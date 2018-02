Elektronikkbransjen med rekordomsetning i 2017: Disse produktene fikk nordmenn til å bla opp

Saken oppdateres.

Onsdag formiddag la Stiftelsen Elektronikkbransjen frem tall for 2017.

– Veksten er på 6,2 prosent året sett under ett, og i 2017 ble det for første gang omsatt for tilsammen over 35 milliarder kroner, nærmere bestemt 35,2 milliarder kroner. Det er ny omsetningsrekord, kan administrerende direktør i Stiftelsen Elektronikkbransjen, Jan Røsholm, fortelle.

Dette er samlet verdi for omsetningen av lyd, bilde og multimedia, hvitevarer og småelektriske produkter, foto, mobiltelefoner og bærbare PC-er til forbrukermarkedet.

Hovedrøverne er TV-er, mobil og nettbrett som for første gang er større enn hvitevarer i samlet omsetning, smartutstyr og DAB-radioer.

– Med i tallene er blant annet ikke spillkonsoller, tilbehør og stasjonære PC-er, da vi ikke har tilgang på disse salgstallene, så vi anslår 35,2 milliarder til å være et konservativt tall på forbrukerelektronikkmarkedet, påpeker Røsholm.

Flere og større TV-er

Antall solgte TV-er stiger fra 375.000 i 2016 til 386.000 i 2017, opp nesten tre prosent. Totalomsetningen for TV i 2017 øker med åtte prosent, etter at gjennomsnittprisen på TV-er igjen øker.

TV-ene i størrelsen 55–65 tommer står nå for nesten 50 prosent av salget, slik det gjorde også da halvårstallene kom i fjor høst. Dette tallet er opp fra 40 prosent i 2016.

Det betyr naturlig at også at andelen TV-er med 4K/UHD-oppløsning endte på nesten 50 prosent.

Tallene er muligens enda større? Det er viktig å merke seg at tallene til Elektronikkbransjen ikke omfatter salg i andre kanaler enn medlemmene av bransjeorganisasjones. Eksempelvis omfattes ikke salg ved bensinstasjoner, netthandel fra utlandet mm. På spørsmål fra oss på hvor stort det «ukjente» tallet, ønsker de ikke komme med noe anslag eller estimat. Les mer om Elektronikkbransjen her.

Også de største TV-ene på 66 tommer og mer øker, og står i 2017 for 2,8 prosent av TV-salget, mot 1,3 prosent i fjor.

En spørreundersøkelse Norstat har gjort for stiftelsen Elektronikkbransjen i januar, viser at 61 prosent bruker en eller flere betalte strømmetjenester.

Netflix er størst med 51 prosent, mens HBO øker mest og har en markedsandel på 21 prosent.

Færre, men dyrere mobiltelefoner

Salget av mobiltelefoner gikk ned med fem prosent i volum, fra to millioner i 2016 til 1,9 millioner i 2017. Men omsetningen gikk likevel opp med 7,7 prosent. Vi kjøper med andre ord færre og dyrere mobiler.

– Mobiltelefonen er fortsatt blant nordmenns viktigste eiendeler, og vi velger gjerne flaggskipsmodellene fra de ulike produsentene. 2017 var også året hvor Samsung og Apple kom med modeller som kostet mer enn 10.000 kroner, sier kommunikasjonssjef i bransjeorganisasjonen, Marte Ottemo.

Nettbrettsalget holder seg på sin side stabilt på en halv million solgte enheter. Det samme som i 2016.

Smartklokker fortsetter å øke

I 2017 ble det solgt 400.000 smartklokker. En oppgang på 25 prosent fra 320.000 enheter i 2016.

Også slaget av aktivitetsarmbånd økte. Nærmere bestemt fra 440.000 enheter i 2016 til 500.000 enheter i 2017.

– Vi ser at det blir stadig flere aktører på smartklokkemarkedet. På den ene siden får de tradisjonelle treningsklokkene oftere smartfunksjoner på sine toppmodeller, mens på den andre siden har motehus som Michael Kors, Kate Spade og andre nå lansert smartklokker i sine kolleksjoner, sier Ottemo.

Solid DAB-vekst

2017 var året da det nasjonale FM-sendenettet ble skrudd av og lokalradioene ble alene på FM-båndet. Det gir seg ikke uventet utslag i salgsstatistikken, til tross for tall fra Medietilsynet som viser at radiolyttingen har gått ned.

I 2017 ble det solgt 1,29 millioner DAB-apparat. En oppgang på 35 prosent fra 2016.

– Da er også tallene for nybiler med DAB med i beregningen. Det ble solgt 159.000 biler med DAB i Norge i 2016, ifølge tall fra Digitalradio Norge, sier Jan Røsholm.

Med i tallet på 1,29 millioner er derimot ikke salget av DAB-adaptere til bil, som har økt kraftig. I 2016 sa fem prosent av norske husholdninger at de har kjøpt en DAB-adapter, i 2017 hadde 35 prosent kjøpt. Det tilsvarer et salg på 700.000 adaptere til bilen.

– Det betyr at det totale antallet solgte DAB-enheter er to millioner, er Røsholm.

Flere lar robotene støvsuge

Smarte hvitevarer er fortsatt ikke en egen del av statistikken til Elektronikkbransjen. Det skyldes at andelen smarte hvitevarer fortsatt er liten.

Men robotstøvsugere vil åpenbart mange nordmenn ha. I 2017 ble det solgt drøye 45.000 robotstøvsugere. Det er en dobling sammenlignet med 2016, og robotstøvsugerne utgjør med det 11 prosent av det totale støvsugersalget.

Vi bruker mer penger på hodetelefoner

Salget av hodetelefoner har gått kraftig opp de siste årene, og i 2017 ble det solgt 850.000 hodetelefoner i Norge. Og da er ikke ørepropper inkludert, En økning på 6,3 prosent sammenlignet med 2016.

Ottemo mener det særlig er musikktjenester på mobilen som har drevet salget.

Vinylen lever fortsatt

Det selges knapt CD-spillere, men platespillernes renessanse ser ut til å vare. I 2017 ble det solgt 12.000 platespillere. Til sammenligning ble det bare solgt 1000 CD-spillere.

Kanskje ikke så rart flere artister insisterer på å trykke opp vinylplater selv i disse strømmetider.