Ønsker du mindre ugress til neste år, bør du gjøre en innsats nå

Fem tips til hva du kan gjøre i hagen i høst.

Eksperten: Marianne E. Utengen

Utdanning: Gartner

Jobber som: Journalist i Det norske hageselskap

– Generelt er det mye man kan gjøre i hagen om høsten, men ikke så mye man må. Det kommer litt an på hva du har tid og lyst, men har du innsatsvilje fremdeles kan du legge til rette for en god neste sesong, sier Marianne E. Utengen.

Med den ekstreme tørkesommeren som har vært på Østlandet, råder hun folk til å ta det litt med ro i høst.

– Å dele og flytte stauder er for eksempel vanligvis en perfekt høstsyssel. Men i år vil jeg råde folk til å vente til våren med å se hva som faktisk lever. Tørken har tært på, så med mindre man absolutt må flytte plantene, la dem stå i fred.

Hun har likevel fem andre tips til hva som kan gjøres i hagen i tiden som kommer:

1. Legg blomsterløk

– Høstaktiviteten fremfor noen er å legge blomsterløk. Vil du ha krokus, tulipaner, påskeliljer og andre vårblomstrende løkblomster i flor til våren, må løkene i jorden nå. Blomsterløk kan kjøpes i hagesenteret eller i en av de mange nettbutikkene som har spesialisert seg på løksalg over nettet. Det er masse fint å velge blant, virkelig et utall i farger og varianter, så pass på lommeboken, sier hun og fortsetter:

– Også setteløk av hvitløk må i jorden nå. Ren og kontrollert setteløk av hvitløk kan som regel bestilles fra de samme nettbutikkene.

2. Høsting i kjøkkenhagen

– For den som dyrker spiselige vekster, er høsten nesten den travleste tiden. Nå skal det høstes, syltes, forvelles, hermetiseres og tørkes – alt det man har stelt med siden i vår. Nå bør grønnsakene i hus straks de modner. Gulrøtter bør høstes før de blir for store, tomater spises mens de er smaker best, store mengder epler kan kokes til mos og drueagurkene (de vi sylter og legger på glass) vokser så fort at de kan høstes nesten daglig, forteller Utengen og legger til:

– Fra mine tre planter har jeg høstet nok å bli selvforsynt med sylteagurk neste år, i tillegg blir det glass til overs som jeg kan gi bort til jul.

3. Luke, luke, luke

– Mange av de vanligste ugressene har nå modne frø som vil spire på høstfuktig jord. De spirer, vokser opp og rekker å vokse til små bladrosetter før vinteren. Ugressene er små og ser uskyldige ut nå, men til våren, nesten før snøen går, skyter de fart og vil komme deg raskt i forkjøpet. Å luke ugress nå, er derfor både smart og besparende for neste sesong.

4. Tømme potter og gi dem en vask

– Potter av keramikk kan sprekke om de blir stående med jord i over vinteren. Tomme, vasket og snudd på hodet under tak, sikrer overvintring og gir en god start neste år. Den gamle jorden kan legges i komposten eller ut i bedene i hagen.

5. Klipp frøstander for å hindre spredning

– Når hagens blomster har blomstret av, bruker de resten av sesongen på å sette frø, om de får lov. Modne frø vil spre seg rundt i hagen og kanskje også utenfor hagegjerdet og ut i naturen. For å holde plantene på plass der de står, klipp rett og slett bort avblomstrede blomsterstander før frøene rekker å modne. Plantene blir også finere om vi klipper bort de visne blomsterstandene.