Sjekk dette hjemmet: Sterke farger, heftige mønstre, friske blomster og samleobjekter

Saken oppdateres.

Allerede fra Christine Hærra var liten la hun merke til interiørdetaljer da hun var på besøk hos andre.

– Jeg var veldig opptatt av hvordan rommet mitt skulle se ut da vi flyttet til et nytt hjem da jeg var 13. Jeg endte opp med å få en tapet fra Green Apple, og det var stort, minnes hun.

I 18 år har hun jobbet som interiørstylist, innreder og foreleser.

– Jeg husker fortsatt lyden av mormor på besøk og at hun og mamma ominnredet stuen. Det var en sånn lykke-lyd, smiler hun.

Kilder til inspirasjon

Hærra styrer unna trender og er en storforbruker av farger i nesten alle sine prosjekter. For tida jobber hun med flere eldre hus og bruker mye tid på kunst, bøker, blader og Instagram for å finne inspirasjon og informasjon om hvordan folk har gjort ting før, både når det gjelder fargebruk og innredning.

Går man tilbake til 17-1800-tallet brukte man langt var mer farger og vågale fargekombinasjoner enn i dag.

– Folk var mye mindre redde for å bruke farger før, det kan man se spor av når man for eksempel tar skrapeprøver i eldre hus, påpeker hun.

Interiørkonsulenten er spesielt opptatt av tekstiler som bomull, lin, ull, viskose, bamus og silke, og bruker det aktivt i interiøret, også i sitt eget hjem på Slemdal.

– Å sette sammen forskjellige teksturer og få frem kontraster er viktig for å skape et hyggelig miljø og hjem. Jeg liker følelsen og uttrykket på naturprodukter, og så slites de på en måte som gjør at det blir fint, understreker Hærra.

I mange år har interiørtrenden vært hvite vegger og lys grå vegger, men de siste årene har nordmenn valgt mer farger i hjemmet. Likevel har de færreste gått så langt som Hærra selv.

– Det er en utfordring når mange har levd med hvitt og grått så lenge, at det blir overveldende å tenke seg hvordan en kan leve med farger, mener hun.

Interiørstylisten anbefaler folk som er nysgjerrige på farger, å søke inspirasjon i filmer, kunst og bøker. Her kan man også finne ideer til hvordan kombinere farger på nye måter.

– Pinterest er et viktig arbeidsverktøy for meg, både som inspirasjonskilde og arkiv, legger hun til.

Går virkelig dette?

Hærra opplever ofte at folk har en mening om farger som gjerne endrer seg i løpet av en prosess hvor de jobber sammen om en palett.

– «Går virkelig dette?» er et spørsmål jeg ofte får. Det er lite som ikke fungerer i mitt hode. Det er hvordan man setter ting sammen som gjør utfallet, og hva man setter sammen.

Det handler om trening, intuisjon og selvfølgelig talent.

– Når jeg finner eminente fargekombinasjoner kan jeg bli rørt og på gråten, og da vet jeg inni hjertet mitt at jeg er på rett spor, forklarer hun.

Hvem, hva, hvor Hvem: Interiørstylist Christine Hærra (45), mann, tre barn og en katt Hva: Enebolig fra 1977 på 280 kvadratmeter Hvor: Slemdal, Oslo

– Gråfargen forsimpler våre omgivelser

Mette L’orange er professor og forsker ved Kunst- og designhøgskolen i Bergen og Kunsthøgskolen i Oslo, sivilarkitekt, fagskribent og kunstner. Hun er opptatt av at farger ikke bare er dypt forbundet med naturen, men også med menneskelige følelser og emosjoner.

Hun mener dem som velger «ro og nøytralitet» gjennom gråtoneskalaen, frarøver seg selv sansestimuli som er helt vitalt for trivsel og velvære.

– Vi er raske til å tenke at bruk av saftige farger er vulgært og folkelig. Jeg mener det er motsatt. Gråfargens utbredelse forsimpler våre omgivelser, mens et innovativt og bærekraftig fargekonsept kan tilføre karakter og verdighet.