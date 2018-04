Tolv tips som gir god kjøkkenhygiene

En ny æra for den gamle turistforeningshytta Breiborg i Sauda: Tiden med nakenklatring i peisveggen er trolig over

Fem spørsmål og svar om kjøkkenhygiene

Eksperten: Solveig Langsrud

Utdanning: Dr. scient innen mikrobiologi

Jobber som: Seniorforsker hos Nofima, avdeling for trygg og holdbar mat. Har tidligere ledet et norsk prosjekt om mattrygghet i hjemmet og leder nå et stort europeisk forsknings- og innovasjonsprosjekt om samme tema.

1. Har vi det generelt rent nok på kjøkkenet?

– Her er det viktig å skille mellom hygienisk rent og visuelt rent. Når det gjelder det estetiske, velger noen materialer på kjøkkenet som signaliserer renhet om de er nyvasket, for eksempel blanke fliser og børstet stål. Velger man mattere materialer, skinner ikke kjøkkenet på samme måte, men så ser det heller ikke skittent ut om det ligger noen smuler på kjøkkenbenken. Det vil være mange meninger om hva som er rent nok, visuelt sett, sier Langsrud og fortsetter:

– Når det gjelder å unngå å bli syk, er det hygienisk rent som teller. Det ikke snakk om et skinnende kjøkken og totalt fravær av bakterier, men at overflater som er i kontakt med maten ikke har farlige bakterier, for eksempel skjærefjøler, tallerkener, glass og bestikk. De fleste bruker ren kniv og ren fjøl når de skjærer opp brød eller salat. De fleste unngår nok også å drikke av samme glass som en i familien som er syk. Sånn sett kan vi si at de fleste har det rent nok på kjøkkenet.

2. Hva er de vanligste hygienetabbene vi gjør på kjøkkenet?

– Vi gjorde en undersøkelse for noen år siden som viste at det er en del som bruker kjøkkenkluten for å vaske bort søl som kan inneholde farlige bakterier, som jord eller kjøttsaft. Det er for så vidt ikke noe problem dersom man kaster kluten til vask etterpå, men om den brukes videre uten å vask, kan den bli en smittekilde fremfor et redskap for å holde det rent.

3. Hva er de største bakteriefellene?

– Den største tabben man kan gjøre, er å ikke vaske hender eller fjøl som har vært i kontakt med rå kylling eller kjøtt før man håndterer brød eller salat. Men denne tabben er det veldig få som gjør.

Videre bør man være ekstra nøye med å holde det rent og med håndhygiene dersom en i familien er syk og man vil unngå smitte, påpeker Langsrud.

4. Hva kan dårlig hygiene på kjøkkenet føre til?

– Man kan få i seg bakterier som gjør deg syk, for eksempel med diaré og oppkast. Disse kan komme fra råvarene eller via maten fra andre familiemedlemmer.

– I Europa skyldes om lag 40 prosent av matbåren sykdom mat fra eget kjøkken. Om det først og fremst skyldes at man ikke har håndtert maten trygt, vet man ikke helt. I andre land kan man for eksempel ha salmonella i egg, så man vil bli syk om man spiser bløtkokt egg. Noen ville kalle det tabbe, andre vil kalle det en kalkulert risiko.

5. Hva er dine beste tips til god hygiene på kjøkkenet?