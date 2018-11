Slik skaper Thea Kristine Fosslien Lund romfølelse på liten plass

Saken oppdateres.

Selv om huset ikke er så stort, har Thea Fosslien Lund klart å skape romfølelse ved å bruke flere gode løsninger. Her er det vegghengte og smale oppbevaringsmøbler, rundt spisebord og et stort speil på veggen som skaper dybde.

Selv om firkantløsningen rundt bildene presenteres som en «latskapsløsning», fremstår ikke sivilingeniøren som en late dame. Ei heller mannen Aleksander Lund.

Ekteparet tok over eneboligen på 120 kvadratmeter på Konnerud i Drammen i 2012 og har pusset opp hvert eneste rom siden da.

– Huset er bygget i 1974. Da vi flyttet inn var det glade 70-tallet godt representert med rosa bad og teppegulv på soverommene, sier Thea.

Hvem, hva, hvor Hvem: Thea Kristine Fosslien Lund (35), Aleksander (36), deres felles datter Ester Madelen (5) og Aleksanders sønn Sebastian (17). Hva: Enebolig fra 1974 på 120 kvadratmeter. Hvor: Konnerud i Drammen Instagram: @by_theakristine

Kompromiss og samarbeid

Det rosa badet ble gjenstand for aldri så liten utfordring i renoveringsprosessen.

– Vi ble rett og slett ikke enige om hvordan vi ville ha det, og endte opp med et kompromiss som ingen egentlig er helt fornøyde med, sier 35-åringen.

Oppussingen videre gikk mer knirkefritt. Ifølge Thea er det hun som har ideene, mens mannen gjør mye av grovarbeidet som riving og sjauing. Oppbygging og den siste finishen har de satt bort til andre.

– Jeg maler dessuten mye, samt at jeg hele tiden prøver å planlegge helheten og få rommene til å henge sammen. Siden huset er ganske lite har det også blitt viktig at ting er praktisk, så ofte må det funksjonelle settes foran det estetiske.

Men sivilingeniøren mestrer å gjøre det både praktisk og pent rundt seg, og selv om ikke ektemannen alltid har vært enig i alle ideene hennes har hun fått ganske frie tøyler.

– Han ser jo at det jeg finner på blir fint, så jeg får utfolde meg kreativt som jeg vil, sier hun.

Interiør som avkobling

Interiør har alltid vært en stor interesse for Thea, allerede som tiåring tittet hun i interiørmagasiner.

– Jeg pleide å lese dem hjemme hos en eldre venninne som abonnerte, og drømte om å ha et stort hus med ulik stil i hvert rom. Det er kanskje beskrivende for stilen min i dag, for jeg liker mye forskjellig og prøver egentlig bare å lage en personlig miks av det jeg har lyst til.

Interiør er også en fin avkobling.

– Jobben min som sivilingeniør og prosjektleder i et maskineringsfirma er hektisk, så interiør og kreativitet er noe jeg koser meg med som en motpol til det.

Theas tips til å innrede på liten plass Vær streng med hva som får stå fremme.

Planlegg gode oppbevaringsløsninger.

Velg smale skap, gjerne bare 20 cm dype.

Speil får små rom til å virke større.

Utnytt veggene – gå gjerne i høyden.

Planlegger terrasse

Det neste på oppussingsplanen for familien Lund er å skifte gulvet i stua, kjøkkenet og gangen, samt å legge gulvvarme. Samt terrasse utenfor, med ulike platåer og trapper imellom.

Med all innsatsen som legges inn, planlegger ekteparet å bli i huset lenge.

– Beliggenheten her på Konnerud med utsikten over Drammen, og nærheten til besteforeldre på begge sider settes høyt. Det er et godt og barnevennlig område å bo i, sier Thea, og legger til:

– Og selv om huset til tider kan føles litt for lite for en familie på fire, er det jo bare desto flere grunner for meg å være kreativ og finne løsninger som både utnytter plassen – og ser fine ut.