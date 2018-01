Dette er årets beste høyttalere

Saken oppdateres.

Lyd & Bilde tester hvert år hundrevis av produkter, og kårer årets beste i ulike produktkategorier.

Det er ikke uten grunn at høyttalerkategorien utløser rekordmange priser. Du kan få høyttalere i prisklasser fra få hundrelapper opp til den smertefulle siden av en million kroner.

Kategorien for trådløse høyttalere er den mest varierte, da den i prinsippet kan omfatte alt så lenge musikksignalet overføres uten kabel. Lydplanker er blitt en så stor suksess at de har fått sin egen kategori.

Med kompakthøyttalerne befinner vi oss i den minste klassen blant de tradisjonelle stuehøyttalerne.

For de fleste vil en mellomklassehøyttaler gi et løft i lydkvalitet, uten å sprenge budsjettet. Vær klar over at mellomklasseplasseringen er prisbetinget. Så økonomisk behøver ikke å bety «smått».

Et par toppklassehøyttalere kan avsløre detaljer i musikken og innspillingen som de færreste vet eksisterer.

Og med high-end-høyttalerne er vi oppe i den høyeste delen av skalaen, forbeholdt de aller mest dedikerte musikkelskere. Lyden er himmelsk. Og prisen er også av en annen verden.

Flere høyttalertester finner du hos Lyd & Bilde.

Årets beste trådløse høyttaler

KEF LS50 Wireless

Pris: 23.995 kroner

Karakter: 5

Moderne stereo

Ikke tenk på disse som et par KEF LS50 med trådløs tilkobling. Tenk på dem som stereo for det moderne hjem. De spiller forbløffende stort og tøft, og leverer et varmt, fyldig lydbilde med mer dypbass enn de fleste er vant til fra små høyttalere.

Den komplekse perkusjonen som er drivende for låtene på Tinariwens nye album, Tiwàyyen, hamrer løs på parketten uten at det låter rotete eller udefinert. Gitarene kommer klokkeklart frem i det store lydbildet, og den dynamiske kontrasten er upåklagelig.

Les hele testen av KEF LS50 Wireless

Årets beste høyttaler, budsjettklassen

Dynaudio EMIT M10

Karakter: 6

Pris: 5490 kroner

Musikalsk tryllekunstner

Når det kommer til Dynaudio pleier vi å vite hva man får, men Emit M10 overgikk våre forventninger. Denne lille krabaten hever seg et nivå over konkurrentene i prisklassen. Den takler alle typer musikk på strak arm, og det er ingenting ved lyden som avslører at vi har med en relativt rimelig høyttaler å gjøre.

Lydbildet er både stort, luftig og presist, mens stemmer og instrumenter gir en følelse av fysisk tilstedeværelse. Bare husk å pare den med en skikkelig forsterker. Det fortjener den!

Les hele testen av Dynaudio Emit M10 på Lyd & Bilde.no

Årets beste høyttaler, mellomklasse

Audiovector QR3

Karakter: 5

Pris: 18.990 kroner

Musikalsk skjønnhet

Audiovector QR3 er blant de luftigste og mest oppløste høyttalerne i sin prisklasse. Detaljene formelig strømmer ut, uten at det låter hardt og spisst. Vokaler står ut som bare det, og låter så naturtro at det nesten er skremmende.

Akustisk musikk låter ekte og nært, og plassert mot veggen er også bassen fyldig nok til å gjenskape fundamentet i musikken. Vi har ingen ankepunkter, annet enn at man kanskje forventer at høyttalere til denne prisen bør veie litt mer. På den annen side er det deilig å spare ryggen.

Les hele testen av Audiovector QR3

Årets beste kompakthøyttaler, high-end

Dynaudio Contour 20

Pris: 44.995 kroner

Karakter: 6

Himmelsk referanse

Hvis du lengter etter et par gode høyttalere som ikke dominerer stuen, men tar seg pent ut blant møblene, er Dynaudio Contour 20 et perfekt valg.

De åpner døren til ekte high-end uten at hverken størrelsen på høyttaleren eller prislappen, fremkaller hjerteinfarkt.

De danske høyttalerne appellerer like mye til hjertet som til hjernen, og leverer musikken på sølvfat. Derfor er det ingen overdrivelse å si, at dette er referansen for kompakthøyttalere under 75.000 kr. Jepp, så gode er de. Prøv selv.

Les hele testen av Dynaudio Contour 20 på Lyd & Bilde.no

Årets beste høyttaler, toppklasse

Q Acoustics Concept 500

Karakter: 6

Pris: 50.000 kroner

En vektklasse opp

Q Acoustics satser stort når de nå vil være med i luksusklassen, hvor stykktallene er små, og utviklingskostnadene høye. Men de har gjort et godt forarbeid, og Concept 500 gjør en vellykket entre i det dyre selskapet, noe som viser at det kan betale seg å forfølge en idé hele veien.

Med sin ekstraordinære frihet for resonanser er den en spesielt behagelig og ærlig musikkgjengiver, som godt tåler å bli spent foran utstyr som er enda dyrere enn den selv.

Les hele testen av Q Acoustics Concept 500 på Lyd & Bilde.no

Årets beste høyttaler, high-end

Audiovector SR3 Arreté Raw Surface Limited Edition

Karakter: 5

Pris: 112.990 kroner

Klassikeren er fullkommen

SR3 Arreté Raw Surface Limited Edition er Audiovectors ultimate versjon av gulvhøyttaleren SR3. Den er lettplassert og låter svært åpent, detaljert og musikalsk. Det blir bare bedre for hver gang man går opp i kvalitetsnivå, og høydepunktet er Arreté Raw Surface Limited Edition. D

etter er den ultimate SR3, med fantastisk oppløsning, tredimensjonalitet og dynamikk, og all musikk låter magisk. De fungerer med middelmådig elektronikk, men fortjener det beste. Prisen er høy, men du får uttelling for hver krone i form av ren nytelse.

Les hele testen av Audiovector SR3 Arreté Raw Surface Limited på Lyd & Bilde.no

Årets beste lydplanke

Samsung HW-K960

Pris: 14.490 kroner

Karakter: 6

Ekte kino med lydplanke

Film i surround, spesielt med Dolby Atmos-lydspor, imponerer med åpen og klar lyd, som aldri blir skarp. Film gjengis med et mye større og åpnere lydbilde enn noen av konkurrentene vi testet i året som gikk, og Samsung gir et meget godt inntrykk av tredimensjonal lyd i høyden.

I tillegg til ekte surroundlyd har anlegget nettverkstilkobling og kan inkluderes i et trådløst Samsung multiromsystem. Du kan dermed strømme fra Spotify, Tidal, Apple Music eller hva du måtte ønske, via den brukervennlige appen Samsung MultiRoom.

Les hele testen av Samsung HW-960

Årets lydinnovasjon

BeoSound Shape

Pris: Fra 37.000 kroner

Akustiske byggeklosser

BeoSound Shape er et ambisiøst og annerledes høyttalersystem som bryter med den vanlige oppfattelsen av stereohøyttalere. Muligheten for å tilpasse systemet til vidt forskjellig bruk, åpner helt nye muligheter.

Systemet består av tre slags moduler: høyttalere, forsterkermoduler og akustiske dempere. Fordelingen mellom og plasseringen av modulene er valgfri. Antallet felter bestemmes av plass og pengepung, så Shape-systemet kan både brukes i en liten stue og i en kjempemessig konferansesal.

Les hele testen av BeoSound Shape på Lyd & Bilde.no

Flere høyttalertester finner du hos Lyd & Bilde.

Test: Multirom med hi-fi-kvalitet