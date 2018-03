Slik unngår du muggsopp i boligen din

Saken oppdateres.

Fem spørsmål og svar om muggsopp i boligen.

Eksperten: Kai Gustavsen

Utdanning: Yrkeshygieniker

Jobber som: Fagsjef for inneklima, HMS og miljørettet helsevern i Astma- og Allergiforbundet

1. Hvor finnes muggsopp, og hvordan oppstår den?

– Det varierer veldig hvor muggsoppen oppstår. Jeg får mange henvendelser fra folk som bor i eldre bygårder eller boligblokker med mangelfull isolasjon og kalde vegger.

Siden varm, fuktig luft avkjøles på kalde flater, er det lett å få kondens på innsiden av veggen. Det kan føre til fukt og muggsopp. Dette gjelder særlig der man har satt møbler tett inntil veggen og hvor det er mangelfull ventilasjon, sier fagsjef i Astma- og Allergiforbundet, Kai Gustavsen.

Det finnes imidlertid også utfordringer knyttet til nye boliger med mye isolasjon, forteller han:

– Fukt som kommer inn i isolasjonen, kan være vanskelig å få ut. Her må man derfor være veldig nøye med at veggene er tette. Skal det bores hull i en yttervegg, må det gjøres av kvalifisert personell som tetter forskriftsmessig. De fleste nye boliger har ventilasjonsanlegg som må driftes forsvarlig. Sjekk luftinntaket og luftaggregatet når det snør eller regner. Da kan du se om det trekkes fukt inn i kanalene slik at det blir muggsopp i filtrene. Her må man ha gode rutiner på bytting av filter.

Opplever man å bli dårlig av å være hjemme og føle seg bedre når man kommer ut av boligen, bør det ringe en bjelle.

2. Hvordan kan muggsopp forebygges inne i boligen?

– Mye kan gjøres ved å tenke på hvordan boligen møbleres, mener Gustavsen.

Særlig i eldre boliger med dårlig isolasjon er det viktig å møblere riktig.

– Ha avstand mellom yttervegg/kalde flater og møbelet for å få luftsirkulasjon, helst ti centimeter. Ha med andre ord litt avstand mellom vegg og seng, garderobeskap og kommoder. Det er mange skrekkeksempler på at muggsopp vokser bak disse møblene. Har man bilder hengende på ytterveggene, er det lurt å sørge for luftsirkulasjon mellom bildet og veggen for å unngå kondensering, sier fagsjefen.

3. Hvordan kan muggsopp forebygges på utsiden av boligen?

– Er det en enebolig, anbefaler vi å ta en runde rundt huset på en regnværsdag for å se om vannet renner bort fra huset, og at takrennene er tette slik at man ikke får vann rennende inn mot grunnmur og kledning. Ser du at vann renner/drypper bak takrennen, kan det hende en takstein har gått i stykker. I bolig eller boligblokk med flatt tak er det viktig å ha rutiner for å fjerne løv og bøss fra taksluk slik at vann renner bort, sier Gustavsen og fortsetter:

– Når det er vinter og kaldt ute, kan man se om det er istapper på huset. Er det istapper, betyr det dårlig isolasjon og at man lettere kan få fuktproblemer på taket.

Helseeffekter av dårlig inneklima Fuktproblemer eller muggsopp innendørs synes å gi økt risiko for en rekke allergier og luftveislidelser. Dette inkluderer astmautvikling og -forverring, pustebesvær, hoste, piping i brystet, luftveisinfeksjoner, bronkitt, allergisk rhinitt og andre symptomer fra øvre luftveier, dessuten eksem. Mekanismene for helseeffekter synes å kunne være både allergiske og ikke-allergiske. Kilde: Folkehelseinstituttet

4. Er muggsopp helseskadelig?

– De som har astma og allergi, vil gjerne få problemer først og bli sykere. De som ikke har luftveisproblemer fra før, kan også bli syke om de lever i boliger med muggsopp over tid, påpeker Gustavsen og legger til:

– Opplever man å bli dårlig av å være hjemme og føle seg bedre når man kommer ut av boligen, bør det ringe en bjelle. Da bør man være detektiv i eget hjem og undersøke litt nærmere.

5. Hvordan blir man kvitt muggsopp?

– Det vi anbefaler, er å skrape muggsoppen mekanisk vekk fra overflaten. La det tørke godt før du grunner og maler på nytt. Det er om å gjøre å få fjernet alt, sier han og fortsetter:

– Har man fått muggsopp i isolasjonsmaterialet i veggen, for eksempel på grunn av vannlekkasje, må den erstattes med ny og ren isolasjon. Da er det viktig at også treverket rundt er tørket opp og fri for fukt og muggsopp. Har det vært en større vannlekkasje, er det viktig at den blir utbedret av fagfolk med kompetanse på området.

– I noen tilfeller kan det være behov for å få utført målinger av overflater, støv eller av luften, avslutter han.