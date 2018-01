Tid for å rydde? Begynn med kjøleskapet

Uklar situasjon for de bortførte barna

Det finnes dem som kaller huset deres i Meråker for et kråkeslott.

Huset er isolert med halm: – Det handler ikke bare om lave strømregninger, men at også materialene er miljøvennlige og gir sunt inneklima

Eksperten: Fumio Sasaki

Utdannelse: Bachelor i pedagogikk og samfunnsvitenskap fra universitetet i Waseda

Jobber som: Forfatter

1. Hvis man har et hjem som flyter over av ting, hvor anbefaler du å begynne?

– Det er ikke en god idé å starte med bøker, tv eller ting som er knyttet til minner. Babysteg er nøkkelen. Jeg begynte for eksempel med kjøleskapet hvor jeg kastet dressing som hadde gått ut på dato. Et annet godt råd er å fokusere på små rom, som på toppen av skap i gangen, i vesker og bager. Slik lærer du at det gir en god følelse å kvitte seg med unødvendige ting.

2. Mange av oss har minner knyttet til tingene våre. Hvorfor skal vi kvitte oss med dem?

– Du må ikke kvitte deg med dem, men det er viktig å anerkjenne at hver ting du har, krever plass, tid og energi med tanke på rydding og vasking. Det er en forskjell på kvitte seg med tingene som det er knyttet minner til, og selve minnene. Jeg har fortsatt minner som betyr mye for meg, selv etter at jeg har kvittet meg tingene som var knyttet til dem.

3. Se opp for Concorde-effekten, sier du. Hva er det?

– Det kostet 30 milliarder kroner å utvikle det supersoniske passasjeflyet Concorde. Selv om det viste seg at investeringen ikke lønnet seg, fortsatte den britiske og franske regjeringen å pøse penger inn i prosjektet. Det samme kan sies om for eksempel samlere. Hvis du samler bøker og finner det vanskelig å kvitte deg med dem, kan det være fordi du ikke klarer å tenke på pengene du taper ved å selge dem, og energien du har puttet inn i å samle dem.

4. Hvilke ting burde man kvitte seg med?

– Det finnes ingen bestemt standard for hva, eller hvor mye du bør beholde. Har du små barn har du sikkert masse leker. Hvis du bor på en gård har du sikkert mye verktøy som du behøver.

– Materielle ting er laget for å gjøre ting enklere, for å spare tid og energi. Når du føler at tingene du har tar mer tid i form av å vedlikeholde og holde de rene, blir det som å spenne vognen foran hesten. Hvis jeg skulle fulgt mine materielle begjær hadde jeg brukt mye tid på shopping, og å være travelt opptatt med å tjene nok penger til å kjøpe ting.

4. Du hevder selv å ha gått ned ti kilo etter å ha kvittet deg med ting. Hvordan mener du det henger sammen?

– Hovedårsaken til at jeg gikk ned i vekt var fordi jeg ble mindre stresset. Nå våkner jeg før soloppgang i mitt ryddige rom. Jeg kan starte dagen med en bedre selvfølelse fordi jeg rydder rommet mitt hver morgen, sier Sasaki og utdyper:

– I stedet for å bruke tid og energi på å kjøpe og organisere ting, bruker jeg tiden på å trene. Nå har jeg for eksempel plass til yogamatten min. Ved å skape bedre omgivelser i hjemmene våre bidrar vi til et sunnere liv og en bedre følelse. Nå sammenligner jeg ikke meg selv med andre når det gjelder hvilke ting eller hvor mye penger jeg har.