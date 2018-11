Sadia gjenopptok interiørinteressen da hun var i mammapermisjon: – Jeg måtte ha noe kreativt å drive med for min egen del

Saken oppdateres.

Sadia Aslam (35) jobber til vanlig som senior prosjektleder i IT-bransjen. Da hun var i permisjon med yngstedatteren Hana (1,5), ble interiør og Instagram viktig for den driftige 35-åringen.

– Jeg har alltid vært interessert i interiør og var opptatt av hvordan jeg hadde det på rommet mitt da jeg var liten. Likevel er det de siste par årene at interiørhobbyen virkelig har blomstret for fullt, sier Aslam.

Hun følte dagene hjemme i mammapermisjon med husarbeid og matlaging ble litt for stille, og fant gleden i å være kreativ med innredning, farger og foto.

– Når jeg driver med interiør, koser jeg meg! Jeg liker godt å holde på med kreative prosjekter, og lager eller endrer gjerne på ting selv. Jeg er vant til å jobbe og gjøre masse, og trengte noe som var litt mitt da jeg gikk ut i permisjon, sier tobarnsmoren.

HVEM, HVA, HVOR Hvem: Sadia (35), Qaiser (35), Amelia (5) og Hana (1,5) Aslam Hva: Enebolig fra 70-tallet på 90 m², med to utleiedeler i kjelleren på tilsammen 80 m² Hvor: Øvre Prinsdal i Oslo

Deler interiør på Instagram

Hun hadde hatt en Instagram-konto en stund. I permisjonen ble det virkelig fart på den.

– Tidligere brukte jeg ikke Instagram så mye. Jeg tok mørke bilder som jeg la ut og fulgte egentlig ikke særlig mange.

Det endret seg under permisjonen.

– Jeg lærte å ta mer profesjonelle bilder og kom i kontakt med mange andre som elsker interiør like mye som meg, sier Aslam.

På et halvt år har hun fått nesten 10.000 følgere på kontoen sin @interiormypassion.

– Jeg har lært veldig mye om interiør gjennom Instagram. Det er så gøy å se hvordan andre har det hjemme. Og så er det gøy at det jeg legger ut vekker begeistring hos andre.

Liker å eksperimentere

Sadia deler eneboligen hun bor i på Øvre Prinsdal i Oslo med ektemannen Qaiser og døtrene Amelia (5) og Hana (1,5). De kjøpte huset i 2010 og totalrenoverte alt før de flyttet inn.

Da vi besøkte Aslam-familien så mye ut som det gjorde etter oppussingen for åtte år siden. Men Sadia innrømmer at hun har lyst til å gjøre en del endringer på både veggfarger, tekstiler og møbler i tiden fremover.

– Jeg liker å eksperimentere med interiør og farger. Nå har jeg hatt det slik ganske lenge, og føler for å bytte ut litt. Før var jeg veldig glad i jordfarger og varme farger, men nå har jeg snudd helt om og er blitt veldig glad i de kalde fargene, spesielt blått.

– Jeg får ideer fra Instagram hele tiden og må egentlig holde meg litt i skinnet. Man kan jo bli fristet til å kjøpe altfor mange nye ting, smiler hun.

For Instagram påvirker både interiørstil og kjøpelyst, og Aslam mener det er en flott måte for merkevarer å reklamere på.

– Jeg synes det er veldig kult å se nye ting på den måten. Det er den fineste markedsføringen. Også er det jo gøy at en ting kan se helt annerledes ut hos meg enn hos andre. Selv om jeg kjøper en ting jeg ser mange har, er jo resten av interiøret mitt noe annet slik at uttrykket blir personlig likevel.

Dyrt, billig og hjemmelaget

35-åringen er kreativ og har vært det lenge før Instagram kom. Flere av møblene i huset har hun enten laget eller fikset på, som sengegavlen og TV-benken. Nattbordene på hovedsoverommet har fått spesialtilpassede marmorplater og nye knotter.

Hun er også flink til å selge unna ting på eksempelvis Finn.no før hun kjøper noe nytt.

– Jeg blander dyrt og billig interiør og prøver å være litt fornuftig. Det var for eksempel en vase som sto høyt på ønskelisten min. Da solgte jeg alt som sto på spisebordet for å kjøpe den.

Slik vokser du på Instagram

Vær aktiv! Lik og kommenter andres bilder Svar på kommentarer du får Legg ut bilder ofte, helst hver dag God kvalitet på bildene er viktig Løft frem andre kontoer ved å dele bilder fra dem Legg ut Insta-story regelmessig Vær tro mot din egen stil, ikke kopier andre

Tør mer nå

– Jeg er blitt veldig glad i farger og elsker bruk av kontraster og spennende strukturer. Samtidig er jeg opptatt av at fargene skal harmonisere og at det skal bli personlig. Stilen min har jo forandret seg veldig siden vi pusset opp her, nå bruker jeg mer farger og messing i interiøret. Jeg tør å prøve mer nå, sier Aslam.

Selv om Instagram innimellom tar mye tid, har hun ingen planer om å gi seg med det første. For andre som har lyst til å vokse på Instagram har hun disse tipsene:

– Du må være aktiv! Lik og kommenter andres bilder slik at du blir synlig. Løft også opp andre profiler ved å dele bilder fra kontoene deres. Og så er det viktig at det er bra kvalitet på bildene du legger ut selv.