Vært på visning en søndag? Vurder støyen før du kjøper boligen

Reiselysten? Hit reiser du fra Værnes for under 500 kroner akkurat nå

USA mistenker Syria for et nytt kjemisk angrep

Saken oppdateres.

Fem punkter om støy i forbindelse med boligkjøp

Eksperten: Tore Moen

Bakgrunn: Utdannet sivilingeniør

Jobber med: Leder for ekspertgruppe for akustikk i regi av Rådgivende Ingeniørers Forening. Jobber med bygningsakustikk og støy i Brekke & Strand.

1. Preget av støyen

– Støy kan gi helseskader. Både problemer med innsovning, stress og forhøyet blodtrykk. Bråk på skole og jobb påvirker innlæring på skolen og konsentrasjon på jobben, sier sivilingeniøren.

– Når det gjelder bolig, tror jeg mange fokuserer for mye på beliggenhet, kjøkkeninnredning og pris. De har vært på visning lørdag eller søndag. Men når de åpner vinduet på soverommet på en mandag, oppdager de at det er mye støy utenfor og blir plaget av det. Det hender nok folk kjøper katta i sekken, lydmessig.

2. Visninger på stille dager

Moen har et tips til boligkjøpere:

– Man bør møte opp en vanlig hverdag ved boligen man vurderer å kjøpe. Det er jo ofte mest trafikk på dagtid og i rushtiden. Gå rundt i nabolaget og lytt litt.

Det er ikke bare trafikk som kan gi plagsom støy, påpeker han. På avinor.no kan man sjekke om det er flyplasser i nærheten. Også mindre flyplasser kan bidra til støyplager. Noen kan bli plaget av barnehager i nærområdet, spesielt skiftarbeidere.

– Noen restauranter har større vifter som står på. For eksempel pizzarestauranter starter kanskje produksjonen om natten. Det kan ødelegge søvnen for dem som har soverom mot bakgården.

Soverommet bør vende mot en stille side. Nye boliger vil vanligvis ha krav om tilgang til minimum én stille side i boligen, slik at man har et soverom der man kan åpne vinduet uten at støynivået er for høyt.

– Undersøk på visning hvis det er viktig for deg å sove med vinduet åpent. Det kan være lurt å spørre megleren skriftlig om det har vært støyklager knyttet til boligen eller nabolaget. Det er vanskelig å vri seg unna når man må svare skriftlig.

3. Kjøpe tomt? Foreta støyberegning

Det bør utføres støyberegninger før man kjøper tomt for å bygge, påpeker han. Det er støykrav til innendørs- og utendørs oppholdsarealer. Hvis det er for mye støy i området, kan det hende kommunen sier nei til bygging.

– Det ligger grovberegninger på miljostatus.no/kart/, der kan man søke opp egen adresse. Det forteller ganske mye om mulighetene for å få bygge. Du kan måle støy med apper på telefonen, men det holder ikke i en sak med plan- og bygningsmyndighetene. Da må du hyre akustikkfirma for målinger.

4. Hva kan du gjøre for å begrense støyen?

– Det er viktig å sjekke om eieren av støykilden har noe ansvar for å utbedre dine forhold. Bor du ved siden av jernbanen eller T-banen og den bråker mye, kan det hende de som drifter T-banen har ansvar.

– Innvendig kan man bytte ut lufteventiler, man kan bytte vinduer eller gjøre noe med veggene.

– Utvendige tiltak er skjerming av uteplass eller flytting av uteplassen. Bryter man siktlinjen til lyden, blir støyen mindre. Setter du opp en tett skjerm av glass eller noe annet, da har man gjort et godt grep. Det viktigste er å vurdere om du kan flytte uteplassen.

Lov om helligdager og helligdagsfred § 3. Helligdagsfred På helligdag fra kl. 00 til kl. 24 samt påske-, pinse- og julaften etter kl. 16 skal det være helligdagsfred som ingen noe sted må forstyrre med utilbørlig larm. Ved kirke eller gudstjenestested er det, mens helligdagsfreden varer, ikke tillatt å forstyrre gudstjenesten med unødig larm eller arbeid eller annen forstyrrende virksomhet. Kilde: Lovdata

5. Klage på bråk og støy

Du kan klage på støyen til de som eier støykilden. Ulike kommuner har ulike regler for støy, men man kan gjerne klage via kommunen. Man kan for eksempel be kommunen ta en måling og så vurdere om eieren av støykilden må gjøre tiltak.

– Men hvis det er naboens varmepumpe som plager deg, bør du kontakte ham før du kontakter myndighetene. Kanskje kan man bygge en kasse rundt varmepumpen?