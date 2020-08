Toppidrettsutøverens fargerike hjem: – Grått er dødt

I et byggefelt i Haugesund er det livat bak hekken. To minigriser slafser i seg dagens lunsj. Oddny bodde første del av livet sitt inne i huset sammen med matmor Guro Konstanse Frønsdal. For et år siden kom Olaf inn i hjemmet, begge to flyttet ut i hagen til en turkis hytte med halm og pledd og varmelamper. Mens hønene spiser mais av hånden, sløver hannkatten Prosa og hunden Edith i skyggen. Det blomstrer overalt, biene summer.