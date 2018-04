Dårlig batteri? Slik sjekker du kapasiteten på Iphone-batteriet ditt

Saken oppdateres.

Hvordan står det til med mobilbatteriet? Med IOS 11.3 som nylig ble sluppet, introduserte Apple en funksjon som viser Iphone-batteriets tilstand og eventuelle anbefalinger om service på batteriet.

Apple som fikk mye tyn da det i vinter ble kjent at programvaren i lengre tid har redusert mobilens ytelse for å unngå at telefoner med dårlig batteri skrudde seg av uten forvarsel, uten å opplyse brukerne om det.

«Vi har aldri – og ville aldri – gjort noe som med overlegg vil forkorte holdbarheten til et Apple-produkt eller gjøre brukeropplevelsen dårligere, for å få kunder til å kjøpe nye produkter. Vi vet at noen av dere føler at Apple har skuffet dere», beklaget Apple i en pressemelding.

Som et plaster på såret valgte Apple å tilby batteribytte til reduserte priser, og annonserte samtidig at det ville komme en Ios-oppdatering som gjør at brukerne kan overvåke «helsen» til batteriet på mobilen.

Nå er det altså her, verktøyet som skal gi Iphone-brukerne bedre kontroll på batteriets helsetilstand. Om enn foreløpig kun i en betaversjon.

Slik gjør du det

Har du en Iphone 6 eller nyere og har installert IOS 11.3, kan du nå enkelt måle batterikapasiteten på Iphone-en din.

Det gjør du ved å gå inn i:

Innstillinger > Batteri > Batteritilstand (beta).

På vår halvannet år gamle Iphone 7 fikk vi beskjed om at batterikapasiteten var målt til å være 85 prosent av et nytt batteri, og at «batteriet for øyeblikket er i stand til å yte maksimalt».

Med andre ord intet behov for batteribytte. Skjønt med Apples tilbud om batteriservice/bytte utenom garanti til 299 kroner (+ porto), bør man vurdere et batteribytte om man har en Iphone 6 eller Iphone 7, selv om Apple ikke anbefaler det.

På en ny Iphone X viste målingen til sammenligning at batterikapasiteten var på 100 prosent.

Det er verdt å merke seg at Apple fortsatt vil redusere ytelsen på telefoner automatisk når batteriet begynner å nærme seg grensen til å kunne yte maksimalt. Nytt nå er at brukerne kan deaktivere denne funksjonen. Noe Apple fraråder. De anbefaler heller at man bytter batteriet.

Tør du?

PS! I batterimenyen får du også oversikt over hvilke apper som trekker mest strøm fordelt i prosent av totalforbruket.

Eller du kan velge å se hvor mye skjermtid du har brukt på de enkelte appene. Tør du se hvor mye tid du egentlig bruker på Snapchat og Facebook på mobilen? Du er bare ett trykk på klokkesymbolet unna fasiten.

Øk batterilevetiden

Levetiden til batterier er relatert til den «kjemiske alderen», som er mer enn bare tiden som går. Den innebærer ulike faktorer, som antallet ladesykluser og hvordan det blir brukt.

Her er Apples egne råd for å maksimere batteriytelsen og bidra til å utvide batterilevetiden: