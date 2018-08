Skal du selge bolig? Dette bør du bruke tid og penger på

Saken oppdateres.

Fem spørsmål om hva som lokker og skremmer boligkjøpere.

Eksperten: Carsten Pihl

Utdanning: Juristutdanningen på Universitetet i Oslo

Jobber som: Forbrukerrådgiver for bolighandelen hos Norges Eiendomsmeglerforbund

1. Hva er det med en bolig som vanligvis lokker kjøpere?

– Eiendomsmeglere sier ofte «beliggenhet, beliggenhet, beliggenhet», og det er mye sant i det. Men beliggenheten må passe til målgruppen. Det er noen som er på jakt etter toroms i sentrum, mens de som har fått familie, gjerne vil ha rekkehus eller hus lenger utenfor sentrum, sier Pihl.

2. Hva er det som oftest skremmer bort potensielle kjøpere?

– Det at det er mange feil ved boligen, vil kunne skremme bort en del kjøpere som ikke orker å ta tak i dette. Men: Hvis boligen har en unik beliggenhet, kan det godt være at det kommer nok interessenter som er villige til å kjøpe bolig akkurat der.

3. Hva er det boligkjøpere ofte gjør feil når de er på visning?

– Leser informasjonen om boligen for dårlig. Jeg får flere spørsmål fra forbrukere om forhold som er omtalt i salgsoppgaven, tilstandsrapport eller selgerens egenerklæring. Boligkjøpere bør laste ned informasjonen før de går på visning, og lese mest på de sidene der det ikke er bilder, mener Pihl og fortsetter:

– På selve visningen er det også viktig å se på boligens tekniske tilstand, ikke bare på farger og hvordan møbler kan stå. Da er det viktig å ha sett på det som for eksempel takstmannen skriver.

4. Finnes det fordeler ved å kjøpe en bolig der mye må gjøres?

– Ja, i alle fall to: Boligen er billigere, så man kan få kjøpt den på lavere budsjett. Men da må man være forberedt på at oppussing kan ta litt tid, slik at man bor i en litt sliten bolig en stund. Det andre er at man kan tilpasse boligen mer til egen smak, noe som tiltaler mange.

5. Hva bør man som selger prioritere å bruke tid og penger på å fikse før salg?

– Egentlig så lite som mulig. Man får sjelden igjen pengene for store prosjekter. Dessuten er man ofte mer opptatt av flytting til ny bolig, og bør nok fokusere på dette. Men noen ganger har man kanskje litt umoderne og/eller falmet farge på veggene. Da kan det være lurt å male over veggene for å gi boligen et litt mer moderne utseende. Snakk med eiendomsmegleren om hva som vil lønne seg i det området man ønske å selge.

Pihl sier boligkjøpere ønsker ulike ting. Noen ser etter fiks ferdige og innflyttingsklare boliger, mens andre ønsker å sette sitt eget preg på hjemmet.

– Boliger der det må gjøres litt, vil ofte ha noe lavere pris, og kan være en god vei inn i boligmarkedet for yngre boligkjøpere med dårlig økonomi.