Ukens grønne tips: Bør du alltid skru av lyset når du går ut av et rom?

Saken oppdateres.

Bakgrunn: Gjennom en serie artikler gir vi forbrukere tips og triks for å kunne leve grønnere liv. Ingen pekefingre, kun opplysning.

Eksperten: Energirådgiver Trond Paasche i Enova Svarer

Bør man alltid skru av lyset i rom der man ikke skal oppholde seg? Går lyspærene fortere om du skrur dem mye av og på?

1. Først og fremst: Skru av lyset

For hver time lyset slås av, reduseres det totale energibruket til belysning, fastslår Trond Paasche.

Hvis du fremdeles har lamper med glødepærer i, eller et lite lager liggende, bør du vite at de bruker mer Watt enn LED-pærer.

Grunnen til at LED-pærer bruker lite strøm, er at nesten alt energibruk går til lys. I en glødepære går mye av energibruken til å produsere varme som en normalt ikke har bruk for, ifølge Paasche.

Med en strømpris på 1 kr pr. kWh vil det fort lønne seg å skifte ut til LED, mener han.

Eksempel på strømsparing med LED-pærer:

20 LED-pærer, hver på 10 Watt, tilsvarer én 60 Watts glødepære

LED-pærene står på 24 timer i døgnet. Energibruk pr. døgn utgjør 4,8 kWh

Hvis de kun står på åtte timer i døgnet, reduseres energibruken med 3,2 kWh hvert døgn

I løpet av ett år reduseres energibruken for belysning med 1168 kWh.

Eksempel på strømsparing med glødepærer:

La oss si man har 20 glødepærer på 60 Watt, som tilsvarer 10 Watts LED-pærer:

Glødepærene står på 24 timer i døgnet. Energibruk er 28,8 kWh pr. døgn

Hvis de kun står på i åtte timer i døgnet, reduseres energibruken med 19,2 kWh hvert døgn

I løpet av ett år reduseres energibruken for belysning med 7008 kWh.

Ifølge SSBs snittpris på 46,8 øre per kWh, gir det en besparelse på henholdsvis 546,60 kroner og 3280 kroner i året.

2. Myte: Pærene brukes opp fortere når de skrus av ofte

Myten stemmer ikke. De fleste lyskildene i dag er LED-lys og kan slås av og på flere tusen ganger, fra 25.000 til 100.000 ganger, ifølge Paasche.

LED-pærer har lang levetid, fra 15.000 til 50.000 timer. Til sammenligning vil en glødepære ha en levetid på 2000 timer, ifølge Paasche.

Lysstoffrør og sparepærer har kortere levetid, fra 6000 til 15.000 timer.

3. Noen lysstoffrør kan stå på

Noen eldre lysstoffrør, den tykke typen med starter, bør ikke nødvendigvis skrus av hele tiden. Hvis lyset skal slås av og på innenfor kortere tid enn en halvtime, kan du la det stå på.

De kan ha et større forbruk ved oppstart. Derfor har de begrenset levetid hvis man skrur dem ofte av og på, forklarer Paasche.

4. Står utelysene alltid på?

Hvis man konstant har på utebelysning eller lyslenke ute, trekker det egentlig noe særlig strøm?

Hvis man har utelys, bør man benytte en form for lysstyring, anbefaler Paasche. For eksempel dagslyssensorer som slår lyset av når det er lyst ute, eller som skrur av lyset via en tidsbryter.

Flere typer LED-pærer beregnet for utebelysning har innebygget dagslyssensor, ifølge Paasche.

En liten lysslynge med små LED-pærer har et lite energibruk rundt 1 Watt. Da spiller det ikke noen rolle om de står på konstant. Energibruket her er 0,72 kWh for en hel måned, 8,64 kWh for et helt år.

Det finnes også lysslynger som henter egen energi via solceller. Solstrålene er gratis, påpeker eksperten.

5. Hvor mye av strømregningen er lys?

Lysbruk utgjør ca. 10 prosent av total energibruk på landsbasis for bolig. Men dette vil være avhengig av teknisk stand på boligen, ifølge Paasche.

I en moderne, godt isolert bolig vil belysning være en større del av den totale energibruken. I en eldre, dårlig isolert bolig vil belysning være en mindre andel, fordi man bruker mer energi på oppvarming.

6. Lave strømpriser gir ingen grunn til å sløse

Hvis du har vært på ferie i Frankrike eller Italia, har du nok opplevd at de har et mer bevisst forhold til å skru av lyset.

I de nevnte landene er strømmen dyr i forhold til i Norge, forklarer Paasche. Men vi trenger ikke sløse med energibruk likevel, påpeker han.

