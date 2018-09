Ti år siden Google lanserte egen nettleser

Denne elsparkesykkelen må hackes for å gå sakte nok for nordmenn

Den 2. september 2008 lanserte Google sin egen nettleser. Først i en beta-utgave kun for Microsoft Windows. Senere også for Linux og MacOS. Chrome ble først sett på som nok en kuriositet i et marked som flommet over av «alternative» nettlesere. For det var jo Microsofts Internet Explorer og Mozilla Firefox som virkelig var internett den gangen.

Internet Explorer frustrerte

Men Chrome kom på riktig tidspunkt. Internet Explorer frustrerte mange brukere. Versjon 7 som for mange var den eneste inngangsporten til internett ble stadig tregere og hadde problemer med å vise mange nettsteder korrekt. Men den kom jo med både Windows XP og Windows Vista så da var det jo så lett å bare overse de mange sikkerhetshullene som stadig dukket opp. Kritikere mente at Microsoft tidvis brukte for lang tid på å lansere oppdateringer som tettet disse hullene.

Men mange brukte fortsatt den forrige versjonen av Internet Explorer, nemlig versjon 6.

Det danske sikkerhetsselskapet Secunia karakteriserte sikkerheten til Internet Explorer 6 som «høyst kritisk», selv med de nyeste sikkerhetsoppdateringene oppdater. Flere av disse ble rettet opp i versjon 7, men Microsofts nettleser hadde da mistet tillit fra mange brukere.

Friske «frekke» Firefox

Inn kom Mozilla Firefox, som siden lanseringen i 2002 langsomt hadde tatt markedsandeler fra Internet Explorer. Men i 2008 var også denne nettleseren i ferd med å miste farten. Det som en gang ble oppfattet som den raskeste nettleseren på markedet så i sammenligning ut som en tilårkomment øk ved siden av nykommeren Chrome.

For Chrome var virkelig en rask nettleser.

Google brukte deler av både Apples WebKit motor og Firefox til å bygge Chrome. Google valgte også å la kildekoden være åpen i form av sitt Chromium Project.

Sandkasseløsningen

Men den åpenbare grunnen til at Chrome raskt tok markedsandeler fra Microsoft og Mozilla var idèen om «sandboxing». Dette betød at om en av de åpne fanene frøs ( arkfaner), så ble ikke de andre åpne fanene berørt av dette. Du slapp med andre ord å stenge ned hele nettleseren for å åpne den på nytt igjen. Dette gjorde underverker med farten du surfet nettet på.

Chrome feirer sitt 10-års jubileum som kongen på haugen. Nettleseren har en 60% markedsandel for desktop-maskiner og teknologien under er under statig forbedring og utvikling. Chrome er også sitt eget operativsystem på ChromeBooks. Et IOS utviklet spesielt med tanke på bærbare datamaskiner og nettbrett.

Under ser du en statistikk fra statcounter.com over markedsandelene til alle nettlesere august 2018