Oransjeri: Sydenstemning hjemme i hagen

Saken oppdateres.

Hadde du gledet deg til varme kvelder på sydlige breddegrader omgitt av eksotiske planter?

Du er ikke den eneste. Koronaviruset har skrinlagt mange feriedrømmer, og det går mot hjemmesommer for de fleste av oss.

Den kjente hagedesigneren Darren Saines har imidlertid et plaster på såret for sydenhungrige nordmenn: Skaff deg er oransjeri.

Smak av Syden

– Et oransjeri gir en smak av Syden hjemme i hagen. I tillegg forlenges sommersesongen betraktelig, sier Saines, som er én av Norges mest kjente hagedesignere, blant annet kjent fra TV 2s «Tid for hjem».

Men hva er egentlig et oransjeri? Darren Saines forklarer:

– Noen vil si det er en luksuriøs utgave av et hobbydrivhus. Det stemmer ikke. Et oransjeri har vanligvis ikke glasstak og er ofte knyttet til huset, som en slags botanisk hagestue.

Der et vanlig hobbydrivhus har høy temperatur og er ment for å dyrke planter, har et oransjeri romtemperatur og brukes til å oppbevare planter som ikke tåler å stå ute i vinterhalvåret.

– Men den mest vesentlige forskjellen er at oransjeriet ikke bare er et oppholdssted hvor blomster og grønne vekster kan trives. Det er også et hus man kan innrede med sittegrupper for å nyte utsikten til hagen, sier Saines.

Oransjeri Ett av de mest imponerende oransjeriene er å finne i hagen til selveste Solkongen, Ludvig den XIV’s, like utenfor Paris. Det ble bygget i 1674 og anses for å være vakrere enn selve slottet. Også på norske herregårder fantes det oransjerier. Ett av de mest kjente sto på Frogner hovedgård og var det man kalte et «svanehalsoransjeri», med et takutspring i front, slik at mer lys ble reflektert inn gjennom vinduene til plantene innenfor. Dette oransjeriet eksisterer ikke lenger.

Herskapelig i hagen

– Dessuten er det betraktelig mye penere å se på enn hobbydrivhusene. De er mer forseggjorte og har noe herskapelig over seg, sier den engasjerte gartneren.

Han satte nylig opp et oransjeri i en privat hage i Oslo-området. Eierne ønsket et sted som kunne brukes både til å oppbevare og dyrke planter, men også et sted familien kunne bruke til å sitte og slappe av og bare nyte synet av hagen.

– Dette oransjeriet er ikke knyttet til huset, men har fått en skjermet plassering i hagen, sier Saines og forteller at riktig oppvarming er viktig med tanke på at både folk og planter skal trives.

– I dette prosjektet valgte vi en løsning med varmekabler under skifergulvet og vifter som er spesiallaget for drivhus. På grunn av vanning av planter må man tenke drenering, samt velge materialer som tåler vann, sier Saines.

Han påpeker at det også er viktig at et oransjeri er utformet for å tåle det tøffe norske klimaet, med mye snø og vind.

Ikke vanlig i Norge – ennå

Foreløpig har det ikke vært det store markedet for oransjeri i Norge.

– Jeg har hatt noen hageprosjekter med oransjerier de siste årene, men det blir feil å si at det er stor etterspørsel. Det er ikke vanlig i Norge. Ikke ennå, men det kan komme. I alle fall om reisemønsteret vårt endrer seg noe som følge av koronautbruddet.

Saines forteller at et oransjeri koster, selv om det finnes i ulike prisklasser. Det går an å «pimpe» opp et vanlig hobbydrivhus til å ligne et oransjeri.

– Mange har sittegrupper i hobbydrivhuset sitt. Det kan også bli riktig så hyggelig, men da er det ikke et oransjeri, sier hageeksperten.

Han forteller at de vakre glasshusene har en lang historie.

– De har sin opprinnelse fra Tyskland og Frankrike, hvor det i tidligere tider var populært å dyrke gamle sitrustrær til dekorasjon i store baljer, derav navnet, sier han.

Saines forklarer at oransjeriene hadde en form som var bestemt av sin funksjon. Det var et langt og smalt hus med høye vegger og med vinduer, men bare på den ene siden. Meningen var at vinduene skulle åpne for lys om dagen og at ettermiddagssolen skulle skinne inn på bakveggen og varme den opp. Bakveggen var laget av stein eller teglstein slik at den hadde evnen til å ta opp varme om dagen og avgi den om natten.

I tidligere tider var oransjeriene et luksusprodukt for overklassen.

– I mitt hjemland, Storbritannia, var glass et veldig kostbart produkt som de færreste hadde råd til, sier han.

Økt hagefokus

Oransjerier med gjennomførte detaljer, kandelabere og kurvstoler er ikke så vanlig i Norge, men det er typisk norsk å ønske et krypinn i hagen, sier kommunikasjonssjef og ansvarlig redaktør i Det Norske Hageselskapet, Tonje Waaktaar Gamst.

Hun forteller om et økt hagefokus som følge av koronakrisen og den kommende hjemmesommeren. De har opplevd en voldsom økning på hjemmesidene. Der samme har det engelske hageselskapet.

– Så dette blir utvilsomt sommeren for å tilbringe mer tid i hagen. Og med det ustabile sommerværet vi har her til lands, er et sted å sitte under tak i hagen alltid kjekt å ha. Om det er et oransjeri, et hjemmesnekret krypinn laget av gamle vinduer, et hobbydrivhus eller en kombiløsning, kommer helt an på personlig økonomi og hvor stor hageinteresse du har, sier Gamst.