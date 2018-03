Vi leier mer enn før: Dette er årets mest populære hyttedestinasjoner

Tilsammen har de vunnet 24 OL-gull og 68 VM-gull. Nå kan karrierene være over

Ferske tall fra Finn.no viser at det har vært en vekst på 50 prosent i trafikk og brukere på feriehus- og hytte-kategorien fra 2015 til 2017.

Så langt i år har den digitale markedsplassen opplevd en vekst på nesten 50 prosent i bestillinger.

Ikke overraskende er det fellesferiene som er mest populære, og det er destinasjonene i nærheten av alpinanlegg som topper listen:

– Tallene våre viser at Trysil, Hemsedal og Hafjell er de tre mest populære destinasjonene for leie av hytter- og feriehus i påsken i år, etterfulgt av Geilo, Norefjell og Sjusjøen, skriver produktdirektør Eivind W. Christiansen i en pressemelding.

Også Pia Buen, country manager i Novasol hytteutleie, forteller om stigende etterspørsel for hytter i påskeuken. Den største kundegruppen er tyskere, men både dansker og nordmenn tar innpå.

– Det er også en økende interesse fra Sveits, Østerrike og Finland for å leie hytte i Norge i år, sier Buen.

Dyrere å kjøpe

Christiansen i Finn.no mener økningen i leiemarkedet kan ha en sammenheng med at prisene på fjellhytter har økt betraktelig det siste året.

Tall fra Eiendom Norge viser at prisene for fjellhytter ved langrennsløyper har steget med 5,2 prosent det siste året. Hytter ved alpinanlegg har steget med 5,8 prosent.

Den gjennomsnittlige norske fjellhytten koster nå 1,76 millioner kroner.

– Når etterspørselen etter fjellhytter er stor og prisene øker, blir det dyrere å investere i egen hytte, noe som igjen fører til økt etterspørsel etter leiehytter, sier Christiansen i pressemeldingen.

Flere får tilgang

Professor ved Universitetet i Stavanger, Finn Arne Jørgensen, har tidligere forsket på den norske hyttens miljøhistorie. Han mener den store etterspørselen etter leide hytter kan ha flere årsaker:

– Det å leie hytter gir tilgang på hyttelivet for enda større grupper enn de som eier hytte selv. Selv om det er slik at store deler av den norske befolkningen har tilgang på hytte i den nære familien, kan det være at flere ønsker å bruke den samme hytta til tider, kanskje da spesielt i påsken og andre klassiske hyttehøytider, sier han og legger til:

– Ved å leie hytte slipper man krangel om hvem som skal få bruke hytta og man slipper også å bo altfor trangt og for nær på resten av familien.

Ønsker høy standard og ingen naboer

At nordmenns hyttekultur fortsatt lever sterkt i oss, er ikke Jørgensen i tvil om:

– Men formen til og innholdet i hyttelivet forandrer seg jo stadig. De siste 15–20 årene har det skjedd en voldsom endring i forventet teknisk standard og komfortnivå på hytta, dels drevet av nye reguleringer og forskrifter, men også av hyttebrukernes ønsker og preferanser.

– Hva er den typiske hytten nordmenn vil ha når det gjelder beliggenhet og standard?

– Det er en spenning mellom det klassiske hytteidealet som er enkel, frittliggende og uten naboer, og det som folk faktisk ender opp med – som er høy teknisk standard på lik linje med eller høyere enn det man har i primærboligen, i tettbygde hyttefelt med naboer hvor enn man kikker.

Hytteforskeren påpeker at flere av disse faktorene vanskelig lar seg kombinere i praksis.

– Spesielt dette med forventet teknisk standard og fravær av naboer. Det blir for dyrt og praktisk vanskelig å kunne kombinere dette. I mange områder er det også slik at det kan være vanskelig å finne helt frittliggende hytter uten synlige naboer. Man kan si det slik at fravær av naboer er den nye luksusen på hytta.

Fremdeles ledige hytter

Tilbake til årets påske: Buen kan berolige med at det fremdeles er ledige leiehytter å oppdrive i helligdagene.

– Det er stadig mulig å booke seg en flott hytte et eller annet sted i Norge, det er ikke for sent. Vi får også hele tiden får inn flere ferieboliger til utleie.

Også hos Novasol er Buskerud, Oppland og Hedmark de mest populære destinasjonene i år.

– Vi ser at områdene er spesielt interessante for både nordmenn, tyskere og dansker i vinterukene.

Schibstedavisene har samme eier som Finn.no.