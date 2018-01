Ryddeekspertenes beste tips: Slik får du orden i hjemmet

Her må du punge ut 85.000 kroner for én kvadratmeter

Føler du at det blir rotete så fort du er ferdig med ryddesjauen, eller har du som nyttårsforsett å bli flinkere til å holde hjemmet ditt ryddig over tid? Vi har spurt tre profesjonelle ryddere om deres beste tips til hvordan få orden og struktur i boligen.

Line Marie Skaget

Grunnlegger av den profesjonelle ryddehjelpen Ryddeglede.

– Hva er dine tre beste tips for å få det ryddig hjemme?

1. Bli enige

– De som bor sammen må være enige. Alle trenger ikke være like ryddige og strukturerte, men alle som bor sammen bør være enige om hvordan man ønsker å ha det. Hva syns vi er rot og hva er greit å ha fremme?

2. Kutt antall ting

– Rot kommer av at vi har altfor mange ting. Prøv å være streng og kutt ned på det du ikke trenger. Gi deg selv muligheten til å ha litt tom plass i skuffer og skap. Da er det enklere å plassere ting, og få struktur og oversikt over hva du har.

3. Lag fast plass til hver ting

– Alt må ha et hjem. Da er det lettere å sette det tilbake der det hører hjemme. Samtidig vil du unngå overflateryddingen.

– Hva er dine tre beste tips for å holde det ryddig over tid?

1. Skaff deg oversikt

– For å holde det ryddig er det viktig å ha oversikt over hva du har. Gå over det du har i skuffer og skap. Kanskje er det noe du har duplikater av? Hvor mange vannkarafler trenger du egentlig i hjemmet ditt?

2. Kvitt deg med noe gammelt når nytt kommer inn

– Nå har det nettopp vært jul og kanskje har du fått en del ting du må plassere, og da må du kanskje erstatte det gamle du har med det nye. Har du for eksempel fått nye vannglass, kan du tenke over hvor mange vannglass du egentlig trenger. Kanskje kan du gi bort de gamle glassene til noen som trenger dem. Det samme gjelder når du selv kjøper deg noe nytt.

3. Rydd med én gang

– Rydd bort det du har brukt med én gang, enten det er eskene med julepynt som venter på å komme i boden eller oppvaskkummen som vokser seg større for hver dag. Ikke vent dager og uker med å få ting bort, da kan det fort hope seg opp og det tar lengre tid å rydde opp.

Synnøve Skarbø

Forfatter av bøkene Synnøves system: Slik ryddet jeg meg lykkelig og Synnøves system: Ryddelykke fra A til Å, programleder for TV-programmet Norske rotehjem.

– Hva er dine tre beste tips for å få det ryddig hjemme?

1. Kvitt deg med alt du ikke trenger eller elsker

– Å flytte rundt på rotet i stedet for å kvitte seg med ting er den vanligste tabben folk gjør. 80 prosent av ryddeprosessen handler om å kvitte seg med ting. Gå gjennom alt du eier, og være helt ærlig med deg selv på hvorvidt du trenger alt du har. Svaret er garantert nei. Bare sørg for å ta denne prosessen når du ikke er i det sentimentale hjørnet, for da ender du opp med å beholde alt.

2. Tenk kategorisk

– Tenk kategori for kategori (klær, bøker, kjøkkenutstyr, papirer, hygieneartikler, og så videre) fremfor rom for rom når du skal rydde. Da får du en mye bedre oversikt over hva du har og hvor du bør legge det. Legg ting i samme kategori sammen. Ikke spre det rundt omkring i huset.

3. Gi absolutt alt en fast plass

– Hva er dine tre beste tips for å holde det ryddig over tid?

1. Legg ting på plass

– Alt skal være på sin faste plass når det ikke er i bruk. Gjør det til en vane så langt det lar seg gjøre å legge ting på plass med én gang du er ferdig med det.

2. Rydd før du legger deg

– Ta deg en runde i huset hver kveld rett før du legger deg, og plukk opp alt som ligger på feil sted. Legg det der det skal være, så kan du starte morgenen på scratch.

3. Ikke kjøp unødvendige ting

– Slutt å kjøpe ting du ikke er hundre prosent sikker på at du kommer til å bruke.

Thea Tande-Pham

Ryddeekspert som tidligere har vist frem hjemmet sitt der alle ting har sin faste plass.

– Hva er dine tre beste tips for å få det ryddig hjemme?

1. Gi tingene sin egen plass

– Å rydde er egentlig å sette ting tilbake der de hører hjemme, men hva er egentlig å rote? Jo, å bruke, men uten å legge tilbake igjen på sin riktige plass. For at man skal kunne holde det ryddig, må altså alle ting ha sin plass. Fargestiftene må «bo» et sted, badetøyet likeså, refleksene, nøklene, legoen og alt annet som vi omgir oss med. Alt vi har trenger et hjem.

2. Kvitt deg med det som er overflødig

– Det må være rikelig med plass på gjenstandens «hjem». Dersom det er knapt med plass, må noen gjenstander vike for andre. Eksempel: Har man liten plass til refleksvester og får en ny til jul, må man kvitte seg med den man allerede hadde dersom man ikke har nok plass til to.

3. Alle husstandens medlemmer må enes

– Dette fordrer ikke bare at alt har sin plass, men at alle i husstanden er enstemte i hvor gjenstandenes plass er. Dette må til for å kunne opprettholde et ryddig hjem med flere involverte mennesker.

– Hva er dine tre beste tips for å holde det ryddig over tid?

1. Legg tilbake det du bruker etter at du har brukt det

2. Skap «en tid for alt»-holdning

– Visdomsskriftene forteller oss at «det er en tid for alt». En tid for å lete, en tid for å miste, en tid for å bevare og en tid for å kaste. Dette gjelder også rydding. Slik det er en tid for å arbeide, være med venner, spise og sove, er det også en tid for å sette på klesvask, ta ut av oppvaskmaskinen og vaske huset.

3. Reflekter rundt dine 24 timer i døgnet

– For at vi skal kunne ha et ryddig hjem, må vi reflektere rundt hvordan vi bruker tiden vår og hvilke arbeidsoppgaver som finnes i hjemmet vårt. Hvordan må jeg organisere og disponere min tid for at alle mine daglige gjøremål skal få sin tid? Våre arbeidsoppgaver gjentar seg hver eneste dag. De forsvinner ikke. Vi må sette av tid til dem, slik vi setter av tid til alt annet.