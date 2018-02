Ønsker du å bli mer miljøvennlig? Start med dette.

PUB SØN 11: Kunne du tenkt deg tatovering av firmalogoen? Det kunne de ansatte på denne nye senter-restauranten// Nå har de etablert seg på kjøpesenter// De ansatte på den ferske restauranten har tatovert inn logoen// De ansatte på den ferske restauranten tok likegreit tatovering av logoen// Fersk restaurant i Trondheim: - Det virker ikke som om folk er livredde for et kjøttfritt måltid i uka lengre/lenger

Eksperten: Runa Haug Khoury

Utdanning: Siviløkonom fra Norges Handelshøyskole, master i miljøpolitikk fra London School of Economics

Jobber som: Fagsjef i miljøstiftelsen Bellona

1. Hvis nyttårsforsettet er å bli mer miljøvennlig, hva bør man starte med?

– Da synes jeg man skal kaste seg på en trend som er motstykket til jappetiden, nemlig å kjøpe brukt. Alt fra barnevogner, møbler og klær. Det er godt for miljøet, godt for lommeboken, og en god verdi å lære ungene. En ting er klimafokuset, men verden trenger et bredere miljøfokus. Vi blir flere i verden med knappere ressurser. Da må vi dele og gjenbruke.

2. Hva er det enkleste grepet du kan gjøre for å bli mer miljøvennlig?

– Ikke vær redd for utløpsdatoen på maten, lag resteretter av det du har igjen i kjøleskapet. Kast matrestene i matsøpla. De som sier det er bortkastet å kildesortere, tar feil. Avfall er bare ressurser på avveie. I Norge har vi stadig mer avanserte gjenvinningsanlegg som gjør om avfall til nye ressurser. Flere norske byer som Tromsø bruker fjernvarme fra avfallsforbrenning til å varme opp byen. I Oslo kjører enkelte busser på biogass fra avfall og kloakk.

3. Noen enkle tiltak som har stor effekt?

– Unngå unødvendig emballasje, ta med egne poser og handlenett til butikken i stedet for å bruke 10.000 handleposer. Det er vanskelig å leve uten plast, men vi kan alle få et mer bevisst forhold til hvor mye som er nødvendig. For eksempel kan man bevisst se etter Svanemerket på de produktene man trenger.

4. Kutt ned på energiforbruket lyder et kjent miljøråd, hvordan?

– Et smart grep som er godt for både miljøet og lommeboken, er å installere en måler for smart energistyring i eget hjem. På den måten kan du få litt mer oversikt over når på døgnet det for eksempel er minst press på strømnettet, og det lønner seg å vaske klær.

5. Nevn én vane vi bør legge fra oss i 2017?

– Black Friday. Å fråtsehandle ting man ikke trenger bare fordi det er på salg, er stikk i strid med veien verden trenger å gå. Vær en bevisst forbruker, man skal ikke undervurdere forbrukermakten. Veldig mye av det som skjer av miljøforbedrende tiltak er drevet frem av forbrukerne selv.