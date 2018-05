Usikker på hvordan du best skal pusse bunadsølvet? Vi har spurt en ekspert

– Den største feilen folk gjør er at de stryker for sent

– Den største feilen folk gjør er at de stryker for sent

Ekspert: Hege Andresen

Utdanning: Tegning/form/farge med vev og søm

Jobber som: Butikksjef på Husfliden

1. Hvordan skal bunadsølv pusses for å få et best mulig resultat?

– Er sølvet blitt mørkt av oksidering, kan du vaske bunadsølvet selv. Bruk da en liten, myk børste eller klut og varmt såpevann. Tilsett noen dråper Zalo og en teskje salmiakk pr. liter vann. Dette vil friske opp glansen i bunadssølvet. Etter en del år trenger gjerne sølvet en grundigere oppussing som du kan få gjort hos noen gullsmeder.

2. Hva må man unngå?

– Bruk aldri sølvdipp beregnet for annet sølv, dette vil ødelegge bunadssølvet og gjøre det matt og glansløst i fargen over tid.

– Ha aldri gummistrikk eller skumgummi i nærheten av der sølvet blir oppbevart. Dette vil få sølvet til å oksidere og bli mørkt.

3. Hvor lang tid bør man sette av til pussingen?

– Ca. 20–30 min, men dette avhenger av hvor mye sølv du har, spesielt påsydd sølv tar lengre tid å pusse. Påsydd sølv kan du pusse på bunaden ved å bruke en plate som er beregnet på dette. Denne beskytter stoffet mot pussemiddel.

4. Hvordan skal bunadsølvet oppbevares når det ikke brukes?

– For at sølvet skal holde seg fint og staselig må det oppbevares riktig. Gå gjerne over sølvet først med lett fuktig klut etter bruk for å fjerne eventuell støv og skitt.

– Det beste er å pakke det bort i plastposer, som igjen må oppbevares mørkt og tørt, slik at det ikke kommer luft til. Før du legger sølvet i plastpose er det viktig at sølvet er hundre prosent tørt. En hårføner er ypperlig til dette formålet.

5. Hvor ofte bør bunadsølvet pusses?

– Hver gang bunaden skal brukes er det lurt å gå over knapper og maljer på bunaden med en pusseklut som er beregnet på bunadsølv. Da tar du bedre vare på glansen i sølvet, og jobben er gjort på noen minutter. Gå alltid over med en fuktig klut slik at det ikke sitter igjen pussemiddel på sølvet.

