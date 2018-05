Nye tall fra boligprodusentene: Fortsatt nedgang i nyboligsalget

Nå har meteorologene endret varselet for 17. mai. Det er en endring du kommer til å rope hurra for.

Saken oppdateres.

– Vi hadde håpet på bedre salgstall i april, siden påsken i år var i mars, mens den i fjor var i april, sier Per Jæger, administrerende direktør i Boligprodusentenes Forening i en pressemelding.

Hittil i år ligger salget 13 prosent under fjoråret. Salget av eneboliger ligger syv prosent under fjoråret, mens salget av småhus og leiligheter ligger henholdsvis 32 og 8 prosent bak fjorårets fire første måneder.

De siste 12 månedene er det solgt 26.514 boliger. Dette er 24 prosent under nivået for ett år siden.

Høyere igangsetting i april

Igangsettingen av boliger i april ligger åtte prosent over fjoråret, mens tallet hittil i år ligger på 19 prosent bak. Det er igangsettingen av småhus som ligger lengst bak 2017, med 31 prosent, mens eneboliger og leiligheter ligger på henholdsvis 21 og 12 prosent bak.

29.101 boliger er igangsatt de siste 12 månedene, noe som er ti prosent under nivået for ett år siden.

Regionale forskjeller

Boligprodusentenes Forening legger ikke frem tall for salg og igangsetting i de ulike byene. Jæger trekker likevel Oslo frem som en by som skiller seg ut:

– Vi ser at igangsettingen i Oslo begynner å falle i forhold til det boligbehovet vi har regnet oss frem til. Politikerne har en jobb å gjøre for å få regulert nok tomter i hovedstaden. Det er viktig å huske på at ting tar tid og at vi derfor er nødt til å tenke langsiktig. Det er nå vi må bygge boligene som skal dekke boligbehovet om ti år.

Jæger mener både Rogaland og Trøndelag begynner å få en god balanse mellom salg og igangsetting, mens det i Hordaland er behov for mer regulering av boligtomter.

– Vil nedgangen i igangsetting og salg føre til at prisene snart går ned?

– Prisene vil jeg ikke mene noe, det må du spørre utbyggerne om.

Fortsatt nedgang

Også i april meldte Boligprodusentenes Forening om nedgang i både salg og igangsetting av nye boliger.

Eiendom Norge kunne imidlertid komme med mer positive tall da de la frem boligprisstatistikken for årets fjerde måned:

Boligprisene i Norge steg nemlig nominelt med 1,8 prosent i april 2018. Korrigert for sesongvariasjoner gikk prisene opp med 0,9 prosent.

Ønsker du siste nytt om boligmarkedet på e-post? Meld deg på vårt nyhetsbrev her.