

Han sier bruktmarkedet er i ferd med å bedre seg, og tror på en oppsving i salget av nyboliger etter påske.

– Men vi kommer til å fortsette å se effekten av igangsettingene i fjor en god stund utover våren, sier Schumann.

Han tror prisene vil stabilisere seg, heller enn å falle.

– I 2016 var forskjellen i prisene mellom brukte og nye leiligheter unaturlig liten. Nå er den tilbake på et mer vanlig nivå, med 12–13 prosent forskjell.

Han tror heller ikke det er store muligheter for å prute i boligmarkedet.

– Mesteparten av det som er under produksjon nå er allerede solgt, sier Schumann.

Nedgang i 2017

Salget av boliger i 2017 gikk ned 22 prosent sammenlignet med 2016.

Igangsettingen av boliger i 2017 gikk kun ned med to prosent totalt sammenlignet med året før. Foreningens tall viser at det ble igangsatt i underkant av 31.000 boliger i løpet av fjoråret.

Gir utslag i igangsetting

Ved fremleggingen av fjorårets tall i januar, sa Jæger til Aftenposten at nedgangen i fjorårets salg vil gi utslag i igangsettingen i år. Han mente også det var tegn til at nedturen vil fortsette en tid fremover.

– Vi er avhengig av at salget tar seg opp igjen for å møte boligbehovet fremover, sa Jæger.

Mens boligprodusentene fortsetter å bygge, faller prisene i bruktboligmarkedet. Tall for 2017 viste at flere av de store byene har hatt et prisfall, i Oslo hele 6,2 prosent.