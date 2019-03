Slik får du betalt vaskehjelpen hvitt – tre alternative fremgangsmåter

Betal vaskehjelpen hvitt

Hvis du kjøper vask av en privatperson:

1. Skattefritt for inntil 6000 kroner: Du kan betale inntil 6000 kroner i vederlag til én person skattefritt i løpet av ett år for jobber i hjemmet ditt. Summen gjelder for hele husstanden, men du kan inngå avtale med ulike personer for inntil 6000 kroner pr. person pr. år. Maksgrensen for fritak av arbeidsgiveravgift for oppdragsgiver er imidlertid samlet sett 60.000 kroner pr. husstand, uavhengig av antall personer man har inngått avtale med. Overstiger man denne grensen må man betale arbeidsgiveravgift for hele beløpet.

For at vederlaget på inntil kr 6000 skal være skattefritt for oppdragstager og fritatt arbeidsgiveravgift for oppdragsgiver må begge parter opptre som privatpersoner.

2. Meld inn arbeidet og betal skattetrekket selv: Gjelder hvis du betaler over 6000 kroner, men maks 60.000 kroner. Rapporter inn lønn og beregn skattetrekket gjennom «Melding om lønnet arbeid i hjemmet». Deretter betaler du skattetrekket. Hvis du utbetaler mer enn 60.000 kroner i året, må du betale arbeidsgiveravgift beregnet ut fra den lønnen du har utbetalt.

UDI har en nettside og telefonnummer der arbeids- og oppdragsgivere kan undersøke om en utenlandsk ansatt har lov til å jobbe i Norge.

Begge partene må opptre som privatpersoner.

Hvis du kjøper vask av et renholdsfirma/selvstendig næringsdrivende:

3. Renholdsfirmaet sørger for å betale moms og skatt: Det er lovpålagt å sjekke renholdsfirmaet i Arbeidstilsynets renholdsregister. Før 2018 var det kun bedrifter som var pålagt å sjekke renholdsregisteret.

Alle arbeidstagere i godkjente renholdsvirksomheter skal bære HMS-kort på jobben.