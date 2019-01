Pusset opp rom for rom: – Når jeg trener, jogger jeg gjerne rundt i boligstrøk og titter inn vinduene for inspirasjon

Saken oppdateres.

Den nesten 100 år gamle villaen på Vinderen i Oslo hadde akkurat blitt totalrenovert innvendig av en entreprenør da Henriette Egebakken, ektemannen Rune Svenøy og deres tre barn tok over for to år siden.

I utgangspunktet burde det kanskje bety at flytteeskene med arbeidsklær og oppussingsutstyr ikke trengte å pakkes ut på en stund, men slik ble det ikke.

– Jeg elsker å pusse opp og er veldig tro mot stilen min. Huset var fint det, men jeg ville gjerne gjøre det til et hjem som passer mer for oss, sier Egebakken.

Hun er praktisk anlagt og gjør det meste selv.

– Jeg bygger inn møbler, sparkler, pusser, tapetserer og maler og synes det er kjempegøy, sier hun.

Hvem, hva, hvor: Hvem: Henriette Egebakken, helsesøster, Rune Svenøy, økonom, Sebastian, (14), Hermine (10), Juliane (3) og hunden Lady. Hva: Villa på 320 m² fra 1929, totalrenovert i 2016. Hvor: Vinderen i Oslo. På Instagram: @huset_i_byen

Tar ett og ett rom

Huset fra 1929 er på 320 kvadratmeter, som fordeler seg over tre etasjer pluss kjeller. I de to øverste etasjene ligger soverommene, i første etasje er allrom som stue, spiseplass og kjøkken. Kjellerstue, vaskerom, et stort bad, teknisk rom, hobbyrom, garderobe og en matbod er å finne i kjelleren.

Trebarnsmoren gikk systematisk til verks med oppussingen.

– Jeg startet med soverommene i andre etasje. Jeg liker å ta ett og ett rom av gangen, og så gjøre meg ferdig ned til siste detalj før jeg starter med neste, sier hun.

Ingen fare for at Sinnasnekker’n vil komme på besøk her med det første, altså.

På hovedsoverommet har hun forsøkt å lage en deilig luksusfølelse der det skal være rolig og godt å slappe av. Rett og slett et sted å finne litt luksus på slutten av dagen. Rolige farger som harmonerer, tapeter på veggene, masse tekstiler i sengen og gode oppbevaringsløsninger er viktige elementer. Innenfor soverommet ligger det et privat bad med badekar.

Bygger inn møbler

Bortsett fra kjøkkeninnredningen, er de fleste skap og møbler plassbygget av Egebakken.

– Jeg har brukt skap og skuffer fra Ikea som jeg har lektet opp. Så har jeg satt på en list i bunnen, lagt en svartmalt treplate på toppen og satt på skinnhåndtak, forklarer hun.

Både på soverommet, i entreen og på kjøkkenet finner vi kommoder og benker med oppbevaring som hun har bygget.

Trappen fra første til andre etasje hadde noen utskjæringer som hun ikke var helt fornøyd med, så det fikset hun bare.

– Jeg liker best rette linjer, så da måtte jeg sparkle igjen mønsteret og male trappen på nytt.

Jobber best om kvelden

Matboden var også et av de siste oppussingsprosjektet hennes, noe Egebakken gladelig har brukt mange kvelder på å få ferdig.

– Jeg er et b-menneske og jobber best om kvelden. Å være kreativ gir meg masse energi, sier hun entusiastisk.

Hun er opptatt av stemningen i et hjem, men ser også fort praktiske løsninger som kan fungere for et rom. Trender er hun ikke så opptatt av. Det viktigste for henne er at farger og ting harmonerer. Dog er det noen ting hun ofte faller lett og hardt for.

– Jeg elsker lamper og vil nesten kalle meg selv litt lampegæren! Dansk design har jeg også stor sans for.

Egebakken bruker mye monokrome farger som svart, grått og hvitt i interiøret, men favorittfargen hennes er blå. Fargen finner man særlig på interiørdetaljer, som de lekne kunstfigurene hun har kjøpt med seg fra Estland.

På veggen henger et stort maleri i blåtoner som kunstneren Egil Egebakken, Egebakkens far, har laget.

Inspirasjon, og en stor drøm

Interiørinspirasjon henter hun gjerne fra andres hjem, interiørmagasiner, Instagram, bøker og filmer.

– Jeg liker veldig godt å se på stilen i historiske serier og filmer. Bøkene fra Heiberg Cummins og Ralph Lauren har jeg også bladd mye i.

– Jeg finner i tillegg mye inspirasjon i naturen og rundt i byen. Når jeg trener, jogger jeg gjerne rundt i boligstrøk og titter inn vinduene, sier hun og ler.

For Egebakken kan det aldri bli nok av kreative prosjekter, og helsesøsteren bærer på en drøm som hun håper å realisere med tiden.

– Jeg har veldig lyst til å jobbe med interiør og innredning! Det hadde vært så gøy å kunne leve av denne store interessen, fastslår hun.