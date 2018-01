Vil du være først ute med det siste? Disse interiørtrendene tror tre eksperter vil prege 2018

Klargjøre boligen for visning? Her er interiørstylistens beste tips

Saken oppdateres.

Nytt år og nye muligheter. For mange er det tid for endring og fornyelse – også på interiørfronten.

Vi har spurt én fargeekspert og to interiørstylister om hva vi kan vi vente oss av trender i året som nettopp har startet.

Elisabeth Halbjørhus

Interiørstylist og blogger bak pureinterior.no

– Hvilke trender vil vi se i 2018?

– Vi vil se mer av det mørke treslaget. Tidligere har helt lyst treverk vært superhot i den nordiske stilen, men dette vil nå endre seg. Jeg tror vi vil se både mer og mørkere treverk i skandinaviske hjem i løpet av året.

– En annen trend som vil ta av dette året er transparente, gjennomsiktige stoffer. Det står i stor kontrasty mot de store tunge stoffene vi har sett mye av i 2017. Vi slipper lyset inn, men i motsetning til tidligere dekker vi nå likevel til vinduene med lange lette gardiner, gjerne fra tak til gulv, tror Halbjørhus.

– Den jordnære paletten vil fortsette, også i år, og rosa har definitivt kommet for å bli.

– I tillegg vil vi ha levende former og uforutsigbarhet i 2018. Dette vil du kunne se blant både interiør- og dekorartikler gjennom året. Skulpturer får en ny betydning, og vi vil leke oss mer i hjemmet med ulike former.

– Hvilke trender er på vei ut av bildet?

– Om ikke du har gjort det tidligere er det på tide å droppe kobber i interiøret. Erstatt også gjerne gull med sølv og/eller sort dersom du liker å følge trendene.

– Er det noe «gammelt» man gjerne kan hente frem igjen?

– I år som i fjor er det trendy å ikke følge trendene. Dra på loppis, sjekk kjelleren eller kjøp brukt, men se gjerne etter kvalitetsting som store vaser, spennende skulpturer og figurer eller bærekraftig tre. Puss det ned og fiks det.

– Hva vil du råde folk til å droppe når det kommer til trender?

– Maksimalistiske mønster blir en enda sterkere trend i 2018 enn hva det har vært tidligere og du vil finne både tapeter, møbler og annet interiør i ulike tropiske, romantiske og blomstrete mønster. Dersom du ikke er veldig glad i å male om eller tapetsere på nytt, fraråder jeg deg å tapetsere mange rom i denne stilen. Jeg tror dessverre dette er en trend man kan bli fort lei, og at den derfor vil passere sakte med sikkert.

– Sats heller på tekstiler, som teppe, puter, gardiner eller pledd i denne stilen. Det gjør mye med rommet, men er enkelt å bytte ut. Et annet tips er å bruke en av de mange lekre tapetene på markedet til å tapetsere et stort lerret som du henger på veggen.

Dagny Thurmann-Moe

Daglig leder ved Dagny Fargestudio

– Hvilke fargetrender vil vi se i 2018?

– Fargetrender beveger seg forholdsvis sakte, og det skjer sjelden dramatiske endringer fra år til år. Noe som har beveget seg overraskende raskt, er fokuset på taket. Taket skal ikke lenger være hvitt, og mange går uredd til verks med både sofistikerte og lekne kombinasjoner.

– Det er en logisk årsak til at de hvite takene nå må vike, og det er fargenes inntog. Vi jobber oss mot det fargerike 20-tallet, og vi ser at farge etter farge kommer inn som aktuelle. Når vi ser så mange ulike farger kommer inn på veggene og møblene, begynner de hvite takene å forstyrre. Det blir som et enormt hvitt flak på toppen, og føles uharmonisk. Farge i taket gir en mer behagelig romfølelse, og du slipper følelsen av vegg og tak som to separate elementer.

– I tillegg er hvite kjøkken og bad i ferd med å få selskap av veldig mange andre farger.

– Er det noen farger som vil bli mer typiske for enkelte rom enn andre?

– Nei, her ser vi befriende stor variasjon i valg, og de personlige preferansene blir ansett som viktigst. Velg den fargen du har aller mest lyst på selv. Det er imidlertid økt interesse for hvordan de forskjellige fargene påvirker oss, og dette ser vi mer av. For eksempel beroligende farge på soverommet, oppkvikkende på kjøkkenet, og så videre.

– Hvilke farger er på vei ut av trendbildet?

– Hvitt og grått jobber seg nedover kurven, samtidig som det fargerike jobber seg oppover. Dette betyr ikke at grå eller hvite hjem vil forsvinne over natten, men at de vil få selskap av mange andre farger, og til slutt være i mindretall.

Gjenbruk i interiøret skaper særpreg – om det så er å ta frem gamle familieskatter eller bruktkjøp.

– Hva vil du råde folk til å droppe når det kommer til farger?

– Jeg vil råde dem til å droppe å være «fornuftige» og følge forståsegpåere sine velmenende råd. Følg egen magefølelse, og gå litt utenfor komfortsonen. Dersom du er redd for at du ikke får til det uttrykket du ønsker deg, kan det godt være verdt det å få litt profesjonell hjelp. Det kan sikkert føles dyrt, men på sikt sparer man det inn på å unngå bomkjøp og en evig oppussingsrunddans.

– Og skal du pusse opp kjøkken og bad; ikke gjør de grå eller hvite. Langsiktig sett vil det være en bedre investering med en velvalgt farge.

Maria Hove Vestre

Interiørstylist i Made by VEDA

– Hvilke trender vil vi se i 2018?

– Trender som vi allerede har sett i 2017 men som jeg tror blir sterkere i 2018, er ønsket om roligere og harmoniske hjem med mindre ting og urolige moment. Det vil bli mer fokus på å fremheve de tingene man er spesielt glad i – blant annet ved hjelp av pidestaller.

– Jeg har troen på at man vil tørre å være mer individuell i stilen. Da er det imidlertid desto viktigere å skape balanse og harmoni. Det elegante og stilrene vil inspirere. Miljøbevisste valg vil være i fokus, og materialvalg blir like viktig som farge og form.

– Hvilke trender er på vei ut av bildet?

– Overmøblerte hjem, kriker og kroker med nips vil vi se mindre av etter at vi har rensket bort unyttige ting og «urolig» interiør.

– Er det noe «gammelt» man gjerne kan hente frem igjen?

– Oljemaleriene vil bli tydeligere i trendbildet igjen og de gamle favorittene som rislamper kan tas frem igjen. Det har kommet mange fine og nye varianter av dem, men de gamle klassiske runde er også igjen populære. Gjenbruk i interiøret skaper særpreg – om det så er å ta frem gamle familieskatter eller bruktkjøp.

– Hva vil du råde folk til å droppe når det kommer til trender?

– Min anbefaling er å ikke la seg rive med av absolutt alle nye trender som dukker opp. Vi har stor tilgang på inspirasjon på digitale medier som Instagram og Pinterest. Det gjør det lett å bli revet med i flere retninger. Vær tro mot din stil og pass på at valgene du tar vil harmonerer med eksisterende interiør. Ellers kan man fort ende opp med kortvarige kjøp man raskt blir lei av.