Pusse opp hjemme? Her er en god grunn til å vente til sommeren

Får kritikk etter at jente ble funnet livløs i bassenget

Poserte med denne genseren - så testet hun positivt for doping

Ekspertene advarer: – De neste ukene kan bli kritiske for hustak med våt og tung snø

- Jeg ble så paff at jeg rygget bakover og fikk ikke oppdraget

De bor i et 400 kvadratmeter stort murhus: – Vi måtte bare kjøpe det

Saken oppdateres.

Fem spørsmål og svar om heksesot

Ekspert: Kolbjørn Mohn Jenssen

Utdanning: Biolog (mykologi) fra Universitetet i Oslo

Jobber med: Daglig leder i Mycoteam, jobber med inneklimarelaterte problemer

1. Hva er heksesot?

– Heksesot er et resultat av en kjemisk reaksjon mellom avdamping fra kjemiske forbindelser i bygningsmaterialer som lim, lakk og maling, og ultrafine sotpartikler i luften. De ultrafine partiklene bygger seg større slik at de setter seg på overflater, forklarer Jenssen og fortsetter:

– Fenomenet ble man klar over når personer som hadde bodd i samme leilighet i mange år uten problemer, plutselig opplevde å få sort sot på veggene etter oppussing og maling.

2. Hva kjennetegner heksesot?

– Det typiske er at heksesoten kommer raskt, som regel i løpet av uker eller noen få måneder. Har du pusset opp og opplever at det blir svart i kjøkkenskap, kjøleskap, skuffer og rundt lysbrytere kort tid etter, er det et tegn på heksesot, sier Jenssen.

3. Hvor utbredt er problemet og er det farlig?

– Heksesot er blitt vesentlig mindre problem de siste årene. Vi regner med at produktene er forbedret og at noen av versting-produktene er ute av markedet.

– Når det gjelder helseskader, har det vært spekulert i om det er særlig heldig å puste inn denne kjemien. Jeg liker det ikke, men jeg tør ikke svare på hvorvidt det er farlig. Jeg vet imidlertid at noen har nektet barna sine å være hos bestemor fordi de fikk svart snørr av å være der.

4. Hva kan man gjøre for å unngå heksesot?

Unngå å male om vinteren:

– Ikke puss opp på senhøsten og vinteren, da er man inne i en kald og tørr periode. Vent heller til våren og sommeren. Når du har malt, bør du sørge for å varme opp rommet godt og lufte skikkelig. Da reduseres sjansen for å få heksesot.

Legg på sperregrunn på gipsplaten før du maler:

– Sperregrunn hindrer heksesot i å oppstå. Bruker du ikke sperregunn, vil 90 prosent av kjemien som er med på å gi heksesot kunne bli værende igjen i gipsplaten i inntil tre til fem år før den forsvinner, sier Jenssen og utdyper:

– Legger du på en sperregrunn på gipsplaten går ikke denne kjemien inn, og alt fordampes innen noen dager hvis du lufter godt. På den måten unngår du heksesot – med mindre du tenner en haug med stearinlys de første dagene.

Sperregrunn Sperregrunn er en vanntynnbar grunning til sperring og isolering av for eksempel sot, nikotin og andre fargestoffer. Kan brukes på de fleste underlag som panel, bygningsplater, glassfibervev, tapet, gipsplater, gammel puss og betong med mer. Bør ikke brukes på ny betong. Kilde: Gjøco AS

Unngå bruk av stearinlys de første dagene etter oppussingen:

– Utstrakt bruk av stearinlys de første ukene etter at veggene er malt, er en dårlig idé. Årsaken er at mye av kjemien fremdeles sitter igjen i malingen. Når den blir tilført ultrafine sotpartikler, vil dette sette seg på overflatene.

5. Hvordan kan man bli kvitt heksesot?

– Vask med spesialvaskemiddel som er beregnet på sot og nikotinfjerning. Du kan også bruke utvendig husvaskmidler som tar heksesot godt.

– Når du har vasket det vekk, ville jeg ha varmet opp rommet til 25–28 grader i et par timer og luftet godt så du blir kvitt restene av kjemien.

– Hvis misfargingen fremdeles sitter igjen, ville jeg lagt på en sperregrunn på gipsplaten og malt på nytt. Noen lysbrytere, plastgjenstander og ferdigbehandlede overflater kan være vanskelig å få rene.